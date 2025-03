Slokop Lorena Wiebes bedankt voor de rode loper en zet haar teller op 100 in Gent-Wevelgem

Na Milaan-Sanremo en Brugge-De Panne heeft Lorena Wiebes ook Gent-Wevelgem gewonnen. De Europese kampioene was de snelste in een massasprint na een weinig begeesterende koers. Met een bijzonder lange inspanning in de slotkilometer deed Lotte Kopecky als loods weer haar duit in het zakje.

Met haar tweede op een rij in Gent-Wevelgem wordt Lorena Wiebes mederecordhoudster van de wedstrijd bij de vrouwen. Enkel Kirsten Wild won eveneens twee edities, al was haar eerste wel toen dit nog een koers op nationaal niveau was.

Elisa Balsamo en co. zien het niet graag gebeuren, een koers die eindigt in een massasprint. Met Wiebes aan de start is de kans dan groot dat het noppes wordt. Ook vandaag weer beten de andere sprintsters in het zand.

Ze blijft maar winnen. Lorena Wiebes snelde in Wevelgem naar haar zevende seizoenswinst en de 100e uit haar carrière. Niet alleen is de Europese kampioene de snelste vrouw op twee wielen, ze ging ook sterk mee op de Kemmelberg.

SD Worx-Protime boven, in Wevelgem en op de Kemmelberg

Een 800 meter lange lead-out van wereldkampioene Lotte Kopecky als rode loper.

Zo'n voorzet kopt Lorena Wiebes wel binnen. Onhoudbaar hield ze Elisa Balsamo en Charlotte Kool af in de straten van Wevelgem. De spurtbom lijkt niet te kloppen, zeker met dat oersterke voorbereidende werk van haar Belgische ploeggenote.

En op de Kemmelberg liet Wiebes zien dat ze veel meer is dan enkel de snelste renster ter wereld. Bij de tweede cartouche van Kopecky pikte ze samen met slechts twee anderen aan.

Dat groepje was geen lang leven beschoren, snel ingerekend in de vlakke uitsmijter. Niet dat er geen pogingen waren, maar zowel in de wind als op de heuvels kwam niemand echt weg.

Door een adempauze in de diepe finale kwam zelfs een compleet peloton weer in koers. Een massasprint was dus onvermijdelijk, met de verwachte afloop: Wiebes die het met overmacht afmaakt.