LIVESTREAM Gent-Wevelgem: groep met Van Aert rijdt weg in waaierzone

14:08 14 uur 08. Plaspauze Matthews. Michael Matthews is even moeten stoppen voor een plaspauze, maar het lijkt erop dat hij vooraan snel weer kan aansluiten. Het zal wel moeten, want straks komen de Plugstreets eraan!

14:08 14 uur 08. In de groep daarachter zien we de andere Vermeersch, Florian, werken. Wellicht voor zichzelf dan? Ook Van Avermaet probeert er het tempo in te houden. Alles ligt op een zakdoek.

14:07 14 uur 07. 7 achtervolgers. Deceuninck-Quick Step heeft een koppel met Stybar-Lampaert in de achtervolging, maar ook Alpecin-Fenix is goed vertegenwoordig, met Vermeersch en Riesebeek. De andere 3 namen: Kragh Andersen, Durbridge en Naesen.

14:04 14 uur 04. Er wordt gekoerst als gekken. Je denkt: die kopgroep gaat rustig samenwerken. Maar er is altijd een gek die doorzet. José De Cauwer.

14:03 14 uur 03. Achtervolgers. In de achtervolging heeft Stybar het gezelschap gekregen van Lampaert, die Ballerini komt vervangen. Van DSM herkennen we ook Kragh Andersen.

14:02 Nog meer opgaves. Het was toch blijkbaar een medisch probleem bij Jasper De Buyst, want hij geeft er meteen de brui aan. Vreemd verhaal in ieder geval. Ook door de naam van Amaury Capiot mogen we een streep trekken. 14 uur 02.

14:01 Titelverdediger Mads Pedersen mocht niet eens starten door corona in zijn team, zijn naamgenoot Casper (geen familie) ligt er nu ook uit. 14 uur 01.

13:58 Kemmelberg. Op de eerste beklimming van de Kemmelberg staat Jasper De Buyst, de enige man van Lotto-Soudal, stil (door mechanische pech?). Hij wordt voorbijgevlamd door het groepje met Stybar, waar Ballerini moet lossen. Vanuit het peloton is er ook heel wat beweging. Het...is... koers! 13 uur 58.

13:56 13 uur 56. Finale hertekend. De brand in Menen zorgt toch voor problemen voor de organisatie. De passage door Menen wordt geschrapt en de laatste 5 kilometer krijgen we een alternatieve route. De finish in Wevelgem blijft wel behouden.

13:56 13 uur 56.

13:55 13 uur 55. Als dat een chasse patate wordt, hebben ze een groot probleem. Michel Wuyts.

13:53 13 uur 53. Stybar heeft met Ballerini een ploegmaat. Met Riesebeek is er ook een man van Alpecin-Fenix bij, maar misschien niet de juiste man. BikeExchange doet het à la Deceuninck-Quick Step in de E3: in elk groepje iemand meesturen, in dit geval Durbridge.

13:51 13 uur 51. Op een uitloper van de Baneberg rijdt een kwartet met Stybar weg uit het peloton. Het verschil met de kopgroep is nog een kleine minuut. Als dat viertal vooraan aansluit, krijgen we een ander verhaal natuurlijk.

13:51 13 uur 51. Conclusie van het eerste deel van deze Gent-Wevelgem: The Wolfpack holt achter de feiten aan. Renaat Schotte.

13:50 13 uur 50. Ballerini en Stybar versnellen bij de achtervolgers, Riesebeek en Durbridge volgen.

13:49 Baneberg. Op de Baneberg neemt Timothy Dupont het heft in handen. Aan zijn ploegmaat Rex zal hij niets meer hebben, maar hij krijgt misschien wel een unieke kans om een knap resultaat te boeken in Gent-Wevelgem. Dupont kon van zijn vorige 4 deelnames wel maar 1 keer de koers uitrijden. 13 uur 49.

13:47 13 uur 47. De verschillende delen van het peloton lijken weer in elkaar te schuiven. Laporte vertrouwt het niet en rijdt met 1 inspanning naar het eerste deel van het peloton (dus niet de groep Van Aert).

13:46 Lekke band. In de kopgroep is het begrijpelijkerwijze BikeExchange, dat met 4 renners mee is, dat de touwtjes in handen neemt. Ook Van Hooydonck moet zijn werk doen voor Van Aert. 13 uur 46.

13:45 13 uur 45. Volgens mij komt het peloton toch terug. Er komt ook nog zoveel aan, ze gaan natuurlijk nooit met 25 vooraan blijven. José De Cauwer.