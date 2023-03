LIVESTREAM Gent-Wevelgem: De Moeren baren een muis, opgaves Ganna en Bennett

clock 14:10 14 uur 10. Watou. Het peloton passeert de Sint-Sixtusbrouwerij in Watou. Jasper De Buyst houdt er even halt. Niet voor een biertje, maar wel om zijn jasje uit te doen. . Watou Het peloton passeert de Sint-Sixtusbrouwerij in Watou. Jasper De Buyst houdt er even halt. Niet voor een biertje, maar wel om zijn jasje uit te doen.

clock 14:06 14 uur 06. Nog altijd 14 leiders. Het is al even geleden dat we de namen van de 14 leiders hebben gegeven. Bij deze: Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R) Jevgeni Fedorov (Astana) Jelle Wallays (Cofidis) Lewis Askey (Groupama-FDJ) Johan Jacobs (Movistar) Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) Elmar Reinders (Jayco-AlUla) Milan Fretin en Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise) Luca Van Boven en Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Joyce Colin (Human Powered Health) Sandy Dujardin (TotalEnergies)

clock 14:05 Pech voor Dillier. De mecanicien van Alpecin-Deceuninck moet aan de bak na een probleem bij Dillier. De Zwitser zit snel weer op zijn fiets. . 14 uur 05. mechanical breakdown Pech voor Dillier De mecanicien van Alpecin-Deceuninck moet aan de bak na een probleem bij Dillier. De Zwitser zit snel weer op zijn fiets.

clock 14:04 46,3 km/u. Ondanks de koude en de natte blijft de snelheid heel hoog liggen vandaag. Na drie uur wedstrijd is het gemiddelde net meer dan 46 km/u. . 14 uur 04. average speed 46,3 km/u Ondanks de koude en de natte blijft de snelheid heel hoog liggen vandaag. Na drie uur wedstrijd is het gemiddelde net meer dan 46 km/u.

clock 14:02 14 uur 02. Dat miezeren blijft maar duren. De gevoelstemperatuur blijft maar zakken. Renaat Schotte. Dat miezeren blijft maar duren. De gevoelstemperatuur blijft maar zakken. Renaat Schotte

clock 14:01 14 uur 01. Op naar de Scherpenberg. Na de passage door de Moeren is het aftellen naar de Scherpenberg, de eerste helling van de dag. Op de top is het daar nog 95km tot de finishlijn. . Op naar de Scherpenberg Na de passage door de Moeren is het aftellen naar de Scherpenberg, de eerste helling van de dag. Op de top is het daar nog 95km tot de finishlijn.

clock 14:00 14 uur . Koers van Kwiatkowski is ook voorbij na een stevige val. Koers van Kwiatkowski is ook voorbij na een stevige val

clock 13:59 13 uur 59. Kwiatkowski en Milan zijn de grootste slachtoffers. De Poolse ex-wereldkampioen ging als eerste tegen de grond, maar kan wel voort. . Kwiatkowski en Milan zijn de grootste slachtoffers. De Poolse ex-wereldkampioen ging als eerste tegen de grond, maar kan wel voort.

clock 13:58 Meer pech voor Milan en Ineos. Aan de linkerkant van de weg ligt een tros renners tegen het asfalt. Milan is weer één van de slachtoffers, ook Allegaert, Kwiatkowski, Vermeersch en Frison liggen erbij. . 13 uur 58. fall Meer pech voor Milan en Ineos Aan de linkerkant van de weg ligt een tros renners tegen het asfalt. Milan is weer één van de slachtoffers, ook Allegaert, Kwiatkowski, Vermeersch en Frison liggen erbij.

clock 13:54 13 uur 54. Evenepoel wint in Catalonië. In de Ronde van Catalonië heeft Remco Evenepoel de slotrit gewonnen. Hij kreeg de zege cadeau van Primoz Roglic, die eindwinnaar is. . Evenepoel wint in Catalonië In de Ronde van Catalonië heeft Remco Evenepoel de slotrit gewonnen. Hij kreeg de zege cadeau van Primoz Roglic, die eindwinnaar is.

clock 13:53 13 uur 53. Ronde van Catalonië Beukwerk levert Remco Evenepoel zege op in slotrit, alerte Roglic eindwinnaar Ronde van Catalonië

clock 13:52 Geen Bennett meer. Het voorjaar van Sam Bennett is stilaan een nachtmerrie aan het worden. Na een eerdere val in Sanremo, stapt hij nu vroegtijdig in de volgwagen. Dat biedt natuurlijk wel perspectieven voor Jordi Meeus. . 13 uur 52. give up Geen Bennett meer Het voorjaar van Sam Bennett is stilaan een nachtmerrie aan het worden. Na een eerdere val in Sanremo, stapt hij nu vroegtijdig in de volgwagen. Dat biedt natuurlijk wel perspectieven voor Jordi Meeus.

clock 13:51 13 uur 51. De rust keert wat terug in het peloton. Toch hebben veel renners nu ongetwijfeld al een jasje uitgedaan. . De rust keert wat terug in het peloton. Toch hebben veel renners nu ongetwijfeld al een jasje uitgedaan.

clock 13:48 2'22". Door de impuls in het peloton is de voorsprong van de 14 vluchters teruggezakt to 2'22". . 13 uur 48. time difference 2'22" Door de impuls in het peloton is de voorsprong van de 14 vluchters teruggezakt to 2'22".

clock 13:48 13 uur 48. Ganna is er niet meer bij, maar de andere jongens van Ineos geven wel een goede indruk in de eerste groep. . Ganna is er niet meer bij, maar de andere jongens van Ineos geven wel een goede indruk in de eerste groep.

clock 13:47 13 uur 47. Waaiers! Even paniek als peloton in stukken breekt, maar alles komt terug. Waaiers! Even paniek als peloton in stukken breekt, maar alles komt terug

clock 13:46 13 uur 46. Jakobsen draait vol mee. Een tweede groepje is toch nog teruggekomen, maar het tempo zakt voorin niet. Jakobsen himself draait goed mee. . Jakobsen draait vol mee Een tweede groepje is toch nog teruggekomen, maar het tempo zakt voorin niet. Jakobsen himself draait goed mee.

clock 13:45 13 uur 45. Ook Bahrain Victorious draait vol mee met Soudal-Quick Step. Er blijft nog zo'n 30 man over in het eerste groepje. . Ook Bahrain Victorious draait vol mee met Soudal-Quick Step. Er blijft nog zo'n 30 man over in het eerste groepje.

clock 13:44 13 uur 44. Achterin gaat het voor Trentin te snel. De Italiaan van UAE moet laten lopen. . Achterin gaat het voor Trentin te snel. De Italiaan van UAE moet laten lopen.

clock 13:43 13 uur 43. De andere ploegen beseffen dat ze mee moeten nu. Philipsen is niet van plan zich te laten verrassen en schuift goed op. . De andere ploegen beseffen dat ze mee moeten nu. Philipsen is niet van plan zich te laten verrassen en schuift goed op.

clock 13:43 13 uur 43. Ook Wisniowski geeft op na een val. Ook Wisniowski geeft op na een val

clock 13:42 Wisniowski smakt tegen de grond. Terwijl de blauwe garde de koers hard maakt, knalt Wisniowski achteraan tegen de grond. Het ziet er niet goed uit voor de Pool van EF. . 13 uur 42. fall Wisniowski smakt tegen de grond Terwijl de blauwe garde de koers hard maakt, knalt Wisniowski achteraan tegen de grond. Het ziet er niet goed uit voor de Pool van EF.

clock 13:41 13 uur 41. De jongens van Soudal-Quick Step trekken door met een man of 4. Het peloton neemt meteen een sliertvorm aan. . De jongens van Soudal-Quick Step trekken door met een man of 4. Het peloton neemt meteen een sliertvorm aan.

clock 13:40 13 uur 40. Versnelling Soudal-Quick Step. Bij het buiten rijden van Alveringem rijdt Jakobsen even voor het peloton uit. De jongens van Soudal-Quick Step zitten met z'n vijven bij de eerste tien en lijken gebrand op een goede prestatie. . Versnelling Soudal-Quick Step Bij het buiten rijden van Alveringem rijdt Jakobsen even voor het peloton uit. De jongens van Soudal-Quick Step zitten met z'n vijven bij de eerste tien en lijken gebrand op een goede prestatie.

clock 13:39 13 uur 39. Einde verhaal voor Ganna na een valpartij. Einde verhaal voor Ganna na een valpartij

clock 13:38 Einde verhaal voor Ganna! Gent-Wevelgem verliest op 140km van het einde één van zijn outsiders. Filippo Ganna is ten val gekomen en blijft gedesillusioneerd zitten naast zijn tuig. . 13 uur 38. give up Einde verhaal voor Ganna! Gent-Wevelgem verliest op 140km van het einde één van zijn outsiders. Filippo Ganna is ten val gekomen en blijft gedesillusioneerd zitten naast zijn tuig.

clock 13:33 13 uur 33. Wout van Aert hangt tussen de wagens na een sanitaire stop. De winnaar van twee jaar geleden keert op zijn gemakje terug in het peloton. . Wout van Aert hangt tussen de wagens na een sanitaire stop. De winnaar van twee jaar geleden keert op zijn gemakje terug in het peloton.

clock 13:30 3'12". Jos van Emden en Tim Declercq wisselen elkaar af op kop van het peloton. Ze houden de twee op 3'12". . 13 uur 30. time difference 3'12" Jos van Emden en Tim Declercq wisselen elkaar af op kop van het peloton. Ze houden de twee op 3'12".

clock 13:25 13 uur 25. De Moeren baren een muis! Zonder dat iets gebeurd is, zit de passage door De Moeren er al op. De schifting zal vandaag in het Heuvelland moeten gemaakt worden. . De Moeren baren een muis! Zonder dat iets gebeurd is, zit de passage door De Moeren er al op. De schifting zal vandaag in het Heuvelland moeten gemaakt worden.

clock 13:22 13 uur 22. Het tempo ligt wel hoog, maar de politieke wil is niet aanwezig om waaiers te trekken. Renaat Schotte. Het tempo ligt wel hoog, maar de politieke wil is niet aanwezig om waaiers te trekken. Renaat Schotte

clock 13:21 13 uur 21. Van Lerberge en Declercq rukken al lachend op. Dat zal nog niet vaak gebeurd zijn in De Moeren. . Van Lerberge en Declercq rukken al lachend op. Dat zal nog niet vaak gebeurd zijn in De Moeren.

clock 13:21 13 uur 21. Aan de vorm van het peloton te zien, zal hier niets gebeuren. Karl Vannieuwkerke. Aan de vorm van het peloton te zien, zal hier niets gebeuren. Karl Vannieuwkerke

clock 13:21 13 uur 21. Ook het peloton is tussen de boompjes van De Moeren gedoken. Het ziet ernaar uit dat hier niet gekoerst zal worden. . Ook het peloton is tussen de boompjes van De Moeren gedoken. Het ziet ernaar uit dat hier niet gekoerst zal worden.

clock 13:20 Milan tegen de grond. Vlak voor De Moeren komt Jonathan Milan (Bahrain) ten val. Een slechter moment kan je bijna niet kiezen. . 13 uur 20. fall Milan tegen de grond Vlak voor De Moeren komt Jonathan Milan (Bahrain) ten val. Een slechter moment kan je bijna niet kiezen.

clock 13:19 13 uur 19. Teunissen gaat in De Moeren zelfs even tot bij de volgwagen van Intermarché-Circus-Wanty. Echt snel gaat het dus niet. . Teunissen gaat in De Moeren zelfs even tot bij de volgwagen van Intermarché-Circus-Wanty. Echt snel gaat het dus niet.

clock 13:17 13 uur 17. De Moeren! De 14 vluchters zijn aan de passage door De Moeren begonnen. De wind is niet van de partij en dat is jammer. . De Moeren! De 14 vluchters zijn aan de passage door De Moeren begonnen. De wind is niet van de partij en dat is jammer.

clock 13:14 3'24". Op 160km van het einde is de voorsprong van de 14 leiders 3'24". In het peloton bereiden ze zich voor op passage door De Moeren. Iedereen wil voorin zitten en daardoor ligt het tempo automatisch hoog. . 13 uur 14. time difference 3'24" Op 160km van het einde is de voorsprong van de 14 leiders 3'24". In het peloton bereiden ze zich voor op passage door De Moeren. Iedereen wil voorin zitten en daardoor ligt het tempo automatisch hoog.

clock 13:09 13 uur 09. Na een sanitaire stop komen heel wat renners terug aansluiten achterin. De Moeren zijn in aantocht. . Na een sanitaire stop komen heel wat renners terug aansluiten achterin. De Moeren zijn in aantocht.

clock 13:08 13 uur 08. Ik heb een vriesgevoel, dat wordt ook voor de renners een probleem vandaag. Renaat Schotte op de motor. Ik heb een vriesgevoel, dat wordt ook voor de renners een probleem vandaag. Renaat Schotte op de motor

clock 13:07 Lekke band Van Lerberghe. In het peloton moet Bert Van Lerberghe geholpen worden met een lekke band. De sprintloods van Merlier/Jakobsen is vandaag een belangrijke pion bij Soudal-Quick Step. . 13 uur 07. flat tyre Lekke band Van Lerberghe In het peloton moet Bert Van Lerberghe geholpen worden met een lekke band. De sprintloods van Merlier/Jakobsen is vandaag een belangrijke pion bij Soudal-Quick Step.

clock 13:04 13 uur 04. Samensmelting voorin. De 6 achtervolgers zijn bij de 8 leiders gekomen. We hebben nu 14 leiders, die richting De Moeren trekken. . Samensmelting voorin De 6 achtervolgers zijn bij de 8 leiders gekomen. We hebben nu 14 leiders, die richting De Moeren trekken.

clock 13:01 13 uur 01. Maarten Vangramberen blikt in De 7e Dag vooruit op Gent-Wevelgem:. Maarten Vangramberen blikt in De 7e Dag vooruit op Gent-Wevelgem:

clock 12:53 45" en 3'35". Het verschil tussen de twee groepjes is 45 tellen. De 8 zouden de 6 beter laten terugkomen om zo een sterke groep van 14 te vormen. Het peloton volgt op 3'35". . 12 uur 53. time difference 45" en 3'35" Het verschil tussen de twee groepjes is 45 tellen. De 8 zouden de 6 beter laten terugkomen om zo een sterke groep van 14 te vormen. Het peloton volgt op 3'35".

clock 12:50 12 uur 50. Lampaert: "De koers zal zichzelf uitwijzen". Lampaert: "De koers zal zichzelf uitwijzen"

clock 12:48 12 uur 48. Mooi volk voorin. De zes tegenaanvallers komen niet echt dichterbij. Als ze er wel in slagen om de kloof te dichten, dan krijgen we een kopgroep van 14 met toch wat mooie namen: Van Avermaet uiteraard, maar ook Wallays, Fedorov (wereldkampioen bij de beloften), Jacobs, Van Keirsbulck en Teunissen. . Mooi volk voorin De zes tegenaanvallers komen niet echt dichterbij. Als ze er wel in slagen om de kloof te dichten, dan krijgen we een kopgroep van 14 met toch wat mooie namen: Van Avermaet uiteraard, maar ook Wallays, Fedorov (wereldkampioen bij de beloften), Jacobs, Van Keirsbulck en Teunissen.

clock 12:46 12 uur 46. In Lo-Reninge is het verschil van de 8 leiders met het peloton 4'. Radiotour vraagt aan de ploegleiders van de mannen voorin om de oversteek te maken op de grote baan. . In Lo-Reninge is het verschil van de 8 leiders met het peloton 4'. Radiotour vraagt aan de ploegleiders van de mannen voorin om de oversteek te maken op de grote baan.

clock 12:45 Ganna bij de volgwagen. De volgwagen van Ineos wordt gevraagd voor Filippo Ganna. De Italiaan houdt niet echt van het natte en koude weer, maar is vandaag toch een man om de gaten te houden. . 12 uur 45. following car Ganna bij de volgwagen De volgwagen van Ineos wordt gevraagd voor Filippo Ganna. De Italiaan houdt niet echt van het natte en koude weer, maar is vandaag toch een man om de gaten te houden.

clock 12:42 59" en 3'25". De 6 achtervolgers (Van Keirsbulck, Teunissen, Biermans, Reinders, Van Poucke en Dujardin) komen terug tot op 59 seconden. Het peloton laat voorlopig begaan en volgt op 3'25". . 12 uur 42. time difference 59" en 3'25" De 6 achtervolgers (Van Keirsbulck, Teunissen, Biermans, Reinders, Van Poucke en Dujardin) komen terug tot op 59 seconden. Het peloton laat voorlopig begaan en volgt op 3'25".

clock 12:40 12 uur 40. Johan Jacobs was vorig jaar ook mee. Een van de 8 leiders is Johan Jacobs (Movistar). De Zwitser heeft een Belgische vader en woont in de Westhoek. Hij kent het parcours dus als zijn broekzak. Ook vorig jaar trok Jacobs 155km in de aanval in Gent-Wevelgem, om uiteindelijk 44e te worden. . Johan Jacobs was vorig jaar ook mee Een van de 8 leiders is Johan Jacobs (Movistar). De Zwitser heeft een Belgische vader en woont in de Westhoek. Hij kent het parcours dus als zijn broekzak. Ook vorig jaar trok Jacobs 155km in de aanval in Gent-Wevelgem, om uiteindelijk 44e te worden.

clock 12:36 12 uur 36. Turner: "Mijn elleboog voelt goed aan, ook op de Plugstreets". Turner: "Mijn elleboog voelt goed aan, ook op de Plugstreets"

clock 12:33 12 uur 33. Radiotour meldt dat het peloton "gas teruggenomen heeft". De 6 tegenaanvallers komen ietsje dichter en volgen op 1'50". . Radiotour meldt dat het peloton "gas teruggenomen heeft". De 6 tegenaanvallers komen ietsje dichter en volgen op 1'50".

clock 12:30 2'50" en 3'05". In geen tijd hebben de 8 leiders hun voorsprong meer dan verdubbeld. De 6 achtervolgers volgen op 2'50", het peloton op meer dan 3 minuten. . 12 uur 30. time difference 2'50" en 3'05" In geen tijd hebben de 8 leiders hun voorsprong meer dan verdubbeld. De 6 achtervolgers volgen op 2'50", het peloton op meer dan 3 minuten.

clock 12:30 12 uur 30. Stybar: "Groenewegen is plan A". Stybar: "Groenewegen is plan A"

clock 12:26 12 uur 26. Samensmelting voorin. Greg Van Avermaet is voorin komen aansluiten. Hij brengt Jelle Wallays en Jevgeni Fedorov met zich mee. We hebben nu 8 leiders. . Samensmelting voorin Greg Van Avermaet is voorin komen aansluiten. Hij brengt Jelle Wallays en Jevgeni Fedorov met zich mee. We hebben nu 8 leiders.

clock 12:20 12 uur 20. Situatie na 60km:. 5 leiders : - Lewis Askey (Groupama-FDJ) - Johan Jacobs (Movistar) - Milan Fretin (Flainders-Baloise) - Luca Van Boven (Bingoal WB) - Colin Joyce (Human Powered Health) Achtervolgende groep (12"): - Greg Van Avermaet (AG2R) - Jevgeni Fedorov (Astana) - Jelle Wallays (Cofidis) Achtervolgende groep (41") - Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) - Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise) - Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) - Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) - Elmar Reinders (Jayco-AlUla) - Sandy Dujardin (TotalEnergies) Peloton (51")

clock 12:18 12 uur 18. Meerdere renners springen weg uit het peloton op zoek naar het groepje met Van Avermaet. We proberen ze zo snel mogelijk te identificeren. . Meerdere renners springen weg uit het peloton op zoek naar het groepje met Van Avermaet. We proberen ze zo snel mogelijk te identificeren.

clock 12:17 12 uur 17. Kristoff: "Niemand houdt echt van dit weer, denk ik". Kristoff: "Niemand houdt echt van dit weer, denk ik"

clock 12:16 Philipsen heeft assistentie nodig. De favorieten zoeken één voor één de volgwagen op vandaag. Ook Jasper Philipsen brengt zijn ploegleiders een (noodgedwongen?) bezoekje. . 12 uur 16. following car Philipsen heeft assistentie nodig De favorieten zoeken één voor één de volgwagen op vandaag. Ook Jasper Philipsen brengt zijn ploegleiders een (noodgedwongen?) bezoekje.

clock 12:15 Lekke Ewan. Voor de tweede keer moet Caleb Ewan (Lotto-Dstny) geholpen worden met een lekke band. Deze keer is het zijn achterwiel dat voor problemen zorgt. . 12 uur 15. flat tyre Lekke Ewan Voor de tweede keer moet Caleb Ewan (Lotto-Dstny) geholpen worden met een lekke band. Deze keer is het zijn achterwiel dat voor problemen zorgt.

clock 12:15 De Engelse begraafplaats Tyne Cot is één van de indrukwekkende trekpleisters in de Westhoek. In Gent-Wevelgem passeren de renners er elk jaar. 12 uur 15. De Engelse begraafplaats Tyne Cot is één van de indrukwekkende trekpleisters in de Westhoek. In Gent-Wevelgem passeren de renners er elk jaar.

clock 12:14 12 uur 14. Wallays mee met Van Avermaet. De drie achtervolgers staan op het punt om de kloof met de vijf leiders te dichten. Van Avermaet lijkt dus op weg naar een dagje in de aanval. Het is trouwens niet Danny van Poppel die mee is met de ex-winnaar, maar wel Jelle Wallays. . Wallays mee met Van Avermaet De drie achtervolgers staan op het punt om de kloof met de vijf leiders te dichten. Van Avermaet lijkt dus op weg naar een dagje in de aanval. Het is trouwens niet Danny van Poppel die mee is met de ex-winnaar, maar wel Jelle Wallays.

clock 12:11 Titelverdediger achteraan. Radiotour roept de volgwagen van Intermarché naar voren. Biniam Girmay, de winnaar van vorig jaar, heeft assistentie nodig. . 12 uur 11. following car Titelverdediger achteraan Radiotour roept de volgwagen van Intermarché naar voren. Biniam Girmay, de winnaar van vorig jaar, heeft assistentie nodig.

clock 12:10 19". In Passendale komen Van Avermaet en co. met mondjesmaat dichterbij. Het verschil is nog 19 seconden. Het peloton volgt op 43 seconden. . 12 uur 10. time difference 19" In Passendale komen Van Avermaet en co. met mondjesmaat dichterbij. Het verschil is nog 19 seconden. Het peloton volgt op 43 seconden.

clock 12:06 12 uur 06. Vanmarcke: "Ik ben wat ziek geweest, maar nu ben ik erdoor". Vanmarcke: "Ik ben wat ziek geweest, maar nu ben ik erdoor"

clock 12:04 Van Avermaet blijft wat hangen. De vijf leiders (Askey, Jacobs, Fretin, Van Boven en Joyce) hebben een voorsprong van 28 seconden op de groep-Van Avermaet, het peloton volgt op 40 tellen. . 12 uur 04. time difference Van Avermaet blijft wat hangen De vijf leiders (Askey, Jacobs, Fretin, Van Boven en Joyce) hebben een voorsprong van 28 seconden op de groep-Van Avermaet, het peloton volgt op 40 tellen.

clock 12:03 47 km/u. In het eerste wedstrijduur werd liefst 47 kilometer afgelegd. Dat wil zeggen dat we aan die snelheid rond 13.15 u. de Moeren induiken. . 12 uur 03. average speed 47 km/u In het eerste wedstrijduur werd liefst 47 kilometer afgelegd. Dat wil zeggen dat we aan die snelheid rond 13.15 u. de Moeren induiken.

clock 12:01 12 uur 01. Van Avermaet in de tegenaanval. Het startinterview van Greg Van Avermaet (AG2R) sprak boekdelen, maar toch probeert hij van deze Gent-Wevelgem het beste te maken. De winnaar van 2017 trekt zowaar in de tegenaanval met Danny van Poppel (Bora) en Jevgeni Fedorov (Astana) . Van Avermaet in de tegenaanval Het startinterview van Greg Van Avermaet (AG2R) sprak boekdelen, maar toch probeert hij van deze Gent-Wevelgem het beste te maken. De winnaar van 2017 trekt zowaar in de tegenaanval met Danny van Poppel (Bora) en Jevgeni Fedorov (Astana)

clock 12:00 12 uur . Ganna: "Dat Van der Poel en Pogacar niet meedoen, maakt niet veel uit". Ganna: "Dat Van der Poel en Pogacar niet meedoen, maakt niet veel uit"

clock 11:59 Het is druk bij Jumbo-Visma. Na Van Aert is het de beurt aan Nathan Van Hooydonck om een bezoekje te brengen aan de volgwagen. . 11 uur 59. following car Het is druk bij Jumbo-Visma Na Van Aert is het de beurt aan Nathan Van Hooydonck om een bezoekje te brengen aan de volgwagen.

clock 11:56 25". In Moorslede is het verschil tussen de kopgroep en het peloton 25 seconden. Het eerste uur van Gent-Wevelgem zit er ondertussen al bijna op. . 11 uur 56. time difference 25" In Moorslede is het verschil tussen de kopgroep en het peloton 25 seconden. Het eerste uur van Gent-Wevelgem zit er ondertussen al bijna op.

clock 11:54 Ook Van Aert achteraan. Ook Wout van Aert wordt achterin gesignaleerd. De winnaar van de E3 heeft assistentie van de volgwagen nodig. . 11 uur 54. following car Ook Van Aert achteraan Ook Wout van Aert wordt achterin gesignaleerd. De winnaar van de E3 heeft assistentie van de volgwagen nodig.

clock 11:54 Fietswissel De Lie. Arnaud De Lie is vandaag voorlopig meer achteraan dan vooraan te vinden. De kopman van Lotto-Dstny moet van fiets wisselen, maar dat gaat vlot. . 11 uur 54. mechanical breakdown Fietswissel De Lie Arnaud De Lie is vandaag voorlopig meer achteraan dan vooraan te vinden. De kopman van Lotto-Dstny moet van fiets wisselen, maar dat gaat vlot.

clock 11:52 11 uur 52. Van Avermaet: "Ik denk niet dat ik ga meedoen". Van Avermaet: "Ik denk niet dat ik ga meedoen"

clock 11:50 20". Na 37km is het peloton weer gaan versnellen. De vijf leiders spartelen 20 tellen voor de grote groep uit. . 11 uur 50. time difference 20" Na 37km is het peloton weer gaan versnellen. De vijf leiders spartelen 20 tellen voor de grote groep uit.

clock 11:49 30". De voorsprong gaat nu toch richting de halve minuut. Ondertussen is Edward Theuns (Trek-Segafredo) na een oponthoud weer achteraan komen aansluiten. . 11 uur 49. time difference 30" De voorsprong gaat nu toch richting de halve minuut. Ondertussen is Edward Theuns (Trek-Segafredo) na een oponthoud weer achteraan komen aansluiten.

clock 11:47 11 uur 47. Wellens: "Er gaan niet veel renners finishen straks". Wellens: "Er gaan niet veel renners finishen straks"

clock 11:43 18". Taco van der Hoorn (Intermarché) en Damien Touzé (AG2R) hebben geprobeerd om tot bij de 5 leiders te rijden, maar zijn daar niet in geslaagd. De voorsprong van de 5 is 18". . 11 uur 43. time difference 18" Taco van der Hoorn (Intermarché) en Damien Touzé (AG2R) hebben geprobeerd om tot bij de 5 leiders te rijden, maar zijn daar niet in geslaagd. De voorsprong van de 5 is 18".