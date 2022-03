LIVESTREAM Gent-Wevelgem: groep met Van Avermaet, Mohoric en Asgreen rijdt weg na de Kemmelberg

15:22 15 uur 22. Groep 1 vs groep 2. De originele vluchters zijn allemaal gegrepen door de groep met Mohoric, Van Avermaet en Asgreen. Daarachter is het een enkeling van TotalEnergies die zijn kas leegrijdt. Gevaarlijke situatie. . Groep 1 vs groep 2 De originele vluchters zijn allemaal gegrepen door de groep met Mohoric, Van Avermaet en Asgreen. Daarachter is het een enkeling van TotalEnergies die zijn kas leegrijdt. Gevaarlijke situatie.

15:21 15 uur 21. Teunissen komt op kop en laat meteen het tempo drukken. Het is duidelijk dat ze bij Jumbo-Visma maar 1 troefkaart willen spelen: Van Aert. . Teunissen komt op kop en laat meteen het tempo drukken. Het is duidelijk dat ze bij Jumbo-Visma maar 1 troefkaart willen spelen: Van Aert.

15:20 15 uur 20. Mohoric en Asgreen willen wegblijven. Van Avermaet zal dat ook wel willen. José De Cauwer. Mohoric en Asgreen willen wegblijven. Van Avermaet zal dat ook wel willen. José De Cauwer

15:20 Jacobs heeft zin om even alleen te rijden. 15 uur 20. Jacobs heeft zin om even alleen te rijden

15:19 Lekke band. Dylan Groenewegen rijdt lek op een slecht moment. Net wanneer zijn ploeg BikeExchange de achtervolging aan het leiden was. . 15 uur 19. Lekke band Dylan Groenewegen rijdt lek op een slecht moment. Net wanneer zijn ploeg BikeExchange de achtervolging aan het leiden was.

15:18 Christmas Truce. Alles op een zakdoek op de 2e grindstrook of Plugstreet van de dag. Johan Jacobs, als ex-veldrijder in zijn sas op de stukken onverhard, heeft helemaal vooraan wat afstand genomen. . 15 uur 18. Christmas Truce Alles op een zakdoek op de 2e grindstrook of Plugstreet van de dag. Johan Jacobs, als ex-veldrijder in zijn sas op de stukken onverhard, heeft helemaal vooraan wat afstand genomen.

15:15 Hill 63. De koplopers beginnen met 20 seconden op de achtervolgende groep aan de eerste van drie Plugstreets. De 18 namen uit die elitegroep: Teunissen, Van Hooydonck, Démare, Campenaerts, Beullens, Asgreen, Pasqualon, Girmay, Van Avermaet, Dewulf, Le Gac, Mohoric, Turner, Van Baarle, Theuns, Kirsch, Vergaerde en Dillier. . 15 uur 15. Hill 63 De koplopers beginnen met 20 seconden op de achtervolgende groep aan de eerste van drie Plugstreets.



15:11 15 uur 11. De achtervolging in het peloton wordt geregeld door de vereende krachten van TotalEnergies en BikeExchange. . De achtervolging in het peloton wordt geregeld door de vereende krachten van TotalEnergies en BikeExchange.

15:10 15 uur 10. De renners van Jumbo-Visma zijn Teunissen en Van Hooydonck. We herkennen ook nog onder meer Dillier, Démare Asgreen, Van Baarle, Theuns en Beullens. . De renners van Jumbo-Visma zijn Teunissen en Van Hooydonck. We herkennen ook nog onder meer Dillier, Démare Asgreen, Van Baarle, Theuns en Beullens.

15:10 15 uur 10. Groot groepje met Van Avermaet, Asgreen en Mohoric rijdt weg. Groot groepje met Van Avermaet, Asgreen en Mohoric rijdt weg

15:09 15 uur 09. Een interessante groep met onder meer Van Avermaet (die ook nog Dewulf heeft) en Mohoric, maar wie zal hier het werk opknappen. Desondanks is het verschil met het peloton (of wat daar nog van overschiet) een halve minuut. . Een interessante groep met onder meer Van Avermaet (die ook nog Dewulf heeft) en Mohoric, maar wie zal hier het werk opknappen. Desondanks is het verschil met het peloton (of wat daar nog van overschiet) een halve minuut.

15:08 Een groepje met Van Avermaet en Mohoric trekt ten aanval. 15 uur 08. Een groepje met Van Avermaet en Mohoric trekt ten aanval

15:07 15 uur 07. Het wordt héél moeilijk voor de echte sprinters om straks nog mee te zijn in de finale. Karl Vannieuwkerke. Het wordt héél moeilijk voor de echte sprinters om straks nog mee te zijn in de finale. Karl Vannieuwkerke

15:06 Pech voor Ballerini en Roosen. 15 uur 06. Pech voor Ballerini en Roosen

15:06 15 uur 06. In een overgangsstuk rijdt een groepje met mooie namen weg: Van Avermaet, Campenaerts, Girmay en Mohoric zijn erbij. Van Aert heeft 2 ploegmaats meegestuurd. . In een overgangsstuk rijdt een groepje met mooie namen weg: Van Avermaet, Campenaerts, Girmay en Mohoric zijn erbij. Van Aert heeft 2 ploegmaats meegestuurd.

15:04 Mechanische pech. "Wat gebeurt hier allemaal?", stoot José De Cauwer uit. Her en der staan renners plots aan de kant met materiaalpech. Ballerini kan op weg geholpen worden door een verzorger van de ploeg, Timo Roosen heeft een groter probleem met zijn slappe ketting. . 15 uur 04. Mechanische pech "Wat gebeurt hier allemaal?", stoot José De Cauwer uit. Her en der staan renners plots aan de kant met materiaalpech. Ballerini kan op weg geholpen worden door een verzorger van de ploeg, Timo Roosen heeft een groter probleem met zijn slappe ketting.

15:04 15 uur 04. Toch al flinke verbrokkeling na de eerste keer Kemmelberg. Toch al flinke verbrokkeling na de eerste keer Kemmelberg

15:03 Tijdsverschil. Niet vergeten dat er nog altijd 6 leiders zijn (Saugstad is weer ingelopen). Robeet, Wallays, De Vylder, Arndt, Konychev en Jacobs houden 40 seconden voorsprong over. . 15 uur 03. Tijdsverschil Niet vergeten dat er nog altijd 6 leiders zijn (Saugstad is weer ingelopen). Robeet, Wallays, De Vylder, Arndt, Konychev en Jacobs houden 40 seconden voorsprong over.

15:03 15 uur 03. Sagan moet er al af. Het zullen toch omeletjes worden vanavond in plaats van rauwe eieren. Karl Vannieuwkerke. Sagan moet er al af. Het zullen toch omeletjes worden vanavond in plaats van rauwe eieren. Karl Vannieuwkerke

15:02 15 uur 02. Van Aert weigert de kat uit de boom te kijken. Een aanval van Kirsch en Turner - toch niet de grootste namen - volstaat om mee te springen. . Van Aert weigert de kat uit de boom te kijken. Een aanval van Kirsch en Turner - toch niet de grootste namen - volstaat om mee te springen.

15:01 15 uur 01. De Kemmelberg heeft al meteen voor een paar breukjes in het peloton gezorgd. De groep rond Van Aert is maar zo'n 30 renners groot. . De Kemmelberg heeft al meteen voor een paar breukjes in het peloton gezorgd. De groep rond Van Aert is maar zo'n 30 renners groot.

15:01 15 uur 01. Toch al meteen veel nervositeit bij de eerste keer Kemmelberg. Van Aert toonde zich ook al meteen. José De Cauwer. Toch al meteen veel nervositeit bij de eerste keer Kemmelberg. Van Aert toonde zich ook al meteen. José De Cauwer

14:59 Kemmelberg. De verwachte namen komen op de eerste keer Kemmelberg meteen bovenaan bovendrijven. Wout van Aert rondt als eerste de top. Wie geen goeie beurt maakten: Tiesj Benoot en Victor Campenaerts. Maar de koers is nog lang. Nog 2 keer Kemmelberg bijvoorbeeld. Maar eerst de Plugstreets! . 14 uur 59. Kemmelberg De verwachte namen komen op de eerste keer Kemmelberg meteen bovenaan bovendrijven. Wout van Aert rondt als eerste de top. Wie geen goeie beurt maakten: Tiesj Benoot en Victor Campenaerts. Maar de koers is nog lang. Nog 2 keer Kemmelberg bijvoorbeeld. Maar eerst de Plugstreets!

14:59 14 uur 59. Narvaez valt voor de eerste keer Kemmelberg, gretige Van Aert test al eens de benen. Narvaez valt voor de eerste keer Kemmelberg, gretige Van Aert test al eens de benen

14:57 Narvaez gaat neer. Ook in het peloton gaat het mis bij het opdraaien van de Kemmel. Narvaez gaat tegen de grond. De dokters schieten hem meteen ter hulp. Van Aert kon de val maar net vermijden. . 14 uur 57. Narvaez gaat neer Ook in het peloton gaat het mis bij het opdraaien van de Kemmel. Narvaez gaat tegen de grond. De dokters schieten hem meteen ter hulp. Van Aert kon de val maar net vermijden.

14:55 Mechanische pech. Bij het opdraaien van de Kemmelberg weigert de fiets van Lars Saugstad dienst. De arme Noor ziet zijn vlucht zo op een nogal lullige manier ten einde komen. . 14 uur 55. Mechanische pech Bij het opdraaien van de Kemmelberg weigert de fiets van Lars Saugstad dienst. De arme Noor ziet zijn vlucht zo op een nogal lullige manier ten einde komen.

14:55 14 uur 55. De Monteberg zorgt voor nieuwe namen aan kop van het peloton: Ineos kun je hier wel verwachten, maar bij Groupama-FDJ hebben ze ook veel vertrouwen in Arnaud Démare. De Fransman is wat onder de radar naar hier gekomen, maar hij stond wel al 2 keer op het podium van Gent-Wevelgem. . De Monteberg zorgt voor nieuwe namen aan kop van het peloton: Ineos kun je hier wel verwachten, maar bij Groupama-FDJ hebben ze ook veel vertrouwen in Arnaud Démare. De Fransman is wat onder de radar naar hier gekomen, maar hij stond wel al 2 keer op het podium van Gent-Wevelgem.

14:54 14 uur 54. Van Moer betrokken bij een val, ook Gradek heeft flink wat schaafwonden. Van Moer betrokken bij een val, ook Gradek heeft flink wat schaafwonden

14:52 14 uur 52. José en ik hebben gewed: als Sagan vandaag voor de 4e keer Gent-Wevelgem wint, dan eet ik zijn 10 eieren rauw op. Weliswaar in een Rodenbach. Karl Vannieuwkerke. José en ik hebben gewed: als Sagan vandaag voor de 4e keer Gent-Wevelgem wint, dan eet ik zijn 10 eieren rauw op. Weliswaar in een Rodenbach. Karl Vannieuwkerke

14:51 Stevige schaafwonden op de schouder van de Pool Gradek. 14 uur 51. Stevige schaafwonden op de schouder van de Pool Gradek

14:50 Nieuwe valpartij. Ze gaan opnieuw tegen de grond. De Pool Gradek is even groggy, hij lijkt niet veel zin te hebben om nog voort te rijden. Ook Brent Van Moer was erbij betrokken, maar bij hem valt de schade schijnbaar mee. . 14 uur 50. Nieuwe valpartij Ze gaan opnieuw tegen de grond. De Pool Gradek is even groggy, hij lijkt niet veel zin te hebben om nog voort te rijden. Ook Brent Van Moer was erbij betrokken, maar bij hem valt de schade schijnbaar mee.

14:50 14 uur 50. Jumbo-Visma trekt tempo omhoog op de Baneberg: “De vaart zit er in”. Jumbo-Visma trekt tempo omhoog op de Baneberg: “De vaart zit er in”

14:49 14 uur 49. De grote jongens zijn bij de pinken wanneer Van Aert met zijn staart kwispelt. Asgreen en Mohoric volgen gezwind. . De grote jongens zijn bij de pinken wanneer Van Aert met zijn staart kwispelt. Asgreen en Mohoric volgen gezwind.

14:49 Baneberg. Op de Baneberg zien we de Red Bull-helm van Wout van Aert voor het eerst zijn opwachting maken helemaal vooraan het peloton. Voor zijn ploegmaat Affini, die al veel gewerkt heeft, wordt deze klim zijn Waterloo. . 14 uur 49. Baneberg Op de Baneberg zien we de Red Bull-helm van Wout van Aert voor het eerst zijn opwachting maken helemaal vooraan het peloton. Voor zijn ploegmaat Affini, die al veel gewerkt heeft, wordt deze klim zijn Waterloo.

14:49 Van Aert toont zich voor het eerst vooraan. 14 uur 49. Van Aert toont zich voor het eerst vooraan

14:46 14 uur 46. De "Bananenberg". De Baneberg werd "wereldberoemd" dankzij Jan-Willem van Schip, die na zijn vlucht in Gent-Wevelgem van 2018 het heuveltje nietsvermoedend omdoopte tot "Bananenberg". Vandaag is de Nederlander er trouwens niet bij. . De "Bananenberg" De Baneberg werd "wereldberoemd" dankzij Jan-Willem van Schip, die na zijn vlucht in Gent-Wevelgem van 2018 het heuveltje nietsvermoedend omdoopte tot "Bananenberg". Vandaag is de Nederlander er trouwens niet bij.

14:44 14 uur 44. Vanmarcke heeft nog inhaalwerk te doen. Vanmarcke heeft nog inhaalwerk te doen

14:43 Florian Sénéchal likt zijn wonden in de achtervolging. 14 uur 43. Florian Sénéchal likt zijn wonden in de achtervolging

14:41 14 uur 41. De moeilijkheidsgraad van de beklimmingen neemt hand over hand toe, met straks de Baneberg, daarna de Monteberg en vervolgens een eerste keer de Kemmelberg. . De moeilijkheidsgraad van de beklimmingen neemt hand over hand toe, met straks de Baneberg, daarna de Monteberg en vervolgens een eerste keer de Kemmelberg.

14:39 14 uur 39. Pidcock net op tijd. Een laatste groep, met Tom Pidcock, komt vlak voor de Scherpenberg toch weer aansluiten, als een van de allerlaatsten. Daniel Oss is er niet mee bij. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis na die massale valpartij. . Pidcock net op tijd Een laatste groep, met Tom Pidcock, komt vlak voor de Scherpenberg toch weer aansluiten, als een van de allerlaatsten.



14:38 14 uur 38. Bij Jumbo-Visma geven ze er ook een snok aan. We zitten in de laatste 100 kilometer en de missie om de topsprinters overboord te gooien wordt ingezet. . Bij Jumbo-Visma geven ze er ook een snok aan. We zitten in de laatste 100 kilometer en de missie om de topsprinters overboord te gooien wordt ingezet.

14:35 Tijdsverschil. Het peloton dikt weer aan met achtervolgers, vlak voor we bij de koplopers aan de Scherpenberg gaan beginnen. De 7 doen dat met een voorsprong van 2 minuten. . 14 uur 35. Tijdsverschil Het peloton dikt weer aan met achtervolgers, vlak voor we bij de koplopers aan de Scherpenberg gaan beginnen. De 7 doen dat met een voorsprong van 2 minuten.

14:34 4e jeugdkoers en 4e verschillende nationaliteit. Bij de beloften mannen - de zogenoemde Kattekoers - triomfeert de Brit Samuel Watson. 14 uur 34. 4e jeugdkoers en 4e verschillende nationaliteit. Bij de beloften mannen - de zogenoemde Kattekoers - triomfeert de Brit Samuel Watson.

14:32 Ook Sep Vanmarcke lag erbij. Hij moet achtervolgen. 14 uur 32. Ook Sep Vanmarcke lag erbij. Hij moet achtervolgen

14:32 14 uur 32. De brigade van Bahrein heeft niet veel genade met de pechvogels. Ze blijven vlammen en maken het zo de achtervolgers moeilijk zo niet onmogelijk om terug te keren. . De brigade van Bahrein heeft niet veel genade met de pechvogels. Ze blijven vlammen en maken het zo de achtervolgers moeilijk zo niet onmogelijk om terug te keren.

14:30 14 uur 30. Het zal wel weer goedkomen, maar dit is toch een ferme wake-upcall. José De Cauwer. Het zal wel weer goedkomen, maar dit is toch een ferme wake-upcall. José De Cauwer

14:29 14 uur 29. Ook Florian Sénéchal heeft het, net als afgelopen vrijdag, weer vlaggen. Het zit de Fransman niet mee dit voorjaar. . Ook Florian Sénéchal heeft het, net als afgelopen vrijdag, weer vlaggen. Het zit de Fransman niet mee dit voorjaar.

14:29 Val in het peloton: Vermeersch de gracht in. 14 uur 29. Val in het peloton: Vermeersch de gracht in

14:29 14 uur 29. Valpartij op de smalle baantjes. Slachtoffers zijn Vermeersch, Senechal en Vanmarcke. Valpartij op de smalle baantjes. Slachtoffers zijn Vermeersch, Senechal en Vanmarcke

14:28 14 uur 28. Onder meer Gianni Vermeersch, Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke zijn slachtoffers van de val. . Onder meer Gianni Vermeersch, Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke zijn slachtoffers van de val.

14:28 Val. Door een wegversmalling wordt er achteraan in het peloton gevallen, tot in de gracht zelfs. Zo breekt het peloton in twee stukken. . 14 uur 28. Val Door een wegversmalling wordt er achteraan in het peloton gevallen, tot in de gracht zelfs. Zo breekt het peloton in twee stukken.

14:27 14 uur 27. Bahrein trekt aan de bel. De Moeren waren een storm in een glas water (zelfs nog niet), maar nu wordt een nieuwe fase ingeleid door de jongens van Mohoric. De Scherpenberg is zelden een scherprechter, maar nu is het blijkbaar wel de start van het offensief. . Bahrein trekt aan de bel De Moeren waren een storm in een glas water (zelfs nog niet), maar nu wordt een nieuwe fase ingeleid door de jongens van Mohoric. De Scherpenberg is zelden een scherprechter, maar nu is het blijkbaar wel de start van het offensief.

14:23 Pech voor Haller. Marco Haller levert een verwoed gevecht met zijn fiets om de versnelling weer in gang te krijgen. De Oostenrijker wordt steeds driftiger, tot hij uiteindelijk toch op weg geholpen wordt. Haller is een belangrijke knecht voor Sam Bennett vandaag. . 14 uur 23. Pech voor Haller Marco Haller levert een verwoed gevecht met zijn fiets om de versnelling weer in gang te krijgen. De Oostenrijker wordt steeds driftiger, tot hij uiteindelijk toch op weg geholpen wordt. Haller is een belangrijke knecht voor Sam Bennett vandaag.

14:19 14 uur 19. Japanner Arashiro krijgt onder zijn voeten van Keisse. Japanner Arashiro krijgt onder zijn voeten van Keisse

14:17 14 uur 17. Gent-Wevelgem voor vrouwen. Inmiddels is ook het startsein gegeven voor Gent-Wevelgem voor vrouwen. Elisa Balsamo en Lorena Wiebes verdeelden de voorbije weken de koek in de sprints. Ook vandaag? Volg de koers hieronder vanaf de start met tekst en vanaf 16.15 uur op Canvas (en met livestream in onderstaand artikel). . Gent-Wevelgem voor vrouwen Inmiddels is ook het startsein gegeven voor Gent-Wevelgem voor vrouwen. Elisa Balsamo en Lorena Wiebes verdeelden de voorbije weken de koek in de sprints. Ook vandaag?



14:17 14 uur 17. Ronde van Catalonië Bagioli schenkt Quick Step tweede zege in Catalonië, eindwinst voor Higuita

14:13 14 uur 13. In het peloton leert Keisse Arashiro een lesje. De Japanner schiet met een nogal roekeloos manoeuvre naar voren. Dat wordt maar matig geapprecieerd door zijn collega's. Zelf lacht de Japanner het weg. . In het peloton leert Keisse Arashiro een lesje. De Japanner schiet met een nogal roekeloos manoeuvre naar voren. Dat wordt maar matig geapprecieerd door zijn collega's. Zelf lacht de Japanner het weg.

14:09 14 uur 09. Jelle Wallays heeft blijkbaar overschot, want er kan nog een grapje vanaf met de motor. De sfeer in de kopgroep is opperbest. De samenwerking is dat ook nog altijd. . Jelle Wallays heeft blijkbaar overschot, want er kan nog een grapje vanaf met de motor. De sfeer in de kopgroep is opperbest. De samenwerking is dat ook nog altijd.

14:08 Tijdsverschil. Erg fanatiek wordt er niet achter de 7 vluchters (Wallays, Robeet, De Vylder, Jacobs, Saugstad, Konychev en Arndt), maar toch loopt het verschil beetje bij beetje terug. De leiders hebben nog iets meer dan 4 minuten. . 14 uur 08. Tijdsverschil Erg fanatiek wordt er niet achter de 7 vluchters (Wallays, Robeet, De Vylder, Jacobs, Saugstad, Konychev en Arndt), maar toch loopt het verschil beetje bij beetje terug. De leiders hebben nog iets meer dan 4 minuten.

14:03 Overtuigende sprintzege van de Nederlandse Nienke Veenhoven bij de vrouwen junioren. 14 uur 03. Overtuigende sprintzege van de Nederlandse Nienke Veenhoven bij de vrouwen junioren.

14:02 14 uur 02. Ik ben er 100% van overtuigd dat we een geweldige finale zullen krijgen. José De Cauwer. Ik ben er 100% van overtuigd dat we een geweldige finale zullen krijgen. José De Cauwer

13:56 Vanmarcke gespot aan de wagen van de dokter. 13 uur 56. Vanmarcke gespot aan de wagen van de dokter

13:52 13 uur 52. Wachten op de bergjes. We enteren Poperinge met de kopgroep en dat betekent dat het nog zo'n 35 kilometer is tot de eerste klim van de dag, de Scherpenberg. Daarna volgen de 9 bergjes elkaar snel op, met tussendoor ook nog de gravelstroken van de Plugstreets. . Wachten op de bergjes We enteren Poperinge met de kopgroep en dat betekent dat het nog zo'n 35 kilometer is tot de eerste klim van de dag, de Scherpenberg. Daarna volgen de 9 bergjes elkaar snel op, met tussendoor ook nog de gravelstroken van de Plugstreets.

13:48 13 uur 48. Oei! Motorrijder verliest evenwicht. Oei! Motorrijder verliest evenwicht

13:47 13 uur 47. Je merkt aan de vorm van het peloton dat er weer tempo in zit. Karl Vannieuwkerke. Je merkt aan de vorm van het peloton dat er weer tempo in zit. Karl Vannieuwkerke

13:39 13 uur 39. Jakobsen? Iljo Keisse zet zich op kop van het peloton. Nu De Moeren zo probleemloos overleefd zijn, stijgen de kansen van de snelle Fabio Jakobsen. Maar dan moet hij wel nog onder meer 3 keer de Kemmel en de Plugstreets ook doorspartelen. . Jakobsen? Iljo Keisse zet zich op kop van het peloton. Nu De Moeren zo probleemloos overleefd zijn, stijgen de kansen van de snelle Fabio Jakobsen. Maar dan moet hij wel nog onder meer 3 keer de Kemmel en de Plugstreets ook doorspartelen.

13:38 13 uur 38. De Moeren zijn achter de rug en dus beslissen ze in het peloton toch weer de pauzeknop in te duwen. Sommigen maken nog snel een plasje, anderen gaan wat kledij afgeven bij de auto van de ploegleiding. Zo krijgen de 7 koplopers er met de klad weer een minuut bij: 5'30". . De Moeren zijn achter de rug en dus beslissen ze in het peloton toch weer de pauzeknop in te duwen. Sommigen maken nog snel een plasje, anderen gaan wat kledij afgeven bij de auto van de ploegleiding.



13:33 13 uur 33.

13:31 13 uur 31. Ineos en Trek-Segafredo bepalen het tempo door De Moeren, maar er wordt vooral veel naar elkaar gekeken. Het is alsof ze het zelf niet kunnen geloven dat er niets zal gebeuren. Intussen is het verschil met de koplopers een klein beetje teruggelopen: 4'30". . Ineos en Trek-Segafredo bepalen het tempo door De Moeren, maar er wordt vooral veel naar elkaar gekeken. Het is alsof ze het zelf niet kunnen geloven dat er niets zal gebeuren.



13:27 13 uur 27. Ze rijden met een slakkengang van 40 km/u. Ik heb ze hier nog nooit zo traag weten rijden. Renaat Schotte vanop de motor. Ze rijden met een slakkengang van 40 km/u. Ik heb ze hier nog nooit zo traag weten rijden. Renaat Schotte vanop de motor

13:25 Weinig animo in De Moeren. 13 uur 25. Weinig animo in De Moeren

13:24 13 uur 24. Quinn Simmons voelt zich ook in zijn sas in dit beukwerk richting De Moeren. Met zijn baard doet hij wat denken aan Luca Paolini, toen die zijn legendarische overwinning behaalde in de waaiereditie van Gent-Wevelgem van 2015. . Quinn Simmons voelt zich ook in zijn sas in dit beukwerk richting De Moeren. Met zijn baard doet hij wat denken aan Luca Paolini, toen die zijn legendarische overwinning behaalde in de waaiereditie van Gent-Wevelgem van 2015.

13:22 Ook Rode Duivel Jan Vertonghen weet hoe hij zijn vrije zondag moet spenderen. 13 uur 22. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen weet hoe hij zijn vrije zondag moet spenderen.

13:21 13 uur 21. Ploegen als Ineos en DSM hebben zich, naast Jumbo-Visma, gepositioneerd voor De Moeren. De nervositeit neemt toe, maar het zal wellicht allemaal voor niets zijn. . Ploegen als Ineos en DSM hebben zich, naast Jumbo-Visma, gepositioneerd voor De Moeren. De nervositeit neemt toe, maar het zal wellicht allemaal voor niets zijn.

13:18 13 uur 18. Er staat geen wind van betekenis in De Moeren. Het wordt de minst betekenisvolle passage ooit, vrees ik. Renaat Schotte vanop de motor. Er staat geen wind van betekenis in De Moeren. Het wordt de minst betekenisvolle passage ooit, vrees ik. Renaat Schotte vanop de motor

13:14 13 uur 14. Wij moeten hopen dat er een kleine groep wegrijdt. Maar liefst niet té klein of we zullen er niet bij zijn (lacht). Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Wij moeten hopen dat er een kleine groep wegrijdt. Maar liefst niet té klein of we zullen er niet bij zijn (lacht). Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

13:13 13 uur 13. Naesen: "Met deze benen moet deze koers me beter liggen dan de E3". Naesen: "Met deze benen moet deze koers me beter liggen dan de E3"

13:10 13 uur 10. Er is een beetje wind, maar helaas niet genoeg om de boel uit elkaar te slaan in De Moeren, denk ik. Karl Vannieuwkerke. Er is een beetje wind, maar helaas niet genoeg om de boel uit elkaar te slaan in De Moeren, denk ik. Karl Vannieuwkerke

13:09 13 uur 09. De koplopers zitten nu op 10 kilometer van De Moeren, die ze met hun voorsprong van 5'35" zonder twijfel nog als leiders zullen overleven. We kijken vooral met argusogen wat daar in het peloton zal gebeuren. . De koplopers zitten nu op 10 kilometer van De Moeren, die ze met hun voorsprong van 5'35" zonder twijfel nog als leiders zullen overleven. We kijken vooral met argusogen wat daar in het peloton zal gebeuren.

13:03 13 uur 03. Met 7 zullen ze het lang volhouden, maar toch zal er geen paniek zijn in het peloton. Sven Nys. Met 7 zullen ze het lang volhouden, maar toch zal er geen paniek zijn in het peloton. Sven Nys

12:54 Tijdsverschil. De afstand tussen de 7 leiders (Wallays, Konyshev, Jacobs, Robeet, Arndt, De Vylder en Saugstad) en het peloton wordt toch nog wat groter: 6'05" is nu het verschil. . 12 uur 54. Tijdsverschil De afstand tussen de 7 leiders (Wallays, Konyshev, Jacobs, Robeet, Arndt, De Vylder en Saugstad) en het peloton wordt toch nog wat groter: 6'05" is nu het verschil.

12:51 12 uur 51. Wallays. De meeste ervaring op de Vlaamse wegen heeft Jelle Wallays, die vandaag voor de 8e keer deelneemt aan Gent-Wevelgem (nog altijd een stuk minder dan Michael Schär, die aan zijn 14e Gent-Wevelgem is begonnen). Vorig jaar stapte Wallays van Lotto naar Cofidis over, maar erg goed uit de verf kwam hij sindsdien nog niet voor de Franse kredietverstrekker. De erelijst van Wallays mag er nochtans zijn, met 2 keer Parijs-Tours, Dwars door Vlaanderen en een rit in de Vuelta. . Wallays De meeste ervaring op de Vlaamse wegen heeft Jelle Wallays, die vandaag voor de 8e keer deelneemt aan Gent-Wevelgem (nog altijd een stuk minder dan Michael Schär, die aan zijn 14e Gent-Wevelgem is begonnen).



12:45 12 uur 45. Jumbo-Visma staat er niet alleen voor. Bij Jumbo-Visma zijn ze erin geslaagd om ook andere teams uit hun tent te lokken. Nils Politt offert zijn kansen op in dienst van sprinter Sam Bennett, Maurice Ballerstedt doet hetzelfde voor het duo Merlier-Philipsen. . Jumbo-Visma staat er niet alleen voor Bij Jumbo-Visma zijn ze erin geslaagd om ook andere teams uit hun tent te lokken. Nils Politt offert zijn kansen op in dienst van sprinter Sam Bennett, Maurice Ballerstedt doet hetzelfde voor het duo Merlier-Philipsen.

12:44 12 uur 44. Ik had koorts de dag voor de E3. We zijn meteen gestart met de antibiotica. Ik voel me wel goed, maar het wordt toch afwachten. Ik hoop op een goeie dag. Alexander Kristoff (Intermarché). Ik had koorts de dag voor de E3. We zijn meteen gestart met de antibiotica. Ik voel me wel goed, maar het wordt toch afwachten. Ik hoop op een goeie dag. Alexander Kristoff (Intermarché)

12:43 12 uur 43. Kristoff: "Als ik er niet ben, dan zal Girmay er zeker nog bij zijn". Kristoff: "Als ik er niet ben, dan zal Girmay er zeker nog bij zijn"

12:41 12 uur 41. Woesten. Ons tellertje geeft 63 kilometer aan en dat betekent dat we in Woesten zijn. Deze deelgemeente van Vleteren is beroemd geworden dankzij het gelijknamige bekroonde boek van Kris Van Steenberge. Vanuit Vleteren boren we ons stilaan een weg richting Veurne, met daarbij ook de gevreesde passage door De Moeren. . Woesten Ons tellertje geeft 63 kilometer aan en dat betekent dat we in Woesten zijn. Deze deelgemeente van Vleteren is beroemd geworden dankzij het gelijknamige bekroonde boek van Kris Van Steenberge.



12:39 12 uur 39. Saugstad. De minst bekende renner vooraan is zonder twijfel Lars Saugstad. Sinds zijn 19e rijdt hij voor de Noren van Uno-X, eerst hun opleidingsteam en nu voor het 3e jaar het profteam. Aansprekende resultaten kon hij nog niet voorleggen. Hij is wellicht de vooruitgeschoven pion voor Rasmus Tiller, die de ereplaatsen in de Vlaamse koersen opstapelt. . Saugstad De minst bekende renner vooraan is zonder twijfel Lars Saugstad. Sinds zijn 19e rijdt hij voor de Noren van Uno-X, eerst hun opleidingsteam en nu voor het 3e jaar het profteam. Aansprekende resultaten kon hij nog niet voorleggen. Hij is wellicht de vooruitgeschoven pion voor Rasmus Tiller, die de ereplaatsen in de Vlaamse koersen opstapelt.

12:32 Tijdsverschil. De achterstand van het peloton is gestabiliseerd, naar iets meer dan 5 minuten. . 12 uur 32. Tijdsverschil De achterstand van het peloton is gestabiliseerd, naar iets meer dan 5 minuten.

12:29 12 uur 29. Ik rijd een hele dag over mijn trainingswegen. Ik ken elke centimeter van het parcours. Ik mag net als in de E3 mijn eigen ding doen. Als er een gevaarlijk groepje wegrijdt, moet ik erbij zijn. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Ik rijd een hele dag over mijn trainingswegen. Ik ken elke centimeter van het parcours. Ik mag net als in de E3 mijn eigen ding doen. Als er een gevaarlijk groepje wegrijdt, moet ik erbij zijn. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

12:29 12 uur 29. Vermeersch: "Voel me al beter dan vrijdag". Vermeersch: "Voel me al beter dan vrijdag"

12:24 12 uur 24. Konychev. De naam die misschien het luidste belletje doet rinkelen is die van Alexander Konychev en dan vooral dankzij zijn vader Dmitri. Die eindigde zelf 2 keer in de top 10 van Gent-Wevelgem, maar is wellicht het bekendst van zijn 4 ritzeges in de Tour en zijn zilveren medaille op het WK van 1989 (toen LeMond won in Chambéry). Zoon Alexander kan voorlopig enkel dromen van zo'n palmares. Sterker nog de Italiaan (zijn vader was een Rus) van BikeExchange wacht op zijn 23e nog op een eerste profzege. . Konychev De naam die misschien het luidste belletje doet rinkelen is die van Alexander Konychev en dan vooral dankzij zijn vader Dmitri. Die eindigde zelf 2 keer in de top 10 van Gent-Wevelgem, maar is wellicht het bekendst van zijn 4 ritzeges in de Tour en zijn zilveren medaille op het WK van 1989 (toen LeMond won in Chambéry).



12:12 12 uur 12. 3,5 Belg in de kopgroep. Met Jelle Wallays, Ludovic Robeet en Lindsay De Vylder is België goed vertegenwoordigd in de vlucht van de dag. Ook Johan Jacobs mogen we eigenlijk minstens als een halve Belg beschouwen, want hij heeft niet alleen een Belgische vader maar hij heeft ook al een hele tijd een Belgische vriendin, de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis. . 3,5 Belg in de kopgroep Met Jelle Wallays, Ludovic Robeet en Lindsay De Vylder is België goed vertegenwoordigd in de vlucht van de dag. Ook Johan Jacobs mogen we eigenlijk minstens als een halve Belg beschouwen, want hij heeft niet alleen een Belgische vader maar hij heeft ook al een hele tijd een Belgische vriendin, de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis.

12:08 12 uur 08. Van Aert laat zijn mannetje(s) werken. Bij Jumbo-Visma willen ze de voorsprong niet al te snel laten oplopen en dus wordt Edoardo Affini op kop gezet om ervoor te zorgen dat het niet te gortig wordt. . Van Aert laat zijn mannetje(s) werken Bij Jumbo-Visma willen ze de voorsprong niet al te snel laten oplopen en dus wordt Edoardo Affini op kop gezet om ervoor te zorgen dat het niet te gortig wordt.

12:05 Voorsprong groeit snel. In het peloton zijn ze met van alles bezig, behalve met achtervolgen op de koplopers. Het verschil is al 4'25". . 12 uur 05. Voorsprong groeit snel In het peloton zijn ze met van alles bezig, behalve met achtervolgen op de koplopers. Het verschil is al 4'25".

12:03 Ook de 2e van de 7 koersen "In Flanders Fields" is geëindigd op een sprintje, deze keer met Italiaanse winst. 12 uur 03. Ook de 2e van de 7 koersen "In Flanders Fields" is geëindigd op een sprintje, deze keer met Italiaanse winst.

11:57 11 uur 57. Er wordt nu echt met seconden gesmeten. Zo hebben de 7 vluchters in geen tijd een buffer van 2'12" verzameld. . Er wordt nu echt met seconden gesmeten. Zo hebben de 7 vluchters in geen tijd een buffer van 2'12" verzameld.

11:53 Tijdsverschil. Nu de vlucht vertrokken is, kunnen ze in het peloton herademen. Het verschil is meteen meer dan een minuut: 1'10". . 11 uur 53. Tijdsverschil Nu de vlucht vertrokken is, kunnen ze in het peloton herademen. Het verschil is meteen meer dan een minuut: 1'10".

11:52 11 uur 52. 7 koplopers. 7 renners zijn er dan toch in geslaagd weg te rijden uit het peloton. De namen: Jelle Wallays, Alexander Konychev, Nikias Arndt, Johan Jacobs, Ludovic Robeet, Lindsay De Vylder en Lars Saugstad. . 7 koplopers 7 renners zijn er dan toch in geslaagd weg te rijden uit het peloton. De namen: Jelle Wallays, Alexander Konychev, Nikias Arndt, Johan Jacobs, Ludovic Robeet, Lindsay De Vylder en Lars Saugstad.

11:48 11 uur 48. Het tempo in het peloton ligt erg hoog en dat zorgt ervoor dat niemand weggeraakt. Het koersverloop is dan ook onveranderd. . Het tempo in het peloton ligt erg hoog en dat zorgt ervoor dat niemand weggeraakt. Het koersverloop is dan ook onveranderd.

11:40 11 uur 40. De eerste 20 kilometer van deze Gent-Wevelgem hebben we achter de rug en ze zijn geschiedenisloos gepasseerd. . De eerste 20 kilometer van deze Gent-Wevelgem hebben we achter de rug en ze zijn geschiedenisloos gepasseerd.