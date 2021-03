LIVESTREAM Gent-Wevelgem: geen Bora en Trek, wat doet de wind?

Fase per fase

Van Avermaet: "Wil nu zelf eens de beslissing forceren".

Rutsch in plaats van Arroyave. De tweede renner van EF, naast Bissegger, is niet Arroyave maar Jonas Rutsch. De jonge Duitser is een hardrijder. In de Omloop werd hij 35e.

Tijdsverschil. Van een spetterende start was niet echt sprake, al hebben de 4 vluchters er wel voor moeten werken. Ze hebben al meer dan een minuut.

Noppe eruit. Een vreemd moment: Christophe Noppe moet de koplopers laten rijden. Er lijkt geen mechanisch probleem te zijn. Heeft hij de opdracht gekregen om zich te laten uitzakken? Arkéa-Samsic heeft nochtans geen uitgesproken kopman.

Vlucht is vertrokken. In de kop van het peloton wordt er gekeuveld, wat er op wijst dat ze vrede nemen met deze 5 vluchters. Nog eens de namen: Fedorov, Noppe, Rex, Arroyave en Bissegger.

Het valt dan toch niet meteen stil, onder meer door een prik van Philippe Gilbert. Die zakte er in de E3 snel door en gaf uiteindelijk op.

De 5 zijn weer ingelopen door het peloton, waar de rem er nu toch op lijkt te gaan. De Kazak Fedorov schiet er nog net vandoor.

Aanval met Bissegger. Twee EF-renners maken oorlog, met Arroyave en zowaar Bissegger, nog winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice. Ze krijgen het gezelschap van de Belgen Noppe en Rex. In de verte probeert een kwintet ernaartoe te rijden.

Lekke band. Ook Frederik Frison moet al meteen een nieuw wiel laten steken. Intussen schieten er vooraan weer enkele renners weg.

Last minute wissel. Bij Intermarché-Wanty Gobert hebben ze op de valreep nog een renner vervangen. Jonas Koch is nog gewisseld met Andrea Paqualon, een snelle man om in de gaten te houden.

10:19 Arnaud Démare, meer dan een outsider vandaag? Hij stond hier al 2 keer op het podium, in 2014 en 2018. Maar hij won nog nooit.

10:18 10 uur 18. Ik heb meerdere opties, misschien moet ik vandaag eens op mijn sprint rekenen. Of ik dan sneller ben dan Merlier? Mochten we hier in de straat nu meteen sprint, zou hij winnen. Maar na 250 kilometer... Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Van Aert: "Kemmelberg ligt mij goed".

Christophe Noppe had even een paar meter voorsprong, maar we hebben weer een compact peloton. Achteraan het peloton heeft Fred Wright (Bahrain) een lekke band.

10:13 10 uur 13. Je voelt de wind op de motor. Dan begrijp je dat er renners het willen proberen. Renaat Schotte.

10:12 10 uur 12. Officiële start. De duiven zijn gelost en meteen herkennen we enkele prijsbeesten van Deceuninck-Quick Step vooraan. Die willen er meteen koers van maken.

10:11 10 uur 11. Het lijkt wel een massasprint. Kijk eens hoe nerveus ze zijn om mee te gaan in een aanval. Eddy Planckaert.

10:11 10 uur 11.

10:10 Ook geen Mikkel Bjerg vandaag, niet door corona maar door maagproblemen.