Wiebes gaat voor 2 op 2 in Gent-Wevelgem, maar houdt ook rekening met ploegmaat Kopecky: "Luxeprobleem"

2 op 2 voor Wiebes?

Lorena Wiebes heeft dit seizoen al 6 keer het zegegebaar mogen maken. Donderdag won ze de Classic Brugge-De Panne, na eerder ook al Milaan-Sanremo op haar naam te hebben gezet. Doet ze er nog een zege bij in Gent-Wevelgem?



De titelverdedigster gaat alvast voor 2 op 2. "Gent-Wevelgem is een koers waarvan je moeilijk kan voorspellen hoe ze zal aflopen. Er kan op de vele open vlaktes die we krijgen veel wind staan, maar ook weer niet. Je krijgt zo steevast andere koerssituaties."



"Vergeet niet dat Lotte Kopecky eveneens start in mijn team. Dat zorgt ervoor dat we met haar een hele grote extra troef achter de hand hebben. Wij kunnen dus meerdere scenario's aan", vertelt de titelverdedigster.



Heeft ze met haar vorm geen recht om op tafel te kloppen en als kopvrouw te starten? "Zo werkt het niet bij SD Worx-Protime", lacht ze. "Lotte Kopecky is toch de wereldkampioene. Ik denk dat zij Gent-Wevelgem ook wel wil winnen. Trouwens, het is niet zo dat wij bij de ploeg altijd maar één kaart trekken. We zitten eigenlijk met een luxeprobleem."