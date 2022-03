LIVE Gent-Wevelgem: Is Wout van Aert hongerig naar een 2e zege?

Na 5 kilometer is er nog altijd niemand weggeraakt. We trekken nu richting Dadizele.

11 uur 19. Na 5 kilometer is er nog altijd niemand weggeraakt. We trekken nu richting Dadizele. .

Na een nóg langere neutralisatie dan normaal zijn ze nu dan toch vertrokken. We zetten onze kilometerteller op 0 en zouden over een paar uur op 249 moeten eindigen.

11 uur 13. Officiële start. Na een nóg langere neutralisatie dan normaal zijn ze nu dan toch vertrokken. We zetten onze kilometerteller op 0 en zouden over een paar uur op 249 moeten eindigen. .

Met een vlagsignaal is de start voor de 84e editie van Gent-Wevelgem gegeven. De echte start is pas over een paar kilometer, op de weg tussen Zonnebeke en Passendale.

10:38

10 uur 38. Dit is een mooie koers omdat ze onvoorspelbaar is. We gaan de koers hard proberen te maken, dat is in ons voordeel. Wout van Aert (Jumbo-Visma).