LIVESTREAM Gent-Wevelgem: Stuyven valt weg uit elitegroep met Van der Poel na lekke band

Iets voor 11 uur starten de renners in Ieper. Via Moorslede en Diksmuide komen de renners in Veurne, waar ze door De Moeren zullen rijden.



Er worden stevige windstoten voorspeld: zet je waaieralarm! Rond 13 uur moeten we door de zone van de waarheid klieven.



Na die windpassage is het even wachten op de eerste heuvels. Die liggen allemaal in de laatste 100 kilometer.



De Scherpenberg, Baneberg, Monteberg en Kemmelberg liggen in een groepje bij elkaar. Dat kwartet hellingen moeten ze twee keer bedwingen. Tussendoor wachten ook nog drie plugstreets. Die onverharde stroken zorgden niet echt voor spektakel in de voorbije edities.



Na de laatste keer Baneberg is er nog een derde keer de Kemmelberg, maar dan langs de andere, steile kant. Dat is de laatste helling van de dag, want daarna zetten de renners koers richting Wevelgem, waar ze de eerste finisher verwachten rond 16.20 uur.