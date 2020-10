Naesen: "Of het nu april of oktober is, de klassiekers blijven mijn moment"

11:54

11 uur 54. Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen". Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer." .