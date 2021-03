LIVESTREAM Gent-Wevelgem: komt "peloton" terug op groep Van Aert en Bennett?

Fase per fase

15:43 15 uur 43. Bennett wordt voorbijgesneld door Turgis, die nog altijd uit de greep blijft van de achtervolgers.

15:42 15 uur 42. 7 leiders. Voor we de finale ingaan nog eens de namen van de 7 leiders: Van Aert, Van Hooydonck, Trentin, Matthews, Colbrelli, Nizzolo en Küng.

15:40 15 uur 40. Lampaert neemt nog eens een stevige beurt voor zijn rekening, maar veel steun krijgt hij niet. Het verschil is zo toch weer 1 minuut. We zullen José maar geloven: de winnaar zit vooraan.

15:40 15 uur 40. Bennett zit compleet stuk. Dit is zelfs niet gezond, denk ik. José De Cauwer.

15:39 15 uur 39. Nu Bennett lost, kunnen ze bij Deceuninck-Quick Step niet langer twijfelen in de achtergrond. Het verschil is nog altijd speelbaar: 46 seconden.

15:38 15 uur 38. Plots denken al die rappe mannen dat ze misschien wel kans maken om te winnen in de sprint. Enkel Küng zal nog iets moeten proberen.

15:37 15 uur 37. We moeten het zeggen zoals het is: Van Hooydonck is een ploeg op zichzelf. José De Cauwer.

15:37 15 uur 37. Versnelling van Van Hooydonck betekent het einde voor Bennett en Van Poppel.

15:36 15 uur 36. Van Hooydonck rammelt, Bennet lost. Nathan Van Hooydonck gaat versnellen, niet echt aanvallen. Het kost de kop van Bennett en Van Poppel. Een godsgeschenk voor Van Aert, die plots op papier de rapste man is.

15:33 15 uur 33. Turgis solo. Anthony Turgis is altijd van de partij in de finale van de Vlaamse klassiekers, ook nu. Hij slaagt er zelfs in om weg te rijden uit het groepje Van Avermaet. Hij moet zo'n 40 seconden zien te dichten.

15:31 15 uur 31. Beperkte verschillen. De groep met Van Avermaet, Naesen, Stybar, Gianni Vermeersch en co nadert toch weer een beetje, tot op 49 seconden. Door die kleine verschillen, al urenlang, kunnen de renners al een hele tijd niet aankloppen bij hun ploegleiderauto. Ze staan dan wel in contact, maar vanwaar is de bevoorrading gekomen sindsdien?

Door die kleine verschillen, al urenlang, kunnen de renners al een hele tijd niet aankloppen bij hun ploegleiderauto. Ze staan dan wel in contact, maar vanwaar is de bevoorrading gekomen sindsdien?

15:27 15 uur 27. Ik vraag me af of Van Aert zal winnen. Ze zullen allemaal naar hem kijken en hij zal er niet zomaar van weg kunnen rijden. Dat lukte op de Kemmel ook al niet. José De Cauwer.

15:24 15 uur 24. De koplopers trekken weer door Ieper, waar we vanochtend zijn vertrokken. Na enkele wielerbogen, versierd met allerlei truitjes, trekken we door dé ereboog, namelijk de Menenpoort. Zo gaan we weer de stad uit, richting Menen en Wevelgem.

15:23 15 uur 23. Wat doet Küng? Als we even Van Hooydonck buiten beschouwing laten (al kan die à la Asgreen altijd nog verrassen) dan is Stefan Küng op papier de traagste van de hoop. De Zwitser zal dus iets moeten proberen. En dat zullen de anderen ook weten.

15:21 15 uur 21. Achtervolging. Het moet nu van Ineos komen in de achtervolging, met opnieuw een sterke Van Baarle. Maar omdat de samenwerking voorin optimaal blijft, komen ze niet echt dichterbij. Wel nog 28 kilometer.

15:19 15 uur 19. Alles eruit! Bennett moet paar keer braken in volle finale.

15:18 Tijdsverschil. De voorsprong van de 9 koplopers is toch nog altijd 50 seconden. Er wordt nog altijd samengewerkt, dus voorlopig hebben ze geen schrik om met Bennett naar de streep te rijden. 15 uur 18.

15:17 15 uur 17. Ik voorspel u: er hangt nog trammelant in de lucht! Michel Wuyts.

15:16 Bennett in crisis. Sam Bennett is bijzonder diep moeten gaan om te volgen op de Kemmelberg. Hij probeert zijn maag een paar keer te legen. Geen goed teken voor een eventuele sprint. Maar een echte sprinter leeft op als hij de finish ziet... 15 uur 16.