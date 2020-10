LIVESTREAM: Kijk naar het eerste wedstrijduur van Gent-Wevelgem

10:40 10 uur 40. Naesen: "We zullen toch een paar snelle mannen moeten achterlaten". Naesen: "We zullen toch een paar snelle mannen moeten achterlaten"

10:39 10 uur 39. Astana en Israel Start-Up Nation zitten niet in de vlucht, en dat was blijkbaar wel gevraagd bij de bespreking vooraf. Die twee ploegen proberen vergeefs een achtervolging te organiseren. . Astana en Israel Start-Up Nation zitten niet in de vlucht, en dat was blijkbaar wel gevraagd bij de bespreking vooraf. Die twee ploegen proberen vergeefs een achtervolging te organiseren.

10:37 Zeven man vertrokken. Vooral het beukwerk van vooral tempobeul Gougeard heeft ervoor gezorgd dat Mora niet op de trein is kunnen wippen. De kopgroep heeft een dikke halve minuut. . 10 uur 37. Zeven man vertrokken Vooral het beukwerk van vooral tempobeul Gougeard heeft ervoor gezorgd dat Mora niet op de trein is kunnen wippen. De kopgroep heeft een dikke halve minuut.

10:33 10 uur 33. Zeven vluchters, straks acht? Mark Cavendish (Bahrain) is zonder twijfel de grootste naam voorin. Alexis Gougeard (AG2R), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (INEOS Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels), Kenny Molly (Bingoal) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise) zijn de andere namen. Sebastian Mora (Movistar) probeert de oversteek te maken. . Zeven vluchters, straks acht? Mark Cavendish (Bahrain) is zonder twijfel de grootste naam voorin. Alexis Gougeard (AG2R), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (INEOS Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels), Kenny Molly (Bingoal) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise) zijn de andere namen. Sebastian Mora (Movistar) probeert de oversteek te maken.

10:28 10 uur 28. Een groep van zeven man heeft een beperkte voorsprong. . Een groep van zeven man heeft een beperkte voorsprong.

10:25 Stuurfout van Stalnov. Nikita Stalnov blijft maar net overeind. De Kazach van Astana belandt wel in de berm en moet voet aan de grond zetten. . 10 uur 25. Stuurfout van Stalnov Nikita Stalnov blijft maar net overeind. De Kazach van Astana belandt wel in de berm en moet voet aan de grond zetten.

10:23 10 uur 23. Potentiële vluchters krijgen voorlopig niet meer dan een paar meter vrijheid van de rest. . Potentiële vluchters krijgen voorlopig niet meer dan een paar meter vrijheid van de rest.

10:20 10 uur 20. De wind en de regen worden belangrijk. Ik denk dat het bij vlagen zal komen. Michel Wuyts. De wind en de regen worden belangrijk. Ik denk dat het bij vlagen zal komen. Michel Wuyts

10:17 10 uur 17. Een paar mannetjes proberen direct weg te rijden. Dat is er voor Sénéchal niet bij, die zit met een defect. . Een paar mannetjes proberen direct weg te rijden. Dat is er voor Sénéchal niet bij, die zit met een defect.

10:16 10 uur 16. En nu zijn we echt vertrokken! Scott Sunderland steekt zijn hoofd door het dak van de wedstrijdauto en laat de vlag wapperen. Krijgen we meteen koers? . En nu zijn we echt vertrokken! Scott Sunderland steekt zijn hoofd door het dak van de wedstrijdauto en laat de vlag wapperen. Krijgen we meteen koers?

10:08 10 uur 08. Het parcours voert de renners eerst landinwaarts, met de wind bijna voortdurend schuin in de rug. Ter hoogte van Wevelgem maken ze dan rechtsomkeert naar de kust. . Het parcours voert de renners eerst landinwaarts, met de wind bijna voortdurend schuin in de rug. Ter hoogte van Wevelgem maken ze dan rechtsomkeert naar de kust.

10:03 10 uur 03. Nog voor de wedstrijd begonnen is, wordt er al gesleuteld aan de fiets van Wout van Aert. Beter nu dan in de finale. . Nog voor de wedstrijd begonnen is, wordt er al gesleuteld aan de fiets van Wout van Aert. Beter nu dan in de finale.

10:00 10 uur match begonnen Daar gaan ze! Enkele kinderen met vuilniszakken hebben de mondmaskers van de renners opgehaald. Het peloton trekt zich op gang na een minuut stilte in de schaduw van de Menenpoort. Wanneer we een eindje buiten Ieper zijn, krijgen we de officiële start.

09:54 09 uur 54. Ik vind de Brabantse Pijl eerder een gemiste kans. Het is niet zo dat ik er revanche voor wil nemen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ik vind de Brabantse Pijl eerder een gemiste kans. Het is niet zo dat ik er revanche voor wil nemen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

09:50 09 uur 50. De extra beklimming van de Kemmelberg zal wel invloed hebben, maar het maakt mij niet uit of we met een grote of een kleine groep naar de finish gaan. Wout van Aert (Jumbo-Visma). De extra beklimming van de Kemmelberg zal wel invloed hebben, maar het maakt mij niet uit of we met een grote of een kleine groep naar de finish gaan. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

09:47 09 uur 47. Strakke wind, regen en koudere temperaturen: alle elementen die Gent-Wevelgem haar typische karakter geven zijn vandaag nog een beetje uitvergroot. Ideaal weer voor beren als Alexander Kristoff. De winnaar van vorig jaar bewees in de eerste Tourrit nog eens dat hij in barre omstandigheden altijd bij de grootste kanshebbers moet gerekend worden. . Strakke wind, regen en koudere temperaturen: alle elementen die Gent-Wevelgem haar typische karakter geven zijn vandaag nog een beetje uitvergroot. Ideaal weer voor beren als Alexander Kristoff. De winnaar van vorig jaar bewees in de eerste Tourrit nog eens dat hij in barre omstandigheden altijd bij de grootste kanshebbers moet gerekend worden.

09:44 09 uur 44. Het wordt koers van bij het begin. Ik hoop te kunnen aanhaken bij Van Aert en Van der Poel. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling). Het wordt koers van bij het begin. Ik hoop te kunnen aanhaken bij Van Aert en Van der Poel. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

09:40 09 uur 40. Eddy Planckaert gelooft in de kansen van Sam Bennett, de groene trui van de Tour. "Waarom zou Quick-Step zijn kaart niet trekken?" Bram Tankink is eerder sceptisch. "Van der Poel en Van Aert volgen wordt moeilijk." . Eddy Planckaert gelooft in de kansen van Sam Bennett, de groene trui van de Tour. "Waarom zou Quick-Step zijn kaart niet trekken?" Bram Tankink is eerder sceptisch. "Van der Poel en Van Aert volgen wordt moeilijk."

09:34 09 uur 34. Over de Kemmelberg zou ik wel moeten geraken, maar het wordt afwachten. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step). Over de Kemmelberg zou ik wel moeten geraken, maar het wordt afwachten. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step)

09:28 09 uur 28. Aangepast parcours. Gent-Wevelgem ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit. De lus in Frankrijk werd eerder al geschrapt, een gelukkig toeval gezien de situatie met Corona bij onze zuiderburen. De Kemmelberg wordt een keer extra beklommen, maar de plugstreets blijven behouden. De organisatie moedigt de mensen ook aan om niet aan de kant van de weg te komen supporteren, maar de wedstrijd thuis te volgen. Om allerlei redenen scharen wij ons volledig achter die raad. . Aangepast parcours Gent-Wevelgem ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit. De lus in Frankrijk werd eerder al geschrapt, een gelukkig toeval gezien de situatie met Corona bij onze zuiderburen. De Kemmelberg wordt een keer extra beklommen, maar de plugstreets blijven behouden. De organisatie moedigt de mensen ook aan om niet aan de kant van de weg te komen supporteren, maar de wedstrijd thuis te volgen. Om allerlei redenen scharen wij ons volledig achter die raad.

09:21 09 uur 21. Onvolledige ploegen. Je mag in deze koers met z'n zevenen starten, maar niet alle ploegen slagen erin om zoveel volk op te trommelen. Movistar doet het met vijf man, Groupama-FDJ heeft zelfs maar vier renners bij elkaar kunnen schrapen. . Onvolledige ploegen Je mag in deze koers met z'n zevenen starten, maar niet alle ploegen slagen erin om zoveel volk op te trommelen. Movistar doet het met vijf man, Groupama-FDJ heeft zelfs maar vier renners bij elkaar kunnen schrapen.

09:15 09 uur 15. Het weer is niet zo het probleem, wat vooral koerstechnisch een probleem is, is veel modder op de wegen door de boeren en de vallende bladeren. We hebben een heel goeie samenwerking met de gemeentes. Overal zijn de wegen gekuist, maar als er vanochtend nog een boer zijn veld uitrijdt, dan kan dat eventueel een probleem geven. Organisator Griet Langedock. Het weer is niet zo het probleem, wat vooral koerstechnisch een probleem is, is veel modder op de wegen door de boeren en de vallende bladeren. We hebben een heel goeie samenwerking met de gemeentes. Overal zijn de wegen gekuist, maar als er vanochtend nog een boer zijn veld uitrijdt, dan kan dat eventueel een probleem geven. Organisator Griet Langedock

09:11 09 uur 11. We hebben het gevoel dat Gent-Wevelgem geen dag te vroeg komt. Niemand kan voorspellen wat er komt, maar we zijn ervan overtuigd dat hoe het georganiseerd is en hoe ook in het peloton alles geregeld is volgens het UCI-protocol, dat het in se COVID-proof is en kan. Dat wij geen bron zullen zijn van extra besmettingen. . Organisator Griet Langedock. We hebben het gevoel dat Gent-Wevelgem geen dag te vroeg komt. Niemand kan voorspellen wat er komt, maar we zijn ervan overtuigd dat hoe het georganiseerd is en hoe ook in het peloton alles geregeld is volgens het UCI-protocol, dat het in se COVID-proof is en kan. Dat wij geen bron zullen zijn van extra besmettingen. Organisator Griet Langedock

09:07 09 uur 07. Ik denk dat de koers een prachteditie wordt, maar alles errond is natuurlijk wat in mineur. Normaal organiseren we 7 wedstrijden, maar nu maar 2. De belangrijkste locaties zijn publieksvrij of volledig coronaproof. Er is ook een hele grote oproep om thuis te blijven en naar tv te kijken. . Organisator Griet Langedock. Ik denk dat de koers een prachteditie wordt, maar alles errond is natuurlijk wat in mineur. Normaal organiseren we 7 wedstrijden, maar nu maar 2. De belangrijkste locaties zijn publieksvrij of volledig coronaproof. Er is ook een hele grote oproep om thuis te blijven en naar tv te kijken. Organisator Griet Langedock

09:06 09 uur 06. Er zijn ook geen viptenten. Wij gebruiken normaal de opbrengst van de vip voor ons jeugdproject. We hebben dit jaar geen jeugdproject. We hopen van harte om break-even te draaien. We hebben alvast geen alternatieven gezocht voor de sponsors. Organisator Griet Langedock. Er zijn ook geen viptenten. Wij gebruiken normaal de opbrengst van de vip voor ons jeugdproject. We hebben dit jaar geen jeugdproject. We hopen van harte om break-even te draaien. We hebben alvast geen alternatieven gezocht voor de sponsors. Organisator Griet Langedock

17:58 17 uur 58. Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel. Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem." . Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem."

17:49 17 uur 49. Trentin moet Van Avermaet vervangen bij CCC. CCC kan niet rekenen op zijn klassieke kopman Greg Van Avermaet, die zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Trentin schuift zo op naar de eerste plek in de pikorde. "Ik was niet echt tevreden met wat ik zag in de Brabantse Pijl. We waren er niet in de finale. Dat mag niet en dat moet morgen anders zijn", zegt Valerio Piva. "Alles in functie van Matteo Trentin, zoveel is duidelijk. De ploeg die hier start, moet in staat zijn hem zo ver mogelijk te brengen. En ik eis alvast een beter resultaat dan afgelopen woensdag." . Trentin moet Van Avermaet vervangen bij CCC CCC kan niet rekenen op zijn klassieke kopman Greg Van Avermaet, die zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Trentin schuift zo op naar de eerste plek in de pikorde. "Ik was niet echt tevreden met wat ik zag in de Brabantse Pijl. We waren er niet in de finale. Dat mag niet en dat moet morgen anders zijn", zegt Valerio Piva. "Alles in functie van Matteo Trentin, zoveel is duidelijk. De ploeg die hier start, moet in staat zijn hem zo ver mogelijk te brengen. En ik eis alvast een beter resultaat dan afgelopen woensdag."

17:46 17 uur 46. Lotto-Soudal rekent op Ewan en Degenkolb. Slechte weersvoorspellingen en 11 hellingen: Gent-Wevelgem wordt een pittige uitdaging. Lotto-Soudal hoopt dat Caleb Ewan de beklimmingen overleeft. "Het parcours is nog wat zwaarder geworden. De vraag is of Ewan de Kemmelberg zal overleven. Ik vrees dat het limiet limiet zal worden", zegt sportdirecteur Mario Aerts. Met John Degenkolb hebben ze nog een troef achter de hand. Degenkolb won Gent-Wevelgem in 2014 na een sprint met een omvangrijke groep. Misschien kan dit scenario zich zondag opnieuw herhalen?" . Lotto-Soudal rekent op Ewan en Degenkolb Slechte weersvoorspellingen en 11 hellingen: Gent-Wevelgem wordt een pittige uitdaging. Lotto-Soudal hoopt dat Caleb Ewan de beklimmingen overleeft. "Het parcours is nog wat zwaarder geworden. De vraag is of Ewan de Kemmelberg zal overleven. Ik vrees dat het limiet limiet zal worden", zegt sportdirecteur Mario Aerts. Met John Degenkolb hebben ze nog een troef achter de hand. Degenkolb won Gent-Wevelgem in 2014 na een sprint met een omvangrijke groep. Misschien kan dit scenario zich zondag opnieuw herhalen?"

11:54 11 uur 54. Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen". Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer." . Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen" Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer."