LIVESTREAM: Snelheid ligt hoog op weg naar Heuvelland

Na de start in Ieper krijgen we eerst honderd overwegend vlakke kilometers, waarin de wind lelijk huis kan houden.



Daarna volgt het Heuvelland, met zeven hellingen samengebald in amper veertig kilometer. De laatste daarvan, de beruchte Kemmelberg, ligt nog op ruime afstand van de finish.



In de finale kunnen we wellicht een steekspel verwachten tussen een kopgroepje met vluchters en een jagend peloton, waar de snelle vrouwen op een sprint hopen.



Opvallend is dat deze Gent-Wevelgem 171 km lang is, terwijl de UCI heeft bepaald dat een World Tour-koers minstens elf kilometer korter moet zijn.