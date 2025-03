LIVESTREAM Gent-Wevelgem: Moeren zorgen voor voorspelde waaiers, maar verschillen blijven klein

De Moeren en 3x Kemmelberg

De start van de 87e editie wordt gegeven in de schaduw van de Lakenhalle van Ieper. Na het officiële vertrek in Zonnebeke en passages in Passendale, Wevelgem, Roeselare, Diksmuide en De Panne wordt na 109 kilometer met de Beauvoordestraat de eerste kasseizone aangesneden.



Net daarvoor is er de passage over De Moeren. De eerste helling van de dag, de Scherpenberg, komt eraan na 147 kilometer. Meteen daarna volgen de beklimmingen elkaar snel op.



De scherprechter blijft de Kemmelberg, die langs de Belvedère-kant na 164 kilometer en 194 kilometer aan de beurt komt. De laatste passage, langs de kant Ossuaire, staat gepland na 216 kilometer. Tussenin gaan de renners even naar Henegouwen voor de drie plugstreets.



Daarna gaat het over 34 vlakke kilometers naar Wevelgem waar op de Vanackerestraat het verdict valt.