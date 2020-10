Alpecin-Fenix hoopt op "'zware" Gent-Wevelgem: "Wind als bepalende factor"

17:58 17 uur 58. Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel. Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem." . Alpecin-Fenix hoopt op "zware wedstrijd" voor Van der Poel Veel kansen krijgt Mathieu van der Poel niet meer om te schitteren: Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zijn belangrijke doelen na het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. "Maar het verandert weinig aan zijn einddoelen", klinkt het bij de ploeg. "Gent-Wevelgem stond al lang op zijn verlanglijstje, net als de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat de Helleklassieker niet wordt gereden, maar dat is voor iedereen het geval." De ploeg duimt voor een "zware wedstrijd". "De weersvoorspellingen laten dat toch al uitschijnen. Op De Moeren is de wind altijd een bepalende factor. Ook de weg daarheen is best pittig en dan komen de hellingen er nog aan. Ik verwacht wel het één en ander in deze Gent-Wevelgem."

17:49 17 uur 49. Trentin moet Van Avermaet vervangen bij CCC. CCC kan niet rekenen op zijn klassieke kopman Greg Van Avermaet, die zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Trentin schuift zo op naar de eerste plek in de pikorde. "Ik was niet echt tevreden met wat ik zag in de Brabantse Pijl. We waren er niet in de finale. Dat mag niet en dat moet morgen anders zijn", zegt Valerio Piva. "Alles in functie van Matteo Trentin, zoveel is duidelijk. De ploeg die hier start, moet in staat zijn hem zo ver mogelijk te brengen. En ik eis alvast een beter resultaat dan afgelopen woensdag."

17:46 17 uur 46. Lotto-Soudal rekent op Ewan en Degenkolb. Slechte weersvoorspellingen en 11 hellingen: Gent-Wevelgem wordt een pittige uitdaging. Lotto-Soudal hoopt dat Caleb Ewan de beklimmingen overleeft. "Het parcours is nog wat zwaarder geworden. De vraag is of Ewan de Kemmelberg zal overleven. Ik vrees dat het limiet limiet zal worden", zegt sportdirecteur Mario Aerts. Met John Degenkolb hebben ze nog een troef achter de hand. Degenkolb won Gent-Wevelgem in 2014 na een sprint met een omvangrijke groep. Misschien kan dit scenario zich zondag opnieuw herhalen?"

10-10-2020 10-10-2020.

11:54 11 uur 54. Naesen: "Belangrijkste moment van het seizoen". Vorig jaar moest Oliver Naesen nog vrede nemen met de 3e plek in Gent-Wevelgem, nu hoopt hij hoger op het podium te staan. "Of de klassiekers nu in april of oktober vallen, dat verandert niets voor mij. Het blijft mijn belangrijkste moment van het seizoen." "Hoewel mijn knie nog wat pijn doet na de BinckBank Tour, heb ik veel vertrouwen voor de komende weken. Ik stond al eens op het podium en nu wil ik meer."