Gent-Wevelgem: Ineos start met slechts 6 renners, Bora-Hansgrohe is weer van de partij

18:20 18 uur 20. Ineos start met slechts 6 renners. Ineos-Grenadiers start zondag met slechts 6 renners in Gent-Wevelgem. Jhonatan Narvaez brak zijn pols na een val in de E3 en kan niet vervangen worden. "Tom Pidcock sukkelt wat met de gezondheid en is niet top. Michal Kwiatkowski is out. Gelukkig recupereren we Luke Rowe wel voor de Ronde van Vlaanderen. Het is echt puzzelen geblazen", zegt ploegleider Servais Knaven.Dylan van Baarle, die vrijdag nog als 7e eindigde, wordt de kopman. . Ineos start met slechts 6 renners Ineos-Grenadiers start zondag met slechts 6 renners in Gent-Wevelgem. Jhonatan Narvaez brak zijn pols na een val in de E3 en kan niet vervangen worden. "Tom Pidcock sukkelt wat met de gezondheid en is niet top. Michal Kwiatkowski is out. Gelukkig recupereren we Luke Rowe wel voor de Ronde van Vlaanderen. Het is echt puzzelen geblazen", zegt ploegleider Servais Knaven.Dylan van Baarle, die vrijdag nog als 7e eindigde, wordt de kopman.

18:19 Bora-Hansgrohe kon vrijdag niet starten na een positieve coronatest, maar zondag is het team weer van de partij:. 18 uur 19. Bora-Hansgrohe kon vrijdag niet starten na een positieve coronatest, maar zondag is het team weer van de partij:

15:01 15 uur 01.

14:08 14 uur 08. Gent-Wevelgem begint in Ieper. Gent-Wevelgem begint in Ieper

13:44 13 uur 44. Retro: de 3 zeges van Tom Boonen (2004, 2011 en 2012). Retro: de 3 zeges van Tom Boonen (2004, 2011 en 2012)

13:37 13 uur 37. Lotto-Soudal rekent op ex-winnaar John Degenkolb. Lotto-Soudal start zondag met vier Belgen in Gent-Wevelgem (WorldTour): Jasper De Buyst, Frederik Frison, Florian Vermeersch en Philippe Gilbert. De kopman wordt wellicht John Degenkolb, winnaar van Gent-Wevelgem in 2014 en vorig jaar 6e. De 32-jarige Duitser wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen. De selectie van Lotto Soudal wordt vervolledigd door de Italiaan Stefano Oldani en de Duitser Roger Kluge. . Lotto-Soudal rekent op ex-winnaar John Degenkolb Lotto-Soudal start zondag met vier Belgen in Gent-Wevelgem (WorldTour): Jasper De Buyst, Frederik Frison, Florian Vermeersch en Philippe Gilbert.

13:35 13 uur 35. John Degenkolb won de klassieker in 2014.

13:30 13 uur 30. Alpecin-Fenix zonder Mathieu van der Poel. Geen Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, Tim Merlier en Jasper Philipsen staan wel aan de start. Wie sprint morgen voor de zege? "Vraag is natuurlijk of het tot een sprint zal komen in Wevelgem", antwoordt teamchef Christoph Roodhooft. "Een echte massasprint zie ik niet gebeuren. De wind zal er wel een lastige wedstrijd van maken." "Dan is het te hopen dat er nog enkele pionnen van ons in dat gezelschap zitten. Ik denk meteen aan Gianni Vermeersch die een zeer sterk voorjaar rijdt." . Alpecin-Fenix zonder Mathieu van der Poel Geen Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, Tim Merlier en Jasper Philipsen staan wel aan de start. Wie sprint morgen voor de zege?

13:28 De selectie van Alpecin-Fenix:. 13 uur 28. De selectie van Alpecin-Fenix:

13:27 13 uur 27. Deceuninck-Quick Step met ijzersterk zevental . Deceuninck-Quick Step start zondag opnieuw met een sterke ploeg in Gent-Wevelgem (WorldTour). Vier van de zeven renners die vrijdag de E3 Harelbeke kleurden, zijn opnieuw van de partij. Winnaar Kasper Asgreen krijgt zondag rust. De Belgen met dienst zijn Yves Lampaert, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe. Van Lerberghe en Lampaert reden vrijdag ook al mee. Voor de sprint rekent de Wolfpack op de Ier Sam Bennett, woensdag nog winnaar van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en voor het eerst in vier jaar aan de start in Gent-Wevelgem. Bennett, zijn Deense loods Michael Morkov en Stijn Steels zijn de nieuwe namen in vergelijking met vrijdag. Zdenek Stybar en Davide Ballerini dubbelen, net als Lampaert en Van Lerberghe. Ploegleider Wilfried Peeters verwacht: "Een mooie wedstrijd met veel actie, ver voor de finish. Waaiers kunnen de koers heel nerveus maken, maar we zitten vol vertrouwen na onze overwinning van vrijdag." "Bennett kan zondag de finale rijden en gaan voor een goed resultaat, maar we kunnen opnieuw verschillende kaarten spelen. Veel hangt af van wat er zal gebeuren op de Kemmelberg." . Deceuninck-Quick Step met ijzersterk zevental Deceuninck-Quick Step start zondag opnieuw met een sterke ploeg in Gent-Wevelgem (WorldTour). Vier van de zeven renners die vrijdag de E3 Harelbeke kleurden, zijn opnieuw van de partij.

13:23 De blauwe brigade voor morgen:. 13 uur 23. De blauwe brigade voor morgen:

13:20 13 uur 20. Veel toppers: Van Aert, Pedersen, Van Avermaet, ... Na de E3 van gisteren is het morgen tijd voor de volgende klassieker: Gent-Wevelgem. Zoals steeds is het kransje kanshebbers op de eindzege groot in de Vanackerestraat. Trek-Segafredo stelt de winnaar van vorig jaar op: Mads Pedersen. Ook de nummer 1 van 2019 Alexander Kristoff is aanwezig, net als Greg Van Avermaet (2017), John Degenkolb (2014) en Edvald Boasson Hagen (2009). Wout van Aert zal net als in de E3 moeten optornen tegen het blauwe blok. Topsprinter Sam Bennett kan in Gent-Wevelgem onder anderen rekenen op Yves Lampaert, Zdenek Stybar en Davide Ballerini. Mathieu van der Poel slaat Gent-Wevelgem over om woensdag Dwars door Vlaanderen mee te pikken. Tim Merlier en Jasper Philipsen nemen zijn rol als kopman over. . Veel toppers: Van Aert, Pedersen, Van Avermaet, ... Na de E3 van gisteren is het morgen tijd voor de volgende klassieker: Gent-Wevelgem.

13:14 Ook in Wevelgem staat de nieuwe en veiligere afsluiting opgesteld:. 13 uur 14. Ook in Wevelgem staat de nieuwe en veiligere afsluiting opgesteld: