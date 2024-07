Giro Donne begint met een tijdrit: pakt Lotte Kopecky (11.46 u) de eerste roze trui?

Belgische starttijden

Er rijden 4 Belgische vrouwen mee in de Giro Donne. Lotte Kopecky (11.46 u) start als eerste Belgische.



Lore De Schepper (12.27 u), Marthe Goossens (12.49 u) en Sanne Cant (12.56 u) bollen wat later van het startpodium.