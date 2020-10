LIVESTREAM Gent-Wevelgem: toppers roeren zich nu al in zone rond Kemmelberg

14:50 14 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:49 14 uur 49. Dankzij het labeur van Lampaert is er amper nog een gat tussen de eerste twee groepjes. De samensmelting is op til. . Dankzij het labeur van Lampaert is er amper nog een gat tussen de eerste twee groepjes. De samensmelting is op til.

14:47 14 uur 47. Lampaert ramt door op de Baneberg. In dienst van Deens kampioen Asgreen? . Lampaert ramt door op de Baneberg. In dienst van Deens kampioen Asgreen?

14:45 14 uur 45. Even windstilte. De grote kanonnen sparen hun buskruit wellicht voor de Kemmelberg. Het tweede groepje houdt het eerste wel binnen handbereik, maar komt voorlopig niet veel dichter. . Even windstilte De grote kanonnen sparen hun buskruit wellicht voor de Kemmelberg. Het tweede groepje houdt het eerste wel binnen handbereik, maar komt voorlopig niet veel dichter.

14:42 14 uur 42. Het is overigens behoorlijk opgedroogd. Een bui in de absolute finale is niet uit te sluiten, maar een kletsnatte Gent-Wevelgem zal het zeker niet meer worden. . Het is overigens behoorlijk opgedroogd. Een bui in de absolute finale is niet uit te sluiten, maar een kletsnatte Gent-Wevelgem zal het zeker niet meer worden.

14:41 14 uur 41. Grote afwezige bij de eerste groepjes is Kristoff. Op een minuut van de kop van de wedstrijd laat hij zijn helpers bij UAE de kastanjes uit het vuur halen. Daar worden ze immers voor betaald. . Grote afwezige bij de eerste groepjes is Kristoff. Op een minuut van de kop van de wedstrijd laat hij zijn helpers bij UAE de kastanjes uit het vuur halen. Daar worden ze immers voor betaald.

14:40 Amper 24". Op 45 km van Wevelgem is alles nog speelbaar. De achtervolgers hoeven niet eens een halve minuut te overbruggen om de kopgroep in te rekenen. Op de Kemmelberg is dat met een welgemikte demarrage zo gepiept. . 14 uur 40. Amper 24" Op 45 km van Wevelgem is alles nog speelbaar. De achtervolgers hoeven niet eens een halve minuut te overbruggen om de kopgroep in te rekenen. Op de Kemmelberg is dat met een welgemikte demarrage zo gepiept.

14:37 14 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:36 14 uur 36. Het is acht tegen negen, al schuwt Bettiol het werk in de achtervolging. . Het is acht tegen negen, al schuwt Bettiol het werk in de achtervolging.

14:35 14 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:34 14 uur 34. Acht achtervolgers. Bij de zes man van daarnet mag je nog twee mannetjes van Deceuninck - Quick-Step tellen. Florian Sénéchal zat er al, Yves Lampaert heeft een gapend gat op indrukwekkende wijze gedicht. . Acht achtervolgers Bij de zes man van daarnet mag je nog twee mannetjes van Deceuninck - Quick-Step tellen. Florian Sénéchal zat er al, Yves Lampaert heeft een gapend gat op indrukwekkende wijze gedicht.

14:33 14 uur 33. Van Aert en Van der Poel vinden elkaar in de achtervolging. Kasper Asgreen, John Degenkolb, Dylan Teuns en Alberto Bettiol maken er een heus elitegroepje van. . Van Aert en Van der Poel vinden elkaar in de achtervolging. Kasper Asgreen, John Degenkolb, Dylan Teuns en Alberto Bettiol maken er een heus elitegroepje van.

14:32 14 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:32 Claeys en Koch. Dimitri Claeys staat wat te duizelen na een valpartij, terwijl Jonas Koch even verderop jammert met een lelijke schaafwonde. Voor allebei ziet dat er niet zo goed uit, zeker in deze fase van de koers. . 14 uur 32. Claeys en Koch Dimitri Claeys staat wat te duizelen na een valpartij, terwijl Jonas Koch even verderop jammert met een lelijke schaafwonde. Voor allebei ziet dat er niet zo goed uit, zeker in deze fase van de koers.

14:30 14 uur 30. Veel tijd om op adem te komen is er niet. De derde lus voert de renners over de Scherpenberg, de Vidaigneberg, de Baneberg en de steilste kant van de Kemmelberg. . Veel tijd om op adem te komen is er niet. De derde lus voert de renners over de Scherpenberg, de Vidaigneberg, de Baneberg en de steilste kant van de Kemmelberg.

14:30 14 uur 30.

14:28 14 uur 28. Philipsen heeft zijn motor opgeblazen. Van Aert trekt ferm door, maar Van der Poel kleeft aan zijn achterwiel. . Philipsen heeft zijn motor opgeblazen. Van Aert trekt ferm door, maar Van der Poel kleeft aan zijn achterwiel.

14:28 14 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:26 Kemmelberg (2). In een wip is de kopgroep weggereden. Met de voorsprong die ze nu hebben, mogen er een paar al dromen van de zege. Wie wil winnen, moet natuurlijk de Kemmel nog twee keer bedwingen. . 14 uur 26. Kemmelberg (2) In een wip is de kopgroep weggereden. Met de voorsprong die ze nu hebben, mogen er een paar al dromen van de zege. Wie wil winnen, moet natuurlijk de Kemmel nog twee keer bedwingen.

14:24 14 uur 24. Wie gaat daar nog achter rijden? José De Cauwer. Wie gaat daar nog achter rijden? José De Cauwer

14:23 Ruim een minuut. De negen koplopers hebben meer dan een minuut bonus op de groep met favorieten Van Aert en Van der Poel, die allebei een pion hebben meegestuurd. Jasper Philipsen zwemt daar ergens doelloos tussenin. . 14 uur 23. Ruim een minuut De negen koplopers hebben meer dan een minuut bonus op de groep met favorieten Van Aert en Van der Poel, die allebei een pion hebben meegestuurd. Jasper Philipsen zwemt daar ergens doelloos tussenin.

14:20 14 uur 20. Een bonte groep van negen man heeft een halve minuut. Het gaat om Gianni en Florian Vermeersch, Alexis Gougeard, Matteo Trentin, Sep Vanmarcke, Mike Teunissen, Luke Rowe, Mads Pedersen en Stefan Küng. Geen pannenkoeken. . Een bonte groep van negen man heeft een halve minuut. Het gaat om Gianni en Florian Vermeersch, Alexis Gougeard, Matteo Trentin, Sep Vanmarcke, Mike Teunissen, Luke Rowe, Mads Pedersen en Stefan Küng. Geen pannenkoeken.

14:15 14 uur 15. Chaos troef. De ijverige Trentin springt met een trosje anderen tot bij Vermeersch. Vanmarcke, in het verleden hier twee keer tweede, haakt zijn wagon aan. . Chaos troef. De ijverige Trentin springt met een trosje anderen tot bij Vermeersch. Vanmarcke, in het verleden hier twee keer tweede, haakt zijn wagon aan.

14:14 14 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:13 14 uur 13. Vermeersch vertrekt. Het gaat met horten en stoten. Nu is het Gianni Vermeersch die voor een schokje zorgt en even voor de groep gaat uitrijden. . Vermeersch vertrekt Het gaat met horten en stoten. Nu is het Gianni Vermeersch die voor een schokje zorgt en even voor de groep gaat uitrijden.

14:11 14 uur 11. Zdenek Stybar vindt dat het sneller kan. Uittredend winnaar Alexander Kristoff wil hem niet te veel ruimte geven. . Zdenek Stybar vindt dat het sneller kan. Uittredend winnaar Alexander Kristoff wil hem niet te veel ruimte geven.

14:10 14 uur 10. In al het tumult zou je bijna vergeten dat de volgende lus rond Kemmel dichterbij komt. Deze keer klauteren we enkel de Monteberg en de Kemmelberg op. . In al het tumult zou je bijna vergeten dat de volgende lus rond Kemmel dichterbij komt. Deze keer klauteren we enkel de Monteberg en de Kemmelberg op.

14:09 14 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:08 Peiper zit vast. De ploegauto van UAE heeft zich klemgereden in de modder. "Dat is te braaf zijn en opzijgaan voor anderen", sakkert José De Cauwer. . 14 uur 08. Peiper zit vast De ploegauto van UAE heeft zich klemgereden in de modder. "Dat is te braaf zijn en opzijgaan voor anderen", sakkert José De Cauwer.

14:06 14 uur 06. Einde voor de vluchters. Het was even wachten op de gele mannen van Jumbo-Visma, maar nu nemen ze het over. Voor de kopgroep het beseft, worden ze overrompeld door de groep met de favorieten. . Einde voor de vluchters Het was even wachten op de gele mannen van Jumbo-Visma, maar nu nemen ze het over. Voor de kopgroep het beseft, worden ze overrompeld door de groep met de favorieten.

14:04 Rickaert valt weg. Een bijzonder fris rijdende Rickaert moet afhaken. Op een van de plugstreets hapert zijn fiets. . 14 uur 04. Rickaert valt weg Een bijzonder fris rijdende Rickaert moet afhaken. Op een van de plugstreets hapert zijn fiets.

14:04 14 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:03 14 uur 03. Daar gaat VDP! Van der Poel rijdt in één ruk naar ploegmaat Rickaert en Trentin toe. De rest weet dat het nu menens is en springt op zijn wiel. . Daar gaat VDP! Van der Poel rijdt in één ruk naar ploegmaat Rickaert en Trentin toe. De rest weet dat het nu menens is en springt op zijn wiel.

14:01 14 uur 01. Matteo Trentin wil met Jonas Rickaert op pad. De twee pakken een honderdtal meter. . Matteo Trentin wil met Jonas Rickaert op pad. De twee pakken een honderdtal meter.

13:59 13 uur 59. Bert Van Lerberghe en Ryan Mullen vallen kort na elkaar in dezelfde natte bocht. De nervositeit en de felle wind spelen hun rol. . Bert Van Lerberghe en Ryan Mullen vallen kort na elkaar in dezelfde natte bocht. De nervositeit en de felle wind spelen hun rol.

13:59 13 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:58 Plugstreets. Wout van Aert ruikt de modder van de plugstreets. Dit is zijn terrein (en dat van Mathieu van der Poel uiteraard). We krijgen drie stroken in vijf kilometer: Hill 63, Christmas Truce en The Catacombs. . 13 uur 58. Plugstreets Wout van Aert ruikt de modder van de plugstreets. Dit is zijn terrein (en dat van Mathieu van der Poel uiteraard). We krijgen drie stroken in vijf kilometer: Hill 63, Christmas Truce en The Catacombs.

13:56 13 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:56 De wind slaat toe. Een plotse dwarse windhoos blaast onder anderen Daniel Oss en Luke Rowe de gracht in. . 13 uur 56. De wind slaat toe Een plotse dwarse windhoos blaast onder anderen Daniel Oss en Luke Rowe de gracht in.

13:55 13 uur 55. Ik benieuwd wat de plugstreets zullen brengen nu ze er nat bijliggen. José De Cauwer. Ik benieuwd wat de plugstreets zullen brengen nu ze er nat bijliggen. José De Cauwer

13:54 13 uur 54. De verschillende pakketten van het peloton lijken opnieuw samen te gaan komen, maar het zal niet van harte gaan. Bennett zit in de tweede groep, Colbrelli en Ackermann zelfs in een derde. Mads Pedersen heeft al een jasje moeten uitdoen. . De verschillende pakketten van het peloton lijken opnieuw samen te gaan komen, maar het zal niet van harte gaan. Bennett zit in de tweede groep, Colbrelli en Ackermann zelfs in een derde. Mads Pedersen heeft al een jasje moeten uitdoen.

13:49 13 uur 49. Trentin probeert iets. Matteo Trentin kan in afwezigheid van Greg Van Avermaet voluit zijn kans gaan. De slimme Italiaan van CCC wil er een lange finale van maken en vertrekt uit het eerste peloton. . Trentin probeert iets Matteo Trentin kan in afwezigheid van Greg Van Avermaet voluit zijn kans gaan. De slimme Italiaan van CCC wil er een lange finale van maken en vertrekt uit het eerste peloton.

13:47 13 uur 47. Veel meer dan twintig man telt de eerste brok van het peloton niet. In trapjes komen er wel laatkomers aansluiten. . Veel meer dan twintig man telt de eerste brok van het peloton niet. In trapjes komen er wel laatkomers aansluiten.

13:45 13 uur 45. Een omvangrijke groep heeft na de Kemmel een bresje geslagen. Van der Poel is een drijvende kracht in dat eerste pelotonnetje. . Een omvangrijke groep heeft na de Kemmel een bresje geslagen. Van der Poel is een drijvende kracht in dat eerste pelotonnetje.

13:44 Ackermann te voet. Het is niet het dagje van BORA. Op de kasseitjes van de Kemmelberg is Ackermann lek gereden. . 13 uur 44. Ackermann te voet Het is niet het dagje van BORA. Op de kasseitjes van de Kemmelberg is Ackermann lek gereden.

13:42 13 uur 42. Door de snok van INEOS op de Kemmel zit een aanzienlijk deel van de renners al op hun tandvlees. Dat belooft voor wat nog moet komen. . Door de snok van INEOS op de Kemmel zit een aanzienlijk deel van de renners al op hun tandvlees. Dat belooft voor wat nog moet komen.

13:41 13 uur 41. INEOS met een kleine machtsgreep. Michel Wuyts. INEOS met een kleine machtsgreep. Michel Wuyts

13:40 13 uur 40. Jacobs blijft koppig alleen achtervolgen, terwijl INEOS het hoge woord voert in het peloton. . Jacobs blijft koppig alleen achtervolgen, terwijl INEOS het hoge woord voert in het peloton.

13:39 Kemmelberg (1). Cavendish en co kruipen voor het eerst de Kemmelberg op. Ze hebben elkaar nog hard nodig in wat volgt, dus blijven ze braafjes samen. . 13 uur 39. Kemmelberg (1) Cavendish en co kruipen voor het eerst de Kemmelberg op. Ze hebben elkaar nog hard nodig in wat volgt, dus blijven ze braafjes samen.

13:36 13 uur 36. Live op één. U kunt op dit moment de koers ook live volgen op één. Michel Wuyts en José De Cauwer loodsen u naar Wevelgem na de analyse van Eddy Planckaert en Bram Tankink bij Karl Vannieuwkerke. . Live op één U kunt op dit moment de koers ook live volgen op één. Michel Wuyts en José De Cauwer loodsen u naar Wevelgem na de analyse van Eddy Planckaert en Bram Tankink bij Karl Vannieuwkerke.

13:34 Een eeuwigheid zonder zege voor Mark Cavendish. 13 uur 34. Een eeuwigheid zonder zege voor Mark Cavendish. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:32 Pech voor Politt. Nils Politt staat geparkeerd. Geen goede timing voor de kopman van Israel Start-Up Nation. . 13 uur 32. Pech voor Politt Nils Politt staat geparkeerd. Geen goede timing voor de kopman van Israel Start-Up Nation.

13:30 13 uur 30. We hebben Johan Jacobs onderschat. Hij rijdt op de Vidaigneberg op anderhalve minuut van de zeven vluchters. . We hebben Johan Jacobs onderschat. Hij rijdt op de Vidaigneberg op anderhalve minuut van de zeven vluchters.

13:27 Chasse patate van Jacobs? Hij komt niet meer dichter... 13 uur 27. Chasse patate van Jacobs? Hij komt niet meer dichter... Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:22 Bevoorrading. Cavendish, zijn kompanen en Jacobs nemen zo vlak voor de Scherpenberg niet te veel tijd om te knabbelen. In het peloton kunnen ze iets uitgebreider middagmalen. . 13 uur 22. Bevoorrading Cavendish, zijn kompanen en Jacobs nemen zo vlak voor de Scherpenberg niet te veel tijd om te knabbelen. In het peloton kunnen ze iets uitgebreider middagmalen.

13:21 43,9 km/h. Het derde koersuur heeft de gemiddelde snelheid weer wat opgetrokken. . 13 uur 21. 43,9 km/h Het derde koersuur heeft de gemiddelde snelheid weer wat opgetrokken.

13:19 13 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:17 13 uur 17. Seconde per seconde kruipt Jacobs dichter bij de koplopers. . Seconde per seconde kruipt Jacobs dichter bij de koplopers.

13:15 13 uur 15. Het pak viert de teugels enigszins en blijft hangen op zo'n 2'30". Jacobs duikt onder de grens van de twee minuten, maar moet het op z'n eentje klaren. . Het pak viert de teugels enigszins en blijft hangen op zo'n 2'30". Jacobs duikt onder de grens van de twee minuten, maar moet het op z'n eentje klaren.

13:14 Van der Poel rijdt lek. Geen fijn moment voor Mathieu van der Poel om lek te rijden, maar hij wordt gelukkig snel geholpen. Dit zal krachten kosten, maar daarvan heeft de Nederlander een bijna onuitputtelijk reservoir. . 13 uur 14. Van der Poel rijdt lek Geen fijn moment voor Mathieu van der Poel om lek te rijden, maar hij wordt gelukkig snel geholpen. Dit zal krachten kosten, maar daarvan heeft de Nederlander een bijna onuitputtelijk reservoir.

13:10 13 uur 10. Pelotons smelten samen. Het eerste en tweede peloton zijn opnieuw samengekomen. Dat is het sein voor Johan Jacobs, de Belgische Zwitser van Movistar, om een demarrage te plaatsen. . Pelotons smelten samen Het eerste en tweede peloton zijn opnieuw samengekomen. Dat is het sein voor Johan Jacobs, de Belgische Zwitser van Movistar, om een demarrage te plaatsen.

13:09 13 uur 09. Cavendish, Basso, De Wilde, Gougeard, Konychev, Molly en Morice naderen grondgebied Heuvelland. De naam zegt het zelf al: daar gaat het op en af. . Cavendish, Basso, De Wilde, Gougeard, Konychev, Molly en Morice naderen grondgebied Heuvelland. De naam zegt het zelf al: daar gaat het op en af.

13:01 Nog 2'20". In Poperinge is er alweer een hap uit de voorsprong van de kopgroep genomen. He gaat rap. . 13 uur 01. Nog 2'20" In Poperinge is er alweer een hap uit de voorsprong van de kopgroep genomen. He gaat rap.

13:00 Geduld! Eerst die bergjes en dan pas de onverharde stroken. 13 uur . Geduld! Eerst die bergjes en dan pas de onverharde stroken. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:58 12 uur 58. De vluchters mogen al zenuwachtig beginnen worden, want het peloton is in volle vaart tot op minder dan drie minuten gekomen. Halen de zeven de top van de eerste Kemmelberg nog wel? . De vluchters mogen al zenuwachtig beginnen worden, want het peloton is in volle vaart tot op minder dan drie minuten gekomen. Halen de zeven de top van de eerste Kemmelberg nog wel?

12:57 12 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:55 12 uur 55. Peloton nadert. Jumbo-Visma heeft de jacht op de kopgroep geopend en sleurt het peloton tot op 3'20". Een eerste deel van dat peloton toch, want een ander stuk is achterop gesukkeld. Caleb Ewan, de speerpunt van Lotto-Soudal, is bij de ongelukkige achterblijvers. . Peloton nadert Jumbo-Visma heeft de jacht op de kopgroep geopend en sleurt het peloton tot op 3'20". Een eerste deel van dat peloton toch, want een ander stuk is achterop gesukkeld. Caleb Ewan, de speerpunt van Lotto-Soudal, is bij de ongelukkige achterblijvers.

12:49 Pöstlberger stapt af. Voor Lukas Pöstlberger is het na een nieuwe valpartij welletjes geweest. Dat is een luitenant minder voor Ackermann bij BORA. . 12 uur 49. Pöstlberger stapt af Voor Lukas Pöstlberger is het na een nieuwe valpartij welletjes geweest. Dat is een luitenant minder voor Ackermann bij BORA.

12:48 12 uur 48. Over zo'n 25 kilometer snijden we de eerste portie bergjes aan. Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg, Monteberg en Kemmelberg zitten kort op elkaar geperst in een pakketje van nog geen 15 kilometer. . Over zo'n 25 kilometer snijden we de eerste portie bergjes aan. Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg, Monteberg en Kemmelberg zitten kort op elkaar geperst in een pakketje van nog geen 15 kilometer.

12:44 Vijf minuten verschil. De wind was wél fors genoeg om een stuk van de voorsprong van de vluchters te doen wegwaaien. Cavendish en de zes anderen hebben nog iets meer dan vijf minuten over. . 12 uur 44. Vijf minuten verschil De wind was wél fors genoeg om een stuk van de voorsprong van de vluchters te doen wegwaaien. Cavendish en de zes anderen hebben nog iets meer dan vijf minuten over.

12:39 12 uur 39. De wind in De Moeren heeft niet fel genoeg geblazen om veel schade aan te richten. Een beetje jammer, maar straks volgt de bergzone. Daar moet het dan maar gebeuren. . De wind in De Moeren heeft niet fel genoeg geblazen om veel schade aan te richten. Een beetje jammer, maar straks volgt de bergzone. Daar moet het dan maar gebeuren.

12:31 Hier en daar staan er toch mensen naar de koers te kijken. 12 uur 31. Hier en daar staan er toch mensen naar de koers te kijken. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:28 Leysen geeft op. Mathieu van der Poel kan bij Alpecin-Fenix op een pion minder rekenen, want Senne Leysen is uit de wedstrijd gestapt. Hij is het slachtoffer van een valpartij met tien renners, veroorzaakt door iemand van INEOS die tegen een paaltje knalde. . 12 uur 28. Leysen geeft op Mathieu van der Poel kan bij Alpecin-Fenix op een pion minder rekenen, want Senne Leysen is uit de wedstrijd gestapt. Hij is het slachtoffer van een valpartij met tien renners, veroorzaakt door iemand van INEOS die tegen een paaltje knalde.

12:21 42,5 km/h. Tijdens het tweede uur van de koers hebben de renners vooral tegen de wind in moeten beuken, dus is de snelheid logischerwijs wat gezakt. . 12 uur 21. 42,5 km/h Tijdens het tweede uur van de koers hebben de renners vooral tegen de wind in moeten beuken, dus is de snelheid logischerwijs wat gezakt.

12:17 Kenny Molly, geboren in Izegem. 12 uur 17. Kenny Molly, geboren in Izegem. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:16 12 uur 16. De drassige grond van De Moeren komt in zicht. Duimen maar dat we daar waaiervorming krijgen in het peloton. . De drassige grond van De Moeren komt in zicht. Duimen maar dat we daar waaiervorming krijgen in het peloton.

12:11 Wat een fantastisch beeld! 12 uur 11. Wat een fantastisch beeld! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:08 12 uur 08. Situatieschets. Op 150 kilometer van de streep herhalen we even hoe het zit in Gent-Wevelgem. Een kopgroep met Cavendish, Basso, De Wilde, Gougeard, Konychev, Molly en Morice rijdt ruim zeven minuten voor het peloton uit. Dat zal nog wel een tijdje zo blijven. . Situatieschets Op 150 kilometer van de streep herhalen we even hoe het zit in Gent-Wevelgem. Een kopgroep met Cavendish, Basso, De Wilde, Gougeard, Konychev, Molly en Morice rijdt ruim zeven minuten voor het peloton uit. Dat zal nog wel een tijdje zo blijven.



12:03 Ieper is blijkbaar al wat opgedroogd. 12 uur 03. Ieper is blijkbaar al wat opgedroogd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:01 12 uur 01. Het wegvallen van Parijs-Roubaix maakt Gent-Wevelgem een pak belangrijker. Benieuwd welke invloed dat heeft op de koers. Wordt er met open vizier gestreden, of wordt er toch vooral naar elkaar geloerd? . Het wegvallen van Parijs-Roubaix maakt Gent-Wevelgem een pak belangrijker. Benieuwd welke invloed dat heeft op de koers. Wordt er met open vizier gestreden, of wordt er toch vooral naar elkaar geloerd?

11:58 Rotweer. In de aankomstzone in de Vanackerestraat in Wevelgem regent het pijpenstelen. De renners zullen straks drijfnat zijn, en dat is bij deze frisse temperaturen niet aangenaam. . 11 uur 58. Rotweer In de aankomstzone in de Vanackerestraat in Wevelgem regent het pijpenstelen. De renners zullen straks drijfnat zijn, en dat is bij deze frisse temperaturen niet aangenaam.

11:52 11 uur 52. Richting kust. Kopgroep en peloton zijn op weg naar de Noordzee, maar zullen die vandaag niet zien. In Veurne draaien we linksaf en daarna komen we in de gevarenzone van De Moeren, waar de wind lelijk huis kan houden. . Richting kust Kopgroep en peloton zijn op weg naar de Noordzee, maar zullen die vandaag niet zien. In Veurne draaien we linksaf en daarna komen we in de gevarenzone van De Moeren, waar de wind lelijk huis kan houden.

11:48 11 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:46 11 uur 46. Ondertussen blijft het verschil met mondjesmaat oplopen. . Ondertussen blijft het verschil met mondjesmaat oplopen.

11:41 11 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:39 11 uur 39. Correctie! We hebben bij ons overzicht van ex-winnaars Marcus Burghardt schromelijk over het hoofd gezien. De winnaar van 2007 (het is ook al zo lang geleden) wijst vandaag Pascal Ackermann de weg bij BORA-hansgrohe. . Correctie! We hebben bij ons overzicht van ex-winnaars Marcus Burghardt schromelijk over het hoofd gezien. De winnaar van 2007 (het is ook al zo lang geleden) wijst vandaag Pascal Ackermann de weg bij BORA-hansgrohe.

11:37 Exit Van Rooy. Kenneth Van Rooy is de eerste die uit de wedstrijd stapt. Sport Vlaanderen - Baloise moet het dus met een mannetje minder rooien. Sorry. . 11 uur 37. Exit Van Rooy Kenneth Van Rooy is de eerste die uit de wedstrijd stapt. Sport Vlaanderen - Baloise moet het dus met een mannetje minder rooien. Sorry.

11:36 6'30". De kopgroep maakt plots een sprongetje en doet er anderhalve minuut bovenop. . 11 uur 36. 6'30" De kopgroep maakt plots een sprongetje en doet er anderhalve minuut bovenop.

11:30 11 uur 30. In het peloton bepaalt Deceuninck - Quick-Step het tempo. De achterstand van de grote groep op de ontsnapping blijft nu stabiel rond de vijf minuten. . In het peloton bepaalt Deceuninck - Quick-Step het tempo. De achterstand van de grote groep op de ontsnapping blijft nu stabiel rond de vijf minuten.

11:28 11 uur 28. Er rijden vandaag drie voormalige winnaars mee. Degenkolb hebben we al vermeld, de twee anderen zijn Noren. De zege van Edvald Boasson Hagen in 2009 lijkt al een eeuwigheid geleden, maar die van Alexander Kristoff in 2019 ligt nog vers in het geheugen. De andere nog actieve ex-winnaars zijn er om verschillende redenen niet bij. Peter Sagan rijdt de Giro en Greg Van Avermaet herstelt van een zware val. . Er rijden vandaag drie voormalige winnaars mee. Degenkolb hebben we al vermeld, de twee anderen zijn Noren. De zege van Edvald Boasson Hagen in 2009 lijkt al een eeuwigheid geleden, maar die van Alexander Kristoff in 2019 ligt nog vers in het geheugen. De andere nog actieve ex-winnaars zijn er om verschillende redenen niet bij. Peter Sagan rijdt de Giro en Greg Van Avermaet herstelt van een zware val.

11:25 45,7 km/h. Minder snel dan vorig jaar, maar toch een stevig eerste wedstrijduur in deze lastige omstandigheden. . 11 uur 25. 45,7 km/h Minder snel dan vorig jaar, maar toch een stevig eerste wedstrijduur in deze lastige omstandigheden.

11:24 11 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:23 11 uur 23. En natuurlijk Cavendish. Mark Cavendish (Bahrain) hoeft geen introductie. De nukkige Brit heeft een veelvoud gewonnen van wat zijn medevluchters op tafel kunnen leggen, maar de laatste jaren is het heel wat minder. Vandaag zet zijn team alles op Sonny Colbrelli. . En natuurlijk Cavendish Mark Cavendish (Bahrain) hoeft geen introductie. De nukkige Brit heeft een veelvoud gewonnen van wat zijn medevluchters op tafel kunnen leggen, maar de laatste jaren is het heel wat minder. Vandaag zet zijn team alles op Sonny Colbrelli.

11:19 11 uur 19. Twee Italianen. Italië zit ook al met een koppel in de vlucht. Leonardo Basso (INEOS) zal nog veel boterhammen moeten eten om tot aan de enkels van zijn beroemde naamgenoten te komen. Ook Alexander Konychev moet grote schoenen vullen. Zijn vader Dmitri, een Rus die na zijn loopbaan in de Laars bleef plakken, heeft een flink palmares. Negen etappes in grote rondes, de puntentrui in de Giro en twee medailles op het wereldkampioenschap: dat kan tellen. . Twee Italianen Italië zit ook al met een koppel in de vlucht. Leonardo Basso (INEOS) zal nog veel boterhammen moeten eten om tot aan de enkels van zijn beroemde naamgenoten te komen. Ook Alexander Konychev moet grote schoenen vullen. Zijn vader Dmitri, een Rus die na zijn loopbaan in de Laars bleef plakken, heeft een flink palmares. Negen etappes in grote rondes, de puntentrui in de Giro en twee medailles op het wereldkampioenschap: dat kan tellen.

11:15 11 uur 15. Twee Fransen. Ook Frankrijk is dubbel vertegenwoordigd in de kopgroep. Hardrijder Alexis Gougeard (AG2R) heeft een etappe in de Vuelta en een reeks kleinere koersen op zijn palmares staan. Julien Morice (B&B Hotels) heeft zich in zijn carrière vooral toegespitst op het baanwielrennen. Hij heeft een heleboel nationale truien in zijn kast hangen. . Twee Fransen Ook Frankrijk is dubbel vertegenwoordigd in de kopgroep. Hardrijder Alexis Gougeard (AG2R) heeft een etappe in de Vuelta en een reeks kleinere koersen op zijn palmares staan. Julien Morice (B&B Hotels) heeft zich in zijn carrière vooral toegespitst op het baanwielrennen. Hij heeft een heleboel nationale truien in zijn kast hangen.

11:11 11 uur 11. Twee Belgen. We hebben twee landgenoten voorin. Kenny Molly (Bingoal) zit nog zonder overwinning bij de profs, al pakte hij wel de bergtrui in de Ronde van Slovakije. Vorige week werd hij 101e in Luik-Bastenaken-Luik. Neoprof Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) zoekt zijn weg nog wat in het peloton. . Twee Belgen We hebben twee landgenoten voorin. Kenny Molly (Bingoal) zit nog zonder overwinning bij de profs, al pakte hij wel de bergtrui in de Ronde van Slovakije. Vorige week werd hij 101e in Luik-Bastenaken-Luik. Neoprof Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen) zoekt zijn weg nog wat in het peloton.

11:05 Leonardo, geen familie van Ivan of Marino. 11 uur 05. Leonardo, geen familie van Ivan of Marino. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:01 11 uur 01. De voorsprong van de vluchters blijft maar stijgen. Dat gaat stilaan naar vijf volle minuten. . De voorsprong van de vluchters blijft maar stijgen. Dat gaat stilaan naar vijf volle minuten.

10:57 10 uur 57. Nog 200 kilometer. Het is nog ver naar Wevelgem. . Nog 200 kilometer Het is nog ver naar Wevelgem.

10:55 10 uur 55. Het is een drukte van jewelste in de ploegauto's. Renners komen één voor één hun regenpakketje ophalen. . Het is een drukte van jewelste in de ploegauto's. Renners komen één voor één hun regenpakketje ophalen.

10:53 10 uur 53. Pedersen: "Ik heb genoten van mijn jaar in de regenboogtrui, ik ga er niet om huilen". Pedersen: "Ik heb genoten van mijn jaar in de regenboogtrui, ik ga er niet om huilen"

10:50 10 uur 50. Het verschil loopt snel op. Cavendish en co hebben al drie minuten verzameld op het peloton, waar ze rustig hun regenjasje aantrekken. Sommigen doen zelfs handschoenen aan. . Het verschil loopt snel op. Cavendish en co hebben al drie minuten verzameld op het peloton, waar ze rustig hun regenjasje aantrekken. Sommigen doen zelfs handschoenen aan.

10:46 Het giet. Na een halfuur koers is het al zover: het begint stevig te regenen. In de verte zien we een regenboog, maar daar hebben ze in het peloton geen boodschap aan. . 10 uur 46. Het giet Na een halfuur koers is het al zover: het begint stevig te regenen. In de verte zien we een regenboog, maar daar hebben ze in het peloton geen boodschap aan.

10:45 10 uur 45. De reden waarom Groupama-FDJ slechts met vier man in koers zit is simpel. Kevin Geniets en Tobias Ludvigsson zijn ziek geworden. COVID-19 zou er gelukkig niks mee te maken hebben. . De reden waarom Groupama-FDJ slechts met vier man in koers zit is simpel. Kevin Geniets en Tobias Ludvigsson zijn ziek geworden. COVID-19 zou er gelukkig niks mee te maken hebben.

10:43 10 uur 43. Er zijn nog zó weinig kansen om te winnen. Van fouten maken mag vandaag geen sprake zijn. José De Cauwer. Er zijn nog zó weinig kansen om te winnen. Van fouten maken mag vandaag geen sprake zijn. José De Cauwer

10:42 10 uur 42. Aan de staart van het peloton slaan Naesen en Van der Poel ontspannen een praatje. . Aan de staart van het peloton slaan Naesen en Van der Poel ontspannen een praatje.



10:40 10 uur 40. Naesen: "We zullen toch een paar snelle mannen moeten achterlaten". Naesen: "We zullen toch een paar snelle mannen moeten achterlaten"

10:39 10 uur 39. Astana en Israel Start-Up Nation zitten niet in de vlucht, en dat was blijkbaar wel gevraagd bij de bespreking vooraf. Die twee ploegen proberen vergeefs een achtervolging te organiseren. . Astana en Israel Start-Up Nation zitten niet in de vlucht, en dat was blijkbaar wel gevraagd bij de bespreking vooraf. Die twee ploegen proberen vergeefs een achtervolging te organiseren.

10:37 Zeven man vertrokken. Vooral het beukwerk van vooral tempobeul Gougeard heeft ervoor gezorgd dat Mora niet op de trein is kunnen wippen. De kopgroep heeft een dikke halve minuut. . 10 uur 37. Zeven man vertrokken Vooral het beukwerk van vooral tempobeul Gougeard heeft ervoor gezorgd dat Mora niet op de trein is kunnen wippen. De kopgroep heeft een dikke halve minuut.

10:33 10 uur 33. Zeven vluchters, straks acht? Mark Cavendish (Bahrain) is zonder twijfel de grootste naam voorin. Alexis Gougeard (AG2R), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (INEOS Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels), Kenny Molly (Bingoal) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise) zijn de andere namen. Sebastian Mora (Movistar) probeert de oversteek te maken. . Zeven vluchters, straks acht? Mark Cavendish (Bahrain) is zonder twijfel de grootste naam voorin. Alexis Gougeard (AG2R), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (INEOS Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels), Kenny Molly (Bingoal) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise) zijn de andere namen. Sebastian Mora (Movistar) probeert de oversteek te maken.

10:30 Den John won Gent-Wevelgem in 2014 al eens. 10 uur 30. Den John won Gent-Wevelgem in 2014 al eens. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:28 10 uur 28. Een groep van zeven man heeft een beperkte voorsprong. . Een groep van zeven man heeft een beperkte voorsprong.

10:25 Stuurfout van Stalnov. Nikita Stalnov blijft maar net overeind. De Kazach van Astana belandt wel in de berm en moet voet aan de grond zetten. . 10 uur 25. Stuurfout van Stalnov Nikita Stalnov blijft maar net overeind. De Kazach van Astana belandt wel in de berm en moet voet aan de grond zetten.

10:23 10 uur 23. Potentiële vluchters krijgen voorlopig niet meer dan een paar meter vrijheid van de rest. . Potentiële vluchters krijgen voorlopig niet meer dan een paar meter vrijheid van de rest.

10:20 10 uur 20. De wind en de regen worden belangrijk. Ik denk dat het bij vlagen zal komen. Michel Wuyts. De wind en de regen worden belangrijk. Ik denk dat het bij vlagen zal komen. Michel Wuyts

10:17 10 uur 17. Een paar mannetjes proberen direct weg te rijden. Dat is er voor Sénéchal niet bij, die zit met een defect. . Een paar mannetjes proberen direct weg te rijden. Dat is er voor Sénéchal niet bij, die zit met een defect.

10:16 10 uur 16. En nu zijn we echt vertrokken! Scott Sunderland steekt zijn hoofd door het dak van de wedstrijdauto en laat de vlag wapperen. Krijgen we meteen koers? . En nu zijn we echt vertrokken! Scott Sunderland steekt zijn hoofd door het dak van de wedstrijdauto en laat de vlag wapperen. Krijgen we meteen koers?

10:08 10 uur 08. Het parcours voert de renners eerst landinwaarts, met de wind bijna voortdurend schuin in de rug. Ter hoogte van Wevelgem maken ze dan rechtsomkeert naar de kust. . Het parcours voert de renners eerst landinwaarts, met de wind bijna voortdurend schuin in de rug. Ter hoogte van Wevelgem maken ze dan rechtsomkeert naar de kust.

10:03 10 uur 03. Nog voor de wedstrijd begonnen is, wordt er al gesleuteld aan de fiets van Wout van Aert. Beter nu dan in de finale. . Nog voor de wedstrijd begonnen is, wordt er al gesleuteld aan de fiets van Wout van Aert. Beter nu dan in de finale.

10:00 10 uur match begonnen Daar gaan ze! Enkele kinderen met vuilniszakken hebben de mondmaskers van de renners opgehaald. Het peloton trekt zich op gang na een minuut stilte in de schaduw van de Menenpoort. Wanneer we een eindje buiten Ieper zijn, krijgen we de officiële start.

09:54 09 uur 54. Ik vind de Brabantse Pijl eerder een gemiste kans. Het is niet zo dat ik er revanche voor wil nemen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ik vind de Brabantse Pijl eerder een gemiste kans. Het is niet zo dat ik er revanche voor wil nemen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

09:52 Op je 23e verjaardag ruim zes uur op de pedalen stampen in de regen, dan moet je gráág fietsen. 09 uur 52. Op je 23e verjaardag ruim zes uur op de pedalen stampen in de regen, dan moet je gráág fietsen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:50 09 uur 50. De extra beklimming van de Kemmelberg zal wel invloed hebben, maar het maakt mij niet uit of we met een grote of een kleine groep naar de finish gaan. Wout van Aert (Jumbo-Visma). De extra beklimming van de Kemmelberg zal wel invloed hebben, maar het maakt mij niet uit of we met een grote of een kleine groep naar de finish gaan. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

09:47 09 uur 47. Strakke wind, regen en koudere temperaturen: alle elementen die Gent-Wevelgem haar typische karakter geven zijn vandaag nog een beetje uitvergroot. Ideaal weer voor beren als Alexander Kristoff. De winnaar van vorig jaar bewees in de eerste Tourrit nog eens dat hij in barre omstandigheden altijd bij de grootste kanshebbers moet gerekend worden. . Strakke wind, regen en koudere temperaturen: alle elementen die Gent-Wevelgem haar typische karakter geven zijn vandaag nog een beetje uitvergroot. Ideaal weer voor beren als Alexander Kristoff. De winnaar van vorig jaar bewees in de eerste Tourrit nog eens dat hij in barre omstandigheden altijd bij de grootste kanshebbers moet gerekend worden.

09:45 09 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:44 09 uur 44. Het wordt koers van bij het begin. Ik hoop te kunnen aanhaken bij Van Aert en Van der Poel. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling). Het wordt koers van bij het begin. Ik hoop te kunnen aanhaken bij Van Aert en Van der Poel. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

09:40 09 uur 40. Eddy Planckaert gelooft in de kansen van Sam Bennett, de groene trui van de Tour. "Waarom zou Quick-Step zijn kaart niet trekken?" Bram Tankink is eerder sceptisch. "Van der Poel en Van Aert volgen wordt moeilijk." . Eddy Planckaert gelooft in de kansen van Sam Bennett, de groene trui van de Tour. "Waarom zou Quick-Step zijn kaart niet trekken?" Bram Tankink is eerder sceptisch. "Van der Poel en Van Aert volgen wordt moeilijk."

09:34 09 uur 34. Over de Kemmelberg zou ik wel moeten geraken, maar het wordt afwachten. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step). Over de Kemmelberg zou ik wel moeten geraken, maar het wordt afwachten. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step)

09:28 09 uur 28. Aangepast parcours. Gent-Wevelgem ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit. De lus in Frankrijk werd eerder al geschrapt, een gelukkig toeval gezien de situatie met Corona bij onze zuiderburen. De Kemmelberg wordt een keer extra beklommen, maar de plugstreets blijven behouden. De organisatie moedigt de mensen ook aan om niet aan de kant van de weg te komen supporteren, maar de wedstrijd thuis te volgen. Om allerlei redenen scharen wij ons volledig achter die raad. . Aangepast parcours Gent-Wevelgem ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit. De lus in Frankrijk werd eerder al geschrapt, een gelukkig toeval gezien de situatie met Corona bij onze zuiderburen. De Kemmelberg wordt een keer extra beklommen, maar de plugstreets blijven behouden. De organisatie moedigt de mensen ook aan om niet aan de kant van de weg te komen supporteren, maar de wedstrijd thuis te volgen. Om allerlei redenen scharen wij ons volledig achter die raad.

09:24 09 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:21 09 uur 21. Onvolledige ploegen. Je mag in deze koers met z'n zevenen starten, maar niet alle ploegen slagen erin om zoveel volk op te trommelen. Movistar doet het met vijf man, Groupama-FDJ heeft zelfs maar vier renners bij elkaar kunnen schrapen. . Onvolledige ploegen Je mag in deze koers met z'n zevenen starten, maar niet alle ploegen slagen erin om zoveel volk op te trommelen. Movistar doet het met vijf man, Groupama-FDJ heeft zelfs maar vier renners bij elkaar kunnen schrapen.

09:15 09 uur 15. Het weer is niet zo het probleem, wat vooral koerstechnisch een probleem is, is veel modder op de wegen door de boeren en de vallende bladeren. We hebben een heel goeie samenwerking met de gemeentes. Overal zijn de wegen gekuist, maar als er vanochtend nog een boer zijn veld uitrijdt, dan kan dat eventueel een probleem geven. Organisator Griet Langedock. Het weer is niet zo het probleem, wat vooral koerstechnisch een probleem is, is veel modder op de wegen door de boeren en de vallende bladeren. We hebben een heel goeie samenwerking met de gemeentes. Overal zijn de wegen gekuist, maar als er vanochtend nog een boer zijn veld uitrijdt, dan kan dat eventueel een probleem geven. Organisator Griet Langedock

09:11 09 uur 11. We hebben het gevoel dat Gent-Wevelgem geen dag te vroeg komt. Niemand kan voorspellen wat er komt, maar we zijn ervan overtuigd dat hoe het georganiseerd is en hoe ook in het peloton alles geregeld is volgens het UCI-protocol, dat het in se COVID-proof is en kan. Dat wij geen bron zullen zijn van extra besmettingen. . Organisator Griet Langedock. We hebben het gevoel dat Gent-Wevelgem geen dag te vroeg komt. Niemand kan voorspellen wat er komt, maar we zijn ervan overtuigd dat hoe het georganiseerd is en hoe ook in het peloton alles geregeld is volgens het UCI-protocol, dat het in se COVID-proof is en kan. Dat wij geen bron zullen zijn van extra besmettingen. Organisator Griet Langedock

09:07 09 uur 07. Ik denk dat de koers een prachteditie wordt, maar alles errond is natuurlijk wat in mineur. Normaal organiseren we 7 wedstrijden, maar nu maar 2. De belangrijkste locaties zijn publieksvrij of volledig coronaproof. Er is ook een hele grote oproep om thuis te blijven en naar tv te kijken. . Organisator Griet Langedock. Ik denk dat de koers een prachteditie wordt, maar alles errond is natuurlijk wat in mineur. Normaal organiseren we 7 wedstrijden, maar nu maar 2. De belangrijkste locaties zijn publieksvrij of volledig coronaproof. Er is ook een hele grote oproep om thuis te blijven en naar tv te kijken. Organisator Griet Langedock

09:06 09 uur 06. Er zijn ook geen viptenten. Wij gebruiken normaal de opbrengst van de vip voor ons jeugdproject. We hebben dit jaar geen jeugdproject. We hopen van harte om break-even te draaien. We hebben alvast geen alternatieven gezocht voor de sponsors. Organisator Griet Langedock. Er zijn ook geen viptenten. Wij gebruiken normaal de opbrengst van de vip voor ons jeugdproject. We hebben dit jaar geen jeugdproject. We hopen van harte om break-even te draaien. We hebben alvast geen alternatieven gezocht voor de sponsors. Organisator Griet Langedock

11-10-2020 11-10-2020.

17:58 17 uur 58. Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel. Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem." . Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem."

17:49 17 uur 49. Trentin moet Van Avermaet vervangen bij CCC. CCC kan niet rekenen op zijn klassieke kopman Greg Van Avermaet, die zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Trentin schuift zo op naar de eerste plek in de pikorde. "Ik was niet echt tevreden met wat ik zag in de Brabantse Pijl. We waren er niet in de finale. Dat mag niet en dat moet morgen anders zijn", zegt Valerio Piva. "Alles in functie van Matteo Trentin, zoveel is duidelijk. De ploeg die hier start, moet in staat zijn hem zo ver mogelijk te brengen. En ik eis alvast een beter resultaat dan afgelopen woensdag." . Trentin moet Van Avermaet vervangen bij CCC CCC kan niet rekenen op zijn klassieke kopman Greg Van Avermaet, die zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Trentin schuift zo op naar de eerste plek in de pikorde. "Ik was niet echt tevreden met wat ik zag in de Brabantse Pijl. We waren er niet in de finale. Dat mag niet en dat moet morgen anders zijn", zegt Valerio Piva. "Alles in functie van Matteo Trentin, zoveel is duidelijk. De ploeg die hier start, moet in staat zijn hem zo ver mogelijk te brengen. En ik eis alvast een beter resultaat dan afgelopen woensdag."

17:47 17 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:46 17 uur 46. Lotto-Soudal rekent op Ewan en Degenkolb. Slechte weersvoorspellingen en 11 hellingen: Gent-Wevelgem wordt een pittige uitdaging. Lotto-Soudal hoopt dat Caleb Ewan de beklimmingen overleeft. "Het parcours is nog wat zwaarder geworden. De vraag is of Ewan de Kemmelberg zal overleven. Ik vrees dat het limiet limiet zal worden", zegt sportdirecteur Mario Aerts. Met John Degenkolb hebben ze nog een troef achter de hand. Degenkolb won Gent-Wevelgem in 2014 na een sprint met een omvangrijke groep. Misschien kan dit scenario zich zondag opnieuw herhalen?" . Lotto-Soudal rekent op Ewan en Degenkolb Slechte weersvoorspellingen en 11 hellingen: Gent-Wevelgem wordt een pittige uitdaging. Lotto-Soudal hoopt dat Caleb Ewan de beklimmingen overleeft. "Het parcours is nog wat zwaarder geworden. De vraag is of Ewan de Kemmelberg zal overleven. Ik vrees dat het limiet limiet zal worden", zegt sportdirecteur Mario Aerts. Met John Degenkolb hebben ze nog een troef achter de hand. Degenkolb won Gent-Wevelgem in 2014 na een sprint met een omvangrijke groep. Misschien kan dit scenario zich zondag opnieuw herhalen?"

10-10-2020 10-10-2020.

11:59 11 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:54 11 uur 54. Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen". Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer." . Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen" Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer."