LIVESTREAM Gent-Wevelgem: Van Aert en Laporte zijn samen op weg naar de finishlijn

clock 16:31 16 uur 31. Dit was niet het plan, maar we hebben alles goed onder controle. Maarten Wynants (ploegleider Jumbo-Visma) bij Renaat Schotte. Dit was niet het plan, maar we hebben alles goed onder controle. Maarten Wynants (ploegleider Jumbo-Visma) bij Renaat Schotte

clock 16:30 Terug in Ieper. 16 uur 30. Terug in Ieper

clock 16:30 16 uur 30. Philipsen lost. Philipsen wordt er zonder pardon uitgewaaid achterin. Ook voor Sheffield en Van Lerberghe gaat het te snel. . Philipsen lost Philipsen wordt er zonder pardon uitgewaaid achterin. Ook voor Sheffield en Van Lerberghe gaat het te snel.

clock 16:29 16 uur 29. Er is in de tweede groep nog veel snel volk aanwezig: Merlier, Philipsen, Kooij, Ewan, Ackermann, Pedersen,...Wie is de snelste na zo'n lastige wedstrijd? . Er is in de tweede groep nog veel snel volk aanwezig: Merlier, Philipsen, Kooij, Ewan, Ackermann, Pedersen,...Wie is de snelste na zo'n lastige wedstrijd?

clock 16:26 16 uur 26. Dit is toch weer een nummer om U tegen te zeggen. José De Cauwer. Dit is toch weer een nummer om U tegen te zeggen. José De Cauwer

clock 16:26 16 uur 26. Net na de Menenpoort vindt een derde groep aansluiting bij groep 2. De strijd om de derde plaats wordt op die manier ietsje spannender. . Net na de Menenpoort vindt een derde groep aansluiting bij groep 2. De strijd om de derde plaats wordt op die manier ietsje spannender.

clock 16:25 Niets aan te doen: Van Aert en Laporte zetten de rest op 2 minuten. 16 uur 25. Niets aan te doen: Van Aert en Laporte zetten de rest op 2 minuten

clock 16:23 16 uur 23.

clock 16:23 2'. Twee minuten! De twee Jumbo's rijden de anderen echt aan flarden nu. . 16 uur 23. time difference 2' Twee minuten! De twee Jumbo's rijden de anderen echt aan flarden nu.

clock 16:21 16 uur 21. Weer in Ieper. Van Aert en Laporte vliegen door Ieper voor een laatste passage onder de Menenpoort. Een van deze twee zal de 85e editie van Gent-Wevelgem winnen. . Weer in Ieper Van Aert en Laporte vliegen door Ieper voor een laatste passage onder de Menenpoort. Een van deze twee zal de 85e editie van Gent-Wevelgem winnen.

clock 16:21 16 uur 21. Ze hebben er zich bij neergelegd. José De Cauwer. Ze hebben er zich bij neergelegd. José De Cauwer

clock 16:17 16 uur 17. Vanuit de achtergrond is Van Lerberghe teruggekeerd en meteen gaat hij naar de kop in dienst van Merlier. . Vanuit de achtergrond is Van Lerberghe teruggekeerd en meteen gaat hij naar de kop in dienst van Merlier.

clock 16:16 16 uur 16. Nog altijd geen organisatie. In de achtervolgende groep zitten met Philipsen, Ackermann, Pedersen, Merlier en Ewan nog veel snelle mannen. Ze hebben bijna allemaal nog een ploegmaat bij, maar van een organisatie is geen sprake. . Nog altijd geen organisatie In de achtervolgende groep zitten met Philipsen, Ackermann, Pedersen, Merlier en Ewan nog veel snelle mannen. Ze hebben bijna allemaal nog een ploegmaat bij, maar van een organisatie is geen sprake.

clock 16:14 1'20". Laporte fluistert Van Aert iets toe bij de overname. Ze hebben 1'20". . 16 uur 14. time difference 1'20" Laporte fluistert Van Aert iets toe bij de overname. Ze hebben 1'20".

clock 16:12 16 uur 12.

clock 16:12 16 uur 12. Tegenaanval Merlier. Tim Merlier gaat zowaar aanvallen op 30km van het einde. Hij is de enige blauwe pion die nog mee is. . Tegenaanval Merlier Tim Merlier gaat zowaar aanvallen op 30km van het einde. Hij is de enige blauwe pion die nog mee is.

clock 16:12 16 uur 12.

clock 16:12 16 uur 12. 1'10". Na de derde klim van de Kemmelberg is de samenwerking zoek in de "achtervolging". Van Aert en Laporte hebben 1'10". . 1'10" Na de derde klim van de Kemmelberg is de samenwerking zoek in de "achtervolging". Van Aert en Laporte hebben 1'10".

clock 16:09 16 uur 09. In de achtervolgende groep geeft G. Vermeersch de beste indruk, ook Kooij en Mohoric zijn nog in orde. . In de achtervolgende groep geeft G. Vermeersch de beste indruk, ook Kooij en Mohoric zijn nog in orde.

clock 16:09 16 uur 09. Van Aert is duidelijk de sterkste op de 3e keer Kemmelberg, maar wacht op Laporte. Van Aert is duidelijk de sterkste op de 3e keer Kemmelberg, maar wacht op Laporte

clock 16:07 16 uur 07. Met de top in zicht is Laporte toch weer bij Van Aert gekomen. Die heeft nu laten zien dat hij de beste is. . Met de top in zicht is Laporte toch weer bij Van Aert gekomen. Die heeft nu laten zien dat hij de beste is.

clock 16:06 Kemmelberg (3/3). De derde en steilste beklimming van de Kemmelberg is er voor Laporte te veel aan. Hij moet Van Aert laten rijden bergop. . 16 uur 06. hill Kemmelberg (3/3) De derde en steilste beklimming van de Kemmelberg is er voor Laporte te veel aan. Hij moet Van Aert laten rijden bergop.

clock 16:05 16 uur 05. Van Aert moet zorgen dat Laporte mee is over de Kemmelberg. José De Cauwer. Van Aert moet zorgen dat Laporte mee is over de Kemmelberg. José De Cauwer

clock 16:05 16 uur 05. Samenwerking zoek achter het duo. In "het peloton" is de samenwerking niet optimaal. Mads Pedersen zit al in tweede positie en dat is natuurlijk niet de man die de achtervolging moet leiden. . Samenwerking zoek achter het duo In "het peloton" is de samenwerking niet optimaal. Mads Pedersen zit al in tweede positie en dat is natuurlijk niet de man die de achtervolging moet leiden.

clock 16:02 16 uur 02. Alsof hij nog aanmoedigingen nodig heeft..."Komaan Wout, tis de joene!". Alsof hij nog aanmoedigingen nodig heeft..."Komaan Wout, tis de joene!"

clock 16:02 16 uur 02. Wat gaat Van Aert zo meteen doen op de Kemmelberg: houdt hij Laporte bij zich of kiest hij voor een solo op weg naar zijn tweede Gent-Wevelgem? . Wat gaat Van Aert zo meteen doen op de Kemmelberg: houdt hij Laporte bij zich of kiest hij voor een solo op weg naar zijn tweede Gent-Wevelgem?

clock 16:01 16 uur 01.

clock 15:59 1'05" op de Baneberg. Van Aert en Laporte dartelen de Baneberg omhoog. Ze hebben al meer dan één minuut voorsprong. De winnaar zit vooraan. . 15 uur 59. hill 1'05" op de Baneberg Van Aert en Laporte dartelen de Baneberg omhoog. Ze hebben al meer dan één minuut voorsprong. De winnaar zit vooraan.

clock 15:55 51". Bahrain en Trek zetten een mannetje op kop in wat overblijft van het peloton, maar ze komen geen seconden dichter bij Van Aert en Laporte. Integendeel. Het verschil is 51". . 15 uur 55. time difference 51" Bahrain en Trek zetten een mannetje op kop in wat overblijft van het peloton, maar ze komen geen seconden dichter bij Van Aert en Laporte. Integendeel. Het verschil is 51".

clock 15:53 15 uur 53.

clock 15:51 15 uur 51. Modelploegmaat Van Hooydonck. Jumbo-Visma heeft alles weer netjes onder controle. De twee voorin rijden 40" weg van de rest, waar Van Hooydonck afstopt in tweede positie. . Modelploegmaat Van Hooydonck Jumbo-Visma heeft alles weer netjes onder controle. De twee voorin rijden 40" weg van de rest, waar Van Hooydonck afstopt in tweede positie.

clock 15:50 15 uur 50. Het is gebeurd op de Kemmel en dat is geen verrassing. José De Cauwer. Het is gebeurd op de Kemmel en dat is geen verrassing. José De Cauwer

clock 15:49 15 uur 49. De achtervolgende groep wordt groter, maar van een echte organisatie is voorlopig geen sprake en daar profiteren Van Aert en Laporte uiteraard van. . De achtervolgende groep wordt groter, maar van een echte organisatie is voorlopig geen sprake en daar profiteren Van Aert en Laporte uiteraard van.

clock 15:48 19". De achtervolgers zien Van Aert en Laporte nog altijd rijden. Het verschil is 19". . 15 uur 48. time difference 19" De achtervolgers zien Van Aert en Laporte nog altijd rijden. Het verschil is 19".

clock 15:47 15 uur 47. Vorig jaar maakten Laporte en Van Aert er een koppeltijdrit van 42km in de E3 Saxo Classic. Nu zijn ze er 10km eerder aan begonnen. . Vorig jaar maakten Laporte en Van Aert er een koppeltijdrit van 42km in de E3 Saxo Classic. Nu zijn ze er 10km eerder aan begonnen.

clock 15:47 15 uur 47. De 10 achtervolgers krijgen het gezelschap van een grotere groep. Voorin neemt Laporte voor het eerst over. . De 10 achtervolgers krijgen het gezelschap van een grotere groep. Voorin neemt Laporte voor het eerst over.

clock 15:47 10". De twee Jumbo's worden op de huid gezeten door tien renners: Mohoric, Trentin, Wellens, Ewan, Kragh Andersen, Van Hooydonck, Ackermann, Pedersen, G. Vermeersch en F. Vermeersch. . 15 uur 47. time difference 10" De twee Jumbo's worden op de huid gezeten door tien renners: Mohoric, Trentin, Wellens, Ewan, Kragh Andersen, Van Hooydonck, Ackermann, Pedersen, G. Vermeersch en F. Vermeersch.

clock 15:45 15 uur 45. Problemen voor Van Dijke, terwijl ploegmaats Van Aert en Laporte wegrijden. Problemen voor Van Dijke, terwijl ploegmaats Van Aert en Laporte wegrijden

clock 15:44 15 uur 44. Van Aert is gewoon de beste man in koers. José De Cauwer. Van Aert is gewoon de beste man in koers. José De Cauwer

clock 15:43 15 uur 43. Van Aert legt zich plat in de afdaling van de Kemmelberg, Laporte moet alles uit de kast halen om te kunnen volgen. . Van Aert legt zich plat in de afdaling van de Kemmelberg, Laporte moet alles uit de kast halen om te kunnen volgen.

clock 15:43 15 uur 43. Voor Philipsen en Merlier gaat het te snel. De twee snelle jongens puffen in de achtergrond. . Voor Philipsen en Merlier gaat het te snel. De twee snelle jongens puffen in de achtergrond.

clock 15:42 15 uur 42. Niemand kan de twee Jumbo's volgen, maar Ewan, Wellens, Pedersen, F. Vermeersch, Mohoric, Trentin, G. Vermeersch en Ackermann geven bergop ook een goede indruk. . Niemand kan de twee Jumbo's volgen, maar Ewan, Wellens, Pedersen, F. Vermeersch, Mohoric, Trentin, G. Vermeersch en Ackermann geven bergop ook een goede indruk.

clock 15:42 15 uur 42. Van Aert knalt weg met Laporte. Van Aert knalt weg met Laporte

clock 15:41 15 uur 41. Daar gaat Van Aert! Jumbo-Visma heeft Wout van Aert perfect afgezet aan de voet, waarna de ex-winnaar aan zijn inspanning is begonnen. In geen tijd vliegt hij met Laporte in zijn wiel over Turgis. . Daar gaat Van Aert! Jumbo-Visma heeft Wout van Aert perfect afgezet aan de voet, waarna de ex-winnaar aan zijn inspanning is begonnen. In geen tijd vliegt hij met Laporte in zijn wiel over Turgis.

clock 15:41 Kemmelberg (2/3). Turgis is vanuit Belvedère aan de tweede beklimming van de Kemmelberg begonnen. . 15 uur 41. hill Kemmelberg (2/3) Turgis is vanuit Belvedère aan de tweede beklimming van de Kemmelberg begonnen.

clock 15:40 15 uur 40. Merlier wordt door Van Lerberghe, Lampaert en Sénéchal goed voorin gehouden na de Monteberg. . Merlier wordt door Van Lerberghe, Lampaert en Sénéchal goed voorin gehouden na de Monteberg.

clock 15:39 15 uur 39. De grens van de 200km is gepasseerd. De deur staat achteraan dan ook open. Enkele jongens van Alpecin-Deceuninck waaien eruit, ook voor Van Keirsbulck gaat het logischerwijs te snel. . De grens van de 200km is gepasseerd. De deur staat achteraan dan ook open. Enkele jongens van Alpecin-Deceuninck waaien eruit, ook voor Van Keirsbulck gaat het logischerwijs te snel.

clock 15:39 15 uur 39. Versnelling Turgis. Versnelling Turgis

clock 15:38 15 uur 38. Turgis spartelt tegen. Op de Monteberg heeft Turgis nog een extra versnelling in petto. Niemand springt voorlopig op het wiel van de Fransman. . Turgis spartelt tegen Op de Monteberg heeft Turgis nog een extra versnelling in petto. Niemand springt voorlopig op het wiel van de Fransman.

clock 15:37 15 uur 37. Problemen voor Toms Skujins. Problemen voor Toms Skujins

clock 15:36 15 uur 36. Dit maakt de koers interessanter, want het was eigenlijk gedaan. José De Cauwer. Dit maakt de koers interessanter, want het was eigenlijk gedaan. José De Cauwer

clock 15:35 15 uur 35. Hergroepering. In de volgwagen van Soudal-Quick Step halen ze opgelucht adem. Bijna in zijn eentje heeft Asgreen wat overblijft van het peloton weer tot bij de kopgroep gebracht. . Hergroepering In de volgwagen van Soudal-Quick Step halen ze opgelucht adem. Bijna in zijn eentje heeft Asgreen wat overblijft van het peloton weer tot bij de kopgroep gebracht.

clock 15:33 38". Door toedoen van Asgreen nadert het peloton weer op de kopgroep. De sterke Deen brengt zijn kopman Merlier terug tot op 38 seconden. . 15 uur 33. time difference 38" Door toedoen van Asgreen nadert het peloton weer op de kopgroep. De sterke Deen brengt zijn kopman Merlier terug tot op 38 seconden.

clock 15:33 15 uur 33. Pech! Florian Vermeersch blijft maar net recht na probleem met versnelling. Pech! Florian Vermeersch blijft maar net recht na probleem met versnelling

clock 15:32 15 uur 32. Jakobsen is gewogen en te licht bevonden. Karl Vannieuwkerke. Jakobsen is gewogen en te licht bevonden. Karl Vannieuwkerke

clock 15:32 15 uur 32. Bye bye Jakobsen. Jakobsen heeft het geprobeerd, maar zijn rol is uitgespeeld. Moegestreden laat de Europese kampioen het pak rijden. . Bye bye Jakobsen Jakobsen heeft het geprobeerd, maar zijn rol is uitgespeeld. Moegestreden laat de Europese kampioen het pak rijden.

clock 15:31 Weer pech voor Vermeersch. Net als afgelopen vrijdag heeft Florian Vermeersch alle pech van de wereld. Zijn ketting blokkeert en hij moet voort op een neutrale fiets. In geen tijd wordt hij opgeslokt door het peloton, waar Lotto-Dstny nu het geweer van schouder moet veranderen. . 15 uur 31. mechanical breakdown Weer pech voor Vermeersch Net als afgelopen vrijdag heeft Florian Vermeersch alle pech van de wereld. Zijn ketting blokkeert en hij moet voort op een neutrale fiets. In geen tijd wordt hij opgeslokt door het peloton, waar Lotto-Dstny nu het geweer van schouder moet veranderen.

clock 15:30 Van Aert zit achteraan de achtervolgende groep. 15 uur 30. Van Aert zit achteraan de achtervolgende groep

clock 15:27 15 uur 27. Situatie richting Monteberg:. Kopgroep met o.a. Teunissen, Van Avermaet, Biermans, Fedorov, Askey, Jacobs, Van Hooydonck, Laporte, Mohoric, Turner, Kragh Andersen, Pedersen, Vermeersch, Turgis, Van Keirsbulck,... Peloton op 1'05" . Situatie richting Monteberg: Kopgroep met o.a. Teunissen, Van Avermaet, Biermans, Fedorov, Askey, Jacobs, Van Hooydonck, Laporte, Mohoric, Turner, Kragh Andersen, Pedersen, Vermeersch, Turgis, Van Keirsbulck,...

Peloton op 1'05"

clock 15:26 15 uur 26. Soudal-Quick Step is niet mee. Ze hollen weer achter de feiten aan. José De Cauwer. Soudal-Quick Step is niet mee. Ze hollen weer achter de feiten aan. José De Cauwer

clock 15:23 Einde Plugstreets. De drie Plugstreets zitten erop. Van Keirsbulck is de eenzame leider. Hij wordt op de huid gezeten door wat overblijft van de kopgroep in combinatie met wat kwam van achteruit. Het peloton volgt op 1'11". . 15 uur 23. unpaved strip Einde Plugstreets De drie Plugstreets zitten erop. Van Keirsbulck is de eenzame leider. Hij wordt op de huid gezeten door wat overblijft van de kopgroep in combinatie met wat kwam van achteruit. Het peloton volgt op 1'11".

clock 15:23 Geen Declercq meer. Tim Declercq geeft er de brui aan bij Soudal-Quick Step. Hij heet zijn duit in het zakje gedaan voor de Wolfpack en zoekt de warmte van de ploegbus op. . 15 uur 23. give up Geen Declercq meer Tim Declercq geeft er de brui aan bij Soudal-Quick Step. Hij heet zijn duit in het zakje gedaan voor de Wolfpack en zoekt de warmte van de ploegbus op.

clock 15:23 15 uur 23. Van Keirsbulck gaat er alleen vandoor op de Plugstreets. Van Keirsbulck gaat er alleen vandoor op de Plugstreets

clock 15:20 15 uur 20. Van Keirsbulck alleen. Guillaume Van Keirsbulck is bezig aan een heel goede Gent-Wevelgem. Hij neemt even afstand van zijn medeleiders en duikt alleen de derde Plugstreet in. . Van Keirsbulck alleen Guillaume Van Keirsbulck is bezig aan een heel goede Gent-Wevelgem. Hij neemt even afstand van zijn medeleiders en duikt alleen de derde Plugstreet in.