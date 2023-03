LIVESTREAM Gent-Wevelgem: De Moeren baren een muis, wel spektakel in het Heuvelland?

clock 15:11 15 uur 11.

clock 15:09 15 uur 09. Jakobsen zelf! Fabio Jakobsen versnelt zowaar in zijn eentje uit wat overblijft van het peloton. Voelt hij zich heel goed of probeert hij ploegmaat Merlier uit de wind te zetten?

clock 15:08 15 uur 08. Bij Soudal-Quick Step hebben ze (weer) de boot gemist. Lampaert moet vol aan de bak om het gat op het groepje met Pedersen te dichten.

clock 15:08 15 uur 08. Wie gaat nu rijden in het peloton? José De Cauwer. Wie gaat nu rijden in het peloton? José De Cauwer

clock 15:08 15 uur 08. Pedersen is in geen tijd bij het groepje met Laporte en Van Hooydonck gekomen. We hebben nu 9 achtervolgers op de kopgroep met Van Avermaet, die maar 33 seconden meer heeft.

clock 15:08 15 uur 08. Ook Mads Pedersen is er bij. Ook Mads Pedersen is er bij

clock 15:07 15 uur 07. 4+4=8. De twee groepjes in de achtervolging op de kopgroep zijn samen gekomen. Van Hooydonck heeft Laporte mee als ploegmaat, ook Kragh Andersen, Mohoric, Turner, Vermeersch, Turgis en Resell zijn mee.

clock 15:06 15 uur 06. Nog mooi volk komt aansluiten: Laporte, Turgis en Kragh Andersen. Nog mooi volk komt aansluiten: Laporte, Turgis en Kragh Andersen

clock 15:06 15 uur 06. Pedersen beseft dat hij de boot niet mag missen en versnelt uit het peloton.

clock 15:05 15 uur 05. Een groepje met vier renners gaat op zoek naar Van Hooydocnk en co. Met Laporte zit daar een tweede gele man bij.

clock 15:02 15 uur 02. Van Aert ziet dit graag gebeuren. Hij stopt af op kop van het peloton.

clock 15:02 15 uur 02. Nathan Van Hooydonck is in heel grote doen. Hij is zowat Van Baarle en Laporte komen aflossen binnen die ploeg. Karl Vannieuwkerke. Nathan Van Hooydonck is in heel grote doen. Hij is zowat Van Baarle en Laporte komen aflossen binnen die ploeg. Karl Vannieuwkerke

clock 15:01 15 uur 01. Van Hooydonck is goed. Een groepje met Van Hooydonck, Mohoric, Turner en Vermeersch is toch wat weggereden van de rest. Ze naderen tot op 43 tellen van de kopgroep.

clock 15:01 4 renners proberen weg te rijden na de Kemmelberg. 15 uur 01. 4 renners proberen weg te rijden na de Kemmelberg

clock 15:01 15 uur 01. Mohoric, Turner, Vermeersch en Van Hooydonck rijden weg na de Kemmelberg. Mohoric, Turner, Vermeersch en Van Hooydonck rijden weg na de Kemmelberg

clock 15:00 15 uur . De eerste klim van de Kemmelberg heeft niet voor scheuren gezorgd, maar wees gerust: veel snelle jongens weten nu al dat het niet voor hen is vandaag.

clock 14:59 14 uur 59. Voor Pedersen, Girmay en Jakobsen is de eerste beklimming van de Kemmelberg al een hele klus gebleken. Geen goed signaal dus.

clock 14:57 14 uur 57. Van Hooydonck bepaalt het tempo in het peloton. Van Aert zit wat verderop, ook De Lie en Ewan rijden attent voorin.

clock 14:57 Kemmelberg (1/3). Teunissen en Askey nemen voorin de eerste beklimming van de Kemmelberg voor hun rekening. Gebeurt hier iets in het peloton? . 14 uur 57. hill Kemmelberg (1/3) Teunissen en Askey nemen voorin de eerste beklimming van de Kemmelberg voor hun rekening. Gebeurt hier iets in het peloton?

clock 14:56 14 uur 56. Wallays heeft de andere koplopers toch moeten laten rijden op de Monteberg. In geen tijd wordt de Belg van Cofidis weer ingelopen door het peloton.

clock 14:55 14 uur 55.

clock 14:55 Fietswissel Hoole. Op de beklimming van de Monteberg krijgt Daan Hoole achteraan een nieuw tuig. De Nederlander Trek-Segafredo trekt zich gezwind weer in gang. . 14 uur 55. mechanical breakdown Fietswissel Hoole Op de beklimming van de Monteberg krijgt Daan Hoole achteraan een nieuw tuig. De Nederlander Trek-Segafredo trekt zich gezwind weer in gang.

clock 14:54 14 uur 54. De accordeon plooit weer dicht in het peloton. Van Emden en Declercq zijn nu van het voorplan verdwenen, het is tijd aan Van Hooydonck om de honneurs waar te nemen bij Jumbo-Visma.

clock 14:52 14 uur 52. In het peloton gaat het heel snel nu in de afdaling na de Baneberg. Er vallen gaten, maar onder meer Kooij en De Lie hebben zich zeker niet laten verrassen. De twee jonge snaken zitten goed voorin.

clock 14:51 14 uur 51. Na de passages door Loker en Dranouter trekken we richting Monteberg, waarna snel de eerste keer Kemmel wacht.

clock 14:50 Koplopers even met 13. Voorin moet pistebondscoach Kenny De Ketele alles uit de kast halen om Van Poucke na een lekke band weer op weg te helpen. De koplopers zijn even met 13. . 14 uur 50. flat tyre Koplopers even met 13 Voorin moet pistebondscoach Kenny De Ketele alles uit de kast halen om Van Poucke na een lekke band weer op weg te helpen. De koplopers zijn even met 13.

clock 14:50 14 uur 50. Tempo gaat omhoog op de Baneberg. Tempo gaat omhoog op de Baneberg

clock 14:49 1'51". In de afdaling wordt alles op het lint getrokken door Politt, het verschil zakt terug tot 1'51". . 14 uur 49. time difference 1'51" In de afdaling wordt alles op het lint getrokken door Politt, het verschil zakt terug tot 1'51".

clock 14:48 14 uur 48. Op de Baneberg trekt Nils Politt stevig door. De jongens van Ineos hangen met z'n drieën aan het wiel van de Duitse kampioen.

clock 14:47 14 uur 47.

clock 14:47 14 uur 47. Wallays komt als laatste van de kopgroep boven op de Baneberg. Hij kwam ten val in de E3 en dus is het knap dat hij amper twee dagen later mee zit in de vlucht van de dag.

clock 14:44 14 uur 44. Ik denk dat we een lange finale gaan krijgen. Karl Vannieuwkerke. Ik denk dat we een lange finale gaan krijgen. Karl Vannieuwkerke

clock 14:43 Baneberg (1/2). De 14 koplopers zijn bezig aan de Baneberg, de tweede klim van de dag. Op de top moet er nog altijd 90km gereden worden. . 14 uur 43. hill Baneberg (1/2) De 14 koplopers zijn bezig aan de Baneberg, de tweede klim van de dag. Op de top moet er nog altijd 90km gereden worden.

clock 14:42 14 uur 42.

clock 14:41 14 uur 41. Er komt wat meer snelheid in het peloton na de Scherpenberg. Jumbo-Visma, Jayco en Ineos zijn voorin het best vertegenwoordigd.

clock 14:40 14 uur 40. Ook Fernando Gaviria rijdt er achteraan maar wat mistroostig bij. De Colombiaan is uiteraard betere temperaturen gewend.

clock 14:40 14 uur 40. Bettiol haakt af. Bettiol haakt af

clock 14:40 14 uur 40.

clock 14:39 Opgave Bettiol. Alberto Bettiol, nochtans een "slechtweerrenner" staakt de strijd. Wat er met de Italiaan scheelt, weten we niet. . 14 uur 39. give up Opgave Bettiol Alberto Bettiol, nochtans een "slechtweerrenner" staakt de strijd. Wat er met de Italiaan scheelt, weten we niet.

clock 14:37 14 uur 37. Ik denk dat Greg Van Avermaet blij is dat hij voorin zit. José De Cauwer. Ik denk dat Greg Van Avermaet blij is dat hij voorin zit. José De Cauwer

clock 14:36 Eerste keer klimmen. De 14 leiders zijn aan de Scherpenberg begonnen. Die is 1,2km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. Een opwarmertje dus en dat is nodig in dit weer. . 14 uur 36. hill Eerste keer klimmen De 14 leiders zijn aan de Scherpenberg begonnen. Die is 1,2km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%. Een opwarmertje dus en dat is nodig in dit weer.

clock 14:35 14 uur 35. Lekke band voor Philipsen. Lekke band voor Philipsen

clock 14:34 Philipsen langs de kant. Jasper Philipsen moet een nieuw voorwiel krijgen na een lekke band. De kopman van Alpecin-Deceuninck steekt zelf een handje toe en kan aan de achtervolging beginnen. . 14 uur 34. flat tyre Philipsen langs de kant Jasper Philipsen moet een nieuw voorwiel krijgen na een lekke band. De kopman van Alpecin-Deceuninck steekt zelf een handje toe en kan aan de achtervolging beginnen.

clock 14:32 14 uur 32. Van Aert komt piepen. Nog 99km op de teller en voor het eerst zien we Wout van Aert helemaal voorin. Hij nestelt zich in het wiel van ploegmaat Jos van Emden.

clock 14:29 Fietswissel Theuns. Edward Theuns laat zich uitzakken tot bij de ploegauto om van fiets te kunnen wisselen. Een probleem met de schijfremmen wellicht, die het in dit weer heel hard te verduren krijgen. . 14 uur 29. mechanical breakdown Fietswissel Theuns Edward Theuns laat zich uitzakken tot bij de ploegauto om van fiets te kunnen wisselen. Een probleem met de schijfremmen wellicht, die het in dit weer heel hard te verduren krijgen.

clock 14:26 Bij Ineos zijn ze nog met 5. 14 uur 26. Bij Ineos zijn ze nog met 5.

clock 14:24 Overleg bij Groupama-FDJ. Het blijft maar regenen, toch gaat Küng een jasje gaan afgeven aan de volgwagen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het tactische plan nog eens door te nemen met de ploegleiding. . 14 uur 24. following car Overleg bij Groupama-FDJ Het blijft maar regenen, toch gaat Küng een jasje gaan afgeven aan de volgwagen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het tactische plan nog eens door te nemen met de ploegleiding.

clock 14:22 14 uur 22. Met een paar ploegmaats voor zich uit, neemt Girmay zijn plaats in het peloton opnieuw in.

clock 14:20 14 uur 20. De mannen van UAE en FDJ komen ineens naar voren in het peloton. In deze weersomstandigheden is het bij de witte jongens uiteraard uitkijken naar Tim Wellens, die altijd goed is in de regen.

clock 14:17 14 uur 17. Sagan laat zich omringen. Op links groeperen de jongens van TotalEnergies zich rond kopman Peter Sagan. Met drie zeges is hij mederecordhouder in Gent-Wevelgem. Een vierde triomf zou hem op eenzame hoogte brengen, maar daar lijkt niemand in te geloven.

clock 14:16 14 uur 16. Girmay ligt plots op de grond, maar kan voort met nieuwe fiets. Girmay ligt plots op de grond, maar kan voort met nieuwe fiets

clock 14:15 Girmay tegen de vlakte. Achteraan het peloton is Biniam Girmay de volgende die het asfalt van dichtbij ontdekt. Hij krijgt een nieuwe fiets van zijn mecanicien en gaat weer op zoek naar de staart van het peloton. . 14 uur 15. fall Girmay tegen de vlakte Achteraan het peloton is Biniam Girmay de volgende die het asfalt van dichtbij ontdekt. Hij krijgt een nieuwe fiets van zijn mecanicien en gaat weer op zoek naar de staart van het peloton.

clock 14:13 Van Emden en Declercq rijden al heel lang op kop van het peloton:. 14 uur 13. Van Emden en Declercq rijden al heel lang op kop van het peloton:

clock 14:10 14 uur 10. Watou. Het peloton passeert de Sint-Sixtusbrouwerij in Watou. Jasper De Buyst houdt er even halt. Niet voor een biertje, maar wel om zijn jasje uit te doen.

clock 14:06 14 uur 06. Nog altijd 14 leiders. Het is al even geleden dat we de namen van de 14 leiders hebben gegeven. Bij deze: Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R) Jevgeni Fedorov (Astana) Jelle Wallays (Cofidis) Lewis Askey (Groupama-FDJ) Johan Jacobs (Movistar) Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) Elmar Reinders (Jayco-AlUla) Milan Fretin en Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise) Luca Van Boven en Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Joyce Colin (Human Powered Health) Sandy Dujardin (TotalEnergies)

Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R) Jevgeni Fedorov (Astana) Jelle Wallays (Cofidis) Lewis Askey (Groupama-FDJ) Johan Jacobs (Movistar) Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) Elmar Reinders (Jayco-AlUla) Milan Fretin en Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise) Luca Van Boven en Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Joyce Colin (Human Powered Health) Sandy Dujardin (TotalEnergies)

clock 14:05 Pech voor Dillier. De mecanicien van Alpecin-Deceuninck moet aan de bak na een probleem bij Dillier. De Zwitser zit snel weer op zijn fiets. . 14 uur 05. mechanical breakdown Pech voor Dillier De mecanicien van Alpecin-Deceuninck moet aan de bak na een probleem bij Dillier. De Zwitser zit snel weer op zijn fiets.

clock 14:04 46,3 km/u. Ondanks de koude en de natte blijft de snelheid heel hoog liggen vandaag. Na drie uur wedstrijd is het gemiddelde net meer dan 46 km/u. . 14 uur 04. average speed 46,3 km/u Ondanks de koude en de natte blijft de snelheid heel hoog liggen vandaag. Na drie uur wedstrijd is het gemiddelde net meer dan 46 km/u.

clock 14:04 14 uur 04. Dat miezeren blijft maar duren. De gevoelstemperatuur blijft maar zakken. Renaat Schotte. Dat miezeren blijft maar duren. De gevoelstemperatuur blijft maar zakken. Renaat Schotte

clock 14:03 Pech voor Kwiatkowski en Milan. 14 uur 03. Pech voor Kwiatkowski en Milan

clock 14:02 14 uur 02.

clock 14:01