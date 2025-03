LIVESTREAM Gent-Wevelgem: Hoe staat de wind? Hoe voelen de benen? Kijk nu naar de voorbeschouwing

Waar is Van Aert?

Wout van Aert staat al op de erelijst van Gent-Wevelgem en schonk in 2023 ook nog eens de zege weg aan zijn ploegmaat Christophe Laporte. Toch is hij er vandaag niet bij, net als vorig jaar.



"Je hebt een trainingsperiode en een koersperiode", zegt analist Sep Vanmarcke. "Dit is een koersperiode voor Wout, dus dan vind ik dat je alles moet meepakken. Dit is een koers die hem ligt, hij kan hier de boel aanscherpen en zelfvertrouwen winnen richting volgende week."



Greg Van Avermaet: "De E3 was zeker niet zó slecht. Die signalen hebben we achteraf toch meegekregen. Maar ik vraag me toch af of hij in één week tijd dat gat met Mathieu nog kan dichten."