LIVESTREAM Gent-Wevelgem (vrouwen): de heuvelzone moet de beslissing brengen

Bastianelli zit alweer veilig en wel in het peloton. Een groepje van 15 maakt de aansluiting.

Massale val met Bastianelli! Achteraan het peloton gaan meerdere rensters hard tegen de grond. Onder hen ook ex-winnaar Bastianelli (UAE). De Italiaanse is alweer vertrokken, een ploegmate moet langer wachten op een nieuwe fiets.

Val. Een renster gaat tegen de grond.

Nog 10 km tot de Scherpenberg, de eerste helling van de dag. Wordt daar de koers opengebroken?

LIVE op Canvas en Sporza. U kan de finale van Gent-Wevelgem volgen met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen op Canvas of via de livestream op Sporza.

Het peloton passeert rijdt voorbij kilometerpaal 80, we zijn halfweg!

Opgave. Opgave van Kaia Schmid (Human Power Health)

Het peloton nadert de heuvelzone, nog 20 km tot de Scherpenberg.

2 renners tegen de grond. Marta Lach en Franziska Koch komen ten val.

clock 15:58 Bij de mannen lijkt de koers beslist te zijn. De koers bij de vrouwen kan u vanaf 16.15 uur volgen op Canvas of hieronder via livestream. 15 uur 58. Bij de mannen lijkt de koers beslist te zijn. De koers bij de vrouwen kan u vanaf 16.15 uur volgen op Canvas of hieronder via livestream.

Hergroepering. De aanval was van korte duur, Eriksen wordt alweer ingehaald.

Het peloton ziet geen bedreiging in de solo van Eriksen. De Noorse won 1 keer in haar carrière, het nationaal kampioenschap in 2022.

Eindelijk een aanval. De Noorse Malin Eriksen gaat in de aanval. De renster van Duolar - Chevalmeire heeft 15 seconden voorsprong.

Na 60 km is de situatie nog steeds dezelfde. Het peloton is nog steeds compleet. Nog 100 km te gaan.

Het peloton is in een goede bui ondanks het regenweer. Het laat iedereen terugkeren en zo is alles opnieuw samen.

De rust is opnieuw teruggekeerd in het peloton. Er wordt een rustig tempo gereden, enkele rensters kunnen terugkeren.

Dan toch spektakel! Tempoversnelling vooraan! Het peloton wordt op een lint getrokken, achteraan staat de poort open.

De wind lijkt niet sterk genoeg om voor een waaierkoers te zorgen. De heuvelzone zal daarin verandering moeten brengen. Het is wel nog 50 km wachten op de eerste helling van de dag.

Val. Opnieuw een val! Deze keer gaat Nicole Frain tegen de grond. De Australische van Parkhotel Valkenburg verbijt zichtbaar de pijn. Ook Arianna Fridanza is bij de val betrokken.

Opgave Alzini. Het was de Italiaanse Martina Alzini (Cofidis) die tegen de grond ging. Ze kan helaas niet verder en verlaat de race. Jammer voor de Italiaanse, haar ploeg nam het initiatief in de openingsfase.

clock 15:15 15 uur 15. Lorena Wiebes

De Moeren maat voor niks. Buiten de valpartij gebeurde er eigenlijk niks. Geen waaiers, geen aanvalspogingen. Het peloton is nog compleet.

Val in het peloton! De Moeren zorgen meteen voor nervositeit. Iedereen wil vooraan zitten en dat leidt tot een valpartij.

Passage door De Moeren. Het peloton begint aan De Moeren. Er staat wind, de vraag is of die sterk genoeg is om de koers hard te maken.

34 km/h. Ondanks regen en wind, bedraagt de gemiddelde snelheid na een uur koers toch 34,1 km/h. Het peloton raast door over de vlakke wegen, zorgen De Moeren straks voor een eerste afscheiding?

De mannen hebben een eerste keer Kemmelberg achter de rug. Daarop is het nog even wachten bij de vrouwen. Tot de eerste helling van de dag, de Scherpenberg, is het nog 60 km te gaan. De eerste passage op de Kemmelberg ligt nog 10 km verder.

Alles weer samen! De aanvalstocht van Limpens zit er na 30 km op. De Nederlandse wordt voorbijgesneld door het peloton. Toch proficiat aan Limpens, die de grijze openingsfase kleur gaf.

Interessante statistiek: De voorsprong van Limpens nam de laatste 5 minuten af met maar liefst 36 seconden!

Voorsprong neemt sterk af. Nog 135 km te gaan. Limpens ziet haar voorsprong dalen tot 40 seconden. De Nederlandse is een vogel voor de kat en wordt hoogstwaarschijnlijk gegrepen voor De Moeren.

Wachten op 1e passage De Moeren? Het tempo blijft hoog in het peloton. Het rijdt richting Veurne, waarna het terugdraait richting De Moeren. Krijgen we daar straks spektakel te zien?

clock 14:42 Kopecky komt nog even raad vragen aan ploegleidster Van der Breggen. 14 uur 42. Kopecky komt nog even raad vragen aan ploegleidster Van der Breggen

Door het beukwerk van Cofidis komt het peloton tot op 1'30" van Limpens.

Limpens is slechts 22, toch is ze niet de jongste in het peloton. Die eer is weggelegd voor Zoe Bäckstedt (18). De Britse rijdt vandaag de langste koers uit haar nog jonge carrière. Gent-Wevelgem is namelijk 30 km langer dan haar persoonlijke record van 132 km.

Limpens toont zich sterk en houdt haar voorsprong in stand. Jammer voor de Nederlandse dat niemand meesprong in de aanval, ze staat nu voor een onmogelijke opdracht.

Cofidis zet zich aan kop van het peloton. De Franse ploeg heeft onder meer onze landgenote Alana Castrique in de rangen.

Wat info over de dappere leidster: Pien Limpens is 22 jaar. Ze is sinds 2021 prof bij Parkhotel Valkenburg. In die tijd kon de Nederlandse nog niet winnen, haar beste resultaat is een 3e plaats in de Watersley Womens Challenge. Vandaag toont Limpens zich sterk, ze vergroot haar voorsprong tot 1'45".

1'15" voor Limpens. De eenzame leidster vergroot haar voorsprong tot meer dan 1 minuut. Het peloton vindt deze situatie gunstig en laat begaan.

Meteen na de start volgt de eerste aanval. De Nederlandse Pien Limpens (Parkhotel Valkenburg) opent de debatten.

Start Gent-Wevelgem vrouwen! De rensters zijn vertrokken voor een helle opdracht van 162,5 km.

clock 14:00 14 uur . Ook de vrouwen zijn gestart in kletsnatte Gent-Wevelgem. Ook de vrouwen zijn gestart in kletsnatte Gent-Wevelgem

De renster zijn vertrokken voor de onofficiële start, de officiële start volgt binnen 4 km.

clock 13:52 13 uur 52. Startinterview Elisa Balsamo:. Startinterview Elisa Balsamo:

clock 13:50 13 uur 50. Startinterview Shirin van Anrooij:. Startinterview Shirin van Anrooij:

Wiebes wil winnen: De Nederlandse sprintster steekt haar ambitie niet onder stoelen en banken: "Dit is mijn grootste doel in het voorjaar. Het is ook de koers die me het beste ligt en ik wil hem dan ook graag eens winnen." Wiebes verwacht een zware koers door de regen en ziet ook de wind nog steeds als een belangrijke factor. "Maar we staan weer met een sterk team aan de start, dus ik zie het wel goedkomen."

clock 13:44 13 uur 44. Startinterview Lorena Wiebes:. Startinterview Lorena Wiebes:

Kopecky schuift Wiebes naar voren: Lotte Kopecky is 1 van de favorieten in deze Gent-Wevelgem. De weersomstandigheden schrikken haar niet af, Kopecky geeft aan graag in regen en wind te rijden. Toch ziet Kopecky zich niet als absolute favoriet om te winnen vandaag, die eer schuift ze door naar ploeggenote Lorena Wiebes: "De wind lijkt me niet sterk genoeg om weg te rijden. Ik denk dat het een massasprint zal worden en dan is Wiebes uiteraard de grootste kanshebber."

clock 13:38 13 uur 38. Startinterview Lotte Kopecky:. Startinterview Lotte Kopecky:

clock 13:32 13 uur 32. Startinterview Shari Bossuyt:. Startinterview Shari Bossuyt:

Bastianelli voor laatste Gent-Wevelgem: Bastianelli won in 2018 al eens Gent-Wevelgem en ook vorig jaar toonde ze zich in deze koers. Dat was wel in andere omstandigheden. De Italiaanse verkiest warme temperaturen over regen en wind. Ze verwacht een nerveuze en gevaarlijke koers. "Het zal lastig worden door het slechte weer. Ik verwacht veel valpartijen. Mijn doel is om me vandaag te tonen en zo ver mogelijk te komen."

clock 13:25 13 uur 25. Startinterview Marta Bastianelli:. Startinterview Marta Bastianelli:

Cant tempert verwachtingen. Geen Julie De Wilde bij Fenix - Deceuninck, zij herstelt van een schouderbreuk die ze donderdag opliep. Daardoor is Sanne Cant 1 van de kopvrouwen binnen de ploeg. Vorig jaar eindigde ze nog 11e in Gent-Wevelgem, toch start Cant zonder veel ambitie. "Ik heb covid gehad na de Omloop. Het is mijn 1e koers terug, dus het is nog even afwachten hoe goed ik me voel."

clock 13:20 13 uur 20. Startinterview Sanne Cant:. Startinterview Sanne Cant:

Ambitieus Team DSM. Donderdag won Pfeiffer Georgi nog de Classic Brugge - De Panne, ook vandaag is ze weer ambitieus. De Britse geniet van het slechte weer en gelooft in haar kansen. Ook Charlotte Kool, ploegmaat van Pfeiffer, ziet kansen vandaag: "We hebben een heel sterke ploeg, dat hebben we donderdag laten zien. Ook vandaag hebben we verschillende troeven om uit te spelen."

clock 13:08 13 uur 08. Startinterview Pfeiffer Georgi:. Startinterview Pfeiffer Georgi: