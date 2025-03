LIVESTREAM Gent-Wevelgem (vrouwen): Compleet peloton komt weer samen en zal sprinten om de winst

Parcours

De start van de 14e editie wordt gegeven op de Grote Markt van Ieper. Vanaf Ieper gaat het via Diksmuide, Pervijze, De Panne en Veurne naar De Moeren. Die befaamde poldervlakte komt eraan na 47 kilometer wedstrijd, vrijwel onmiddellijk gevolgd door de kasseizone van de Beauvoordestraat in Izenberge.



Met de Scherpenberg wacht na 96 kilometer wedstrijd de eerste helling van de dag. Daarna komen nog de Baneberg en Monteberg om de Kemmelberg een eerste keer op te draaien. Die wordt na 113 kilometer opgereden langs de kant Belvedère. De Scherpenberg en opnieuw Baneberg volgen daarop.



De laatste helling van de dag is opnieuw de Kemmelberg die dan langs de kant Ossuaire wordt aangesneden. Na die bult wachten nog 34 vlakke kilometers tot op de eindmeet op de Vanackerestraat van Wevelgem.