Geen Laporte en Hagenes in Gent-Wevelgem, Visma-Lease a Bike trommelt Affini en Tratnik op

Visma-Lease a Bike moest aan zijn ploeg sleutelen na de E3: Christophe Laporte, de winnaar van vorig jaar, is ziek. Wout van Aert mikt op Dwars door Vlaanderen als voorbereiding op de Ronde. En Per Strand Hagenes brak zijn neus in de E3.



Zo worden Jan Tratnik, de winnaar van de Omloop, en Edoardo Affini, opgetrommeld voor Gent-Wevelgem. Olav Kooij, de snelle man van de Nederlandse ploeg, blijft het speerpunt.