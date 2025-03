Met de solo van zijn leven: Mads Pedersen rijdt op weg naar 50e zege in zijn carrière iedereen in de vernieling in Gent-Wevelgem

Rugnummer 1 staat opnieuw op het hoogste schavotje: Mads Pedersen heeft net als vorig jaar Gent-Wevelgem op zijn erelijst gezet. De Deen, ook in 2020 hier al winnaar, was niet van het voorplan weg te slaan en forceerde een definitieve split op de voorlaatste passage over de Kemmelberg. Na een solo van 56 kilometer volgde de beloning in de Vanackerestraat. Tim Merlier en ploegmakker Jonathan Milan mochten mee op het podium.

Mads Pedersen bewees de voorbije koersen al dat hij na de twee supermannen de "best of the rest" was. Twee dagen na zijn tweede plaats in de E3 kopieerde hij de solo van Van der Poel in Gent-Wevelgem, bij afwezigheid van zowel de Nederlander als Pogacar. Het is zijn 50e profzege.

Mads Pedersen had het eerder in de Moeren al wat tikken uitgedeeld. Op de gravelstroken van de Plugstreets schilderde hij er een tweede laag op. Jasper Philipsen en Olav Kooij volgden gezwind. Tot Philipsen even later lek reed en Kooij viel en moest opgeven.

Bij de start in Ieper was het hét gespreksonderwerp: de felle wind die een garantie zou zijn voor waaiers, vooral dan in de befaamde Moeren.



De wind was inderdaad van de partij en Mads Pedersen en zijn kornuiten maakten ook daar al de meest gretige indruk. Maar op 150 kilometer van de finish bleef het toch vooral bij kietelen.



Ook voor wat volgde hadden de kijkers ogen te kort: keer op keer werd het peloton door de wind in stukjes opgebroken. Wie de ene keer in de eerste waaier zat, werd bij een volgende slag in de vierde waaier gemeld en vice versa. En dan moesten de beklimmingen nog komen.



Victor Campenaerts maakte van het eerste kwartetje hellingen gebruik om naar de kopgroep toe te rijden. Hierdoor kregen we 10 leiders, met ook nog Victor Vercouillie als Belgische vertegenwoordiger.

Alpecin-Deceuninck had zich in de waaierslag niet van zijn beste kant laten zien, want kopman Jasper Philipsen moest keer op keer weer naar voren worden gebracht.

Maar op de eerste passage van de Kemmelberg bewees Philipsen dat het vertrouwen in hem terecht was. Hij zette zijn voet naast die van een opnieuw indrukwekkende Pedersen.

Dat deed Philipsen ook op de Plugstreets, een triootje van onverharde stroken. Pedersen was nogmaals de aanstoker, Philipsen antwoordde gezwind, net als Olav Kooij.