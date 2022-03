LIVESTREAM Gent-Wevelgem (v): Van Dijk haalt gretige Kopecky terug, Kemmelberg opnieuw in aantocht

17:02 17 uur 02. Van den Broek-Blaak op de Baneberg. Het peloton snijdt de Baneberg aan en Van den Broek-Blaak gaat op de pedalen staan. De piepjonge Julie de Wilde probeert om te reageren. Bijzonder knap! . Van den Broek-Blaak op de Baneberg Het peloton snijdt de Baneberg aan en Van den Broek-Blaak gaat op de pedalen staan. De piepjonge Julie de Wilde probeert om te reageren. Bijzonder knap!

16:59 16 uur 59. Richting de Baneberg zet Van Dijk zich op kop, ook Christine Majerus (SD/Worx) doet haar werk in dienst van Lotte Kopecky.

16:55 16 uur 55. De beresterke Van Dijk zet de situatie recht voor wereldkampioene Elisa Balsamo. We krijgen een volledige hergroepering want ook Lorena Wiebes keert terug.

16:54 16 uur 54. Grotere kopgroep. Lotte Kopecky kijkt even om. Ze ziet dat Reusser, Labecki en Cavalli het gat gedicht hebben. Trek-Segafredo reageert met de olympische kampioene Ellen van Dijk.

16:51 16 uur 51. Wiebes gaat tegen de vlakte.

16:50 Wiebes onderuit! Het ziet er niet goed uit voor Lorena Wiebes (Team DSM). Ze gaat nu ook nog eens tegen de vlakte en moet zo het peloton laten rijden. Voorin heeft DSM wel de sterke Lippert.

16:47 16 uur 47. Er komt versterking aan voor het groepje Kopecky en in het peloton is de organisatie zoek. Marta Cavalli (FDJ), Labecki (Jumbo-Visma) en Olivia Baril (Valcar) komen meteen aansluiten.

16:47 16 uur 47. Situatie. Voorin hebben we nog steeds Henderson, Niewiadoma, Lippert en Kopecky. Het is nog een heel eindje tot de volgende passage over de Kemmelberg dus lijkt alles weg wat samen te gaan lopen.

16:46 16 uur 46. Eerste keer Kemmelberg.

16:45 16 uur 45. Kemmelberg. Eerste keer Kemmelberg en Lotte Kopecky oogt bijzonder goed. Marianne Vos (Jumbo-Visma) leek te willen reageren, maar bleef in het wiel van Bastianelli (UAE) zitten. Bij Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) zag het er absoluut niet soepel uit.

16:43 16 uur 43. Het is Arzuffi (Valcar - Travel & Service) die het gat heeft gedicht, maar we draaien meteen de Kemmelberg op. De Italiaanse betaalt zo meteen haar forse inspanning cash.

16:40 16 uur 40. Er wordt gesprongen op de Monteberg en Lotte Kopecky houdt in. Ze laadt even de batterijen op want de Kemmelberg komt er meteen aan.

16:38 16 uur 38. Monteberg. Tussen de vreedzaam protesterende landbouwers knalt Kopecky de Monteberg op. De Belgische kampioene lijkt haar benen niet te voelen, Anna Henderson kijkt al over haar schouder. Ze heeft met ploeggenote Marianne Vos hier uiteraard de titelverdedigster aan de start.

16:35 16 uur 35. Kopecky trekt stevig door.

16:34 16 uur 34. Daar is Kopecky! Op de top van de Baneberg valt het even stil, maar daar heeft Lotte Kopecky geen zin in. De Belgische kampioene trekt stevig door en krijgt Katarzyna Niewiadoma (Canyon), Anna Henderson (Jumbo-Visma), Marta Lach (Ceratizit) en Liane Lippert (Team DSM) mee, maar het peloton zit vlakbij.

16:28 16 uur 28. Sanne Cant heeft er zin in! De veldrijdster steekt met de Baneberg in het vooruitzicht haar neus aan het venster. FDJ en Team DSM (voor Wiebes) bepalen het tempo.

16:26 De heuvelzone binnen. We rijden de heuvelzone binnen en de Japanse Eri Yonamine (Human Powered Health) gaat tegen de vlakte. Net nu de koers zal openbreken lijkt dat einde verhaal.

16:22 16 uur 22. Pech voor Van Rooijen en Chatoentseva. De koplopers worden net voor ze in beeld gebracht worden gegrepen. Nog 65 kilometer te gaan.

16:17 16 uur 17. Live-uitzending. Het is tijd voor beeld én klank! Ruben Van Gucht en Ine Beyen staan u bij met deskundig commentaar. U kan de resterende kilometers en de nabeschouwing hier live volgen in de livestream of op Canvas.

16:03 Val. Halfweg koers en net op dat moment is er een valpartij. Er liggen rensters van Trek-Segafredo, BikeExchange, FDJ en Canyon/Sram Racing bij. Bij BikeExchange identificeren we Ruby Roseman-Gannon.

15:49 15 uur 49. 93 kilometer. Met nog 93 kilometer te gaan, neemt iedereen nog even de tijd om te eten en te drinken. Nog een 25-tal kilometer tot het eerste klimmetje van de dag, de Scherpenberg.

15:47 Campbell stapt eruit. Zoek niet meer naar Teniel Campbell. De renster van BikeExchange-Jayco had niet alleen een mechanisch defect, maar ging ook tegen de grond. Ze wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.

15:43 15 uur 43. Het peloton heeft er geen baat bij om Van Rooijen en Chatoentseva nu al terug te fluiten. De voorsprong klimt weer richting de 2 minuten. Redden de vluchters het tot de start van de live-uitzending om 16.15 uur?

15:40 Lekke band. Uit Trinidad & Tobago is hier Teniel Campbell. De renster van BikeExchange-Jayco krijgt een nieuwe fiets. Op een goeie dag kan ze hier zomaar een aardige ereplaats behalen.

15:35 In het kamp Balsamo weten ze dat het nog allemaal moet komen. 15 uur 35.

15:33 15 uur 33. Jumbo-Visma en SD/Worx. De teams van Vos en Kopecky slaan de handen in elkaar en controleren het verschil met Van Rooijen en Chatoentseva.

15:29 15 uur 29. Het peloton zet nu koers richting Poperinge, maar daar zijn we nog niet meteen. De stad in het Heuvelland is wel de echte poort naar de finale. Dan volgen de verschillende hellingen elkaar razendsnel op.

15:25 Nieuwe fiets voor Kuijpers. Bij Human Powered Health krijgt Evy Kuijpers nieuw materiaal om haar tocht verder te zetten. De passage door de Moeren is intussen alweer achter de rug.

15:15 15 uur 15. Wind is geen bondgenoot. Bij Jumbo-Visma voelen ze dat het weggegooide energie is om de forcing te proberen voeren in de Moeren. Er staat gewoon onvoldoende wind. De vluchters krijgen zelfs opnieuw wat extra voorgift. Bij SD/Worx wordt er momenteel zelfs gedacht aan bevoorrading.

15:08 15 uur 08. Chatoentseva en Van Rooijen vallen razendsnel terug. Jumbo-Visma brengt het peloton alweer terug op 45", er zijn nog geen breuken in het peloton.

15:04 Gemiddelde snelheid. We hebben in het eerste wedstrijduur 39 kilometer afgehaspeld. In de Moeren zal het tempo ongetwijfeld met een ruk de lucht ingaan.

15:02 15 uur 02. De Moeren! De vluchters draaien de Moeren op en het peloton kruipt steeds dichter. Gaat het regio Veurne al helemaal los? Jumbo-Visma verhoogt het tempo op de kop van het peloton.

14:57 14 uur 57. Het is momenteel allemaal rustig dus is er tijd om even wat dieper in te zoomen op de vluchtsters. De Russische Chatoentseva is 27, maar heeft weinig spraakmakende resultaten op haar naam staan. De 21-jarige Anne Van Rooijen eindigde vorig seizoen netjes als 7e in Binche-Chimay-Binche. Ze sprong in het oog van Parkhotel Valkenburg en kreeg een contract.

14:55 14 uur 55. De Moeren zorgen altijd voor wat zenuwachtigheid zonder, maar zonder brokken te maken momenteel. Het verschil met de leidsters loopt een fractie terug: 2'44".

14:50 14 uur 50. De 19-jarige Julie de Wilde (Plantur-Pura) is bezig aan een prima voorjaar. Ze reed al ereplaatsen in de GP Oetingen, Nokere Koerse en Brugge-De Panne. Ze vraagt even wat assistentie vanuit de volgwagen.

14:48 14 uur 48. Die zege in de Strade Bianche zorgt voor een heel goed gevoel en veel vertrouwen. Ik heb me denk ik nooit beter gevoeld dan nu. Een harde koers waarbij enkele sprintsters moeten lossen is zeker niet in ons nadeel. Lotte Kopecky (Team SD Worx).

14:44 14 uur 44. Kopecky: "Heb me nooit beter gevoeld dan nu".

14:43 3 minuten. Het Russisch-Nederlandse duo heeft inmiddels een voorsprong van dik 3 minuten te pakken. Het peloton laat de teugels even vieren.

14:42 26 kaarsjes. Bij Le Col - Wahoo is het sowieso feest vandaag want Marjolein Van 't Geloof mag 26 kaarsjes uitblazen. Vorige week eindigde ze nog als 5e in Nokere Koerse.

14:40 14 uur 40. Dit is een van mijn favoriete races op de kalender. Ik ga alles geven en dan zal ik wel zien. Ik ben hier ook niet alleen, het team is echt sterk dus we kunnen tactisch rijden. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo).

14:37 14 uur 37. Balsamo: "Dit is een van mijn favoriete races".

14:34 14 uur 34. Vlammen door de Moeren? Het gaat nu richting Veurne en dan snijden we de Moeren aan. Bij de mannen bleef het daar bijzonder rustig, maar dat kan hier zomaar helemaal anders zijn.

14:29 14 uur 29. Duo rijdt verder weg. Chatoentseva en Van Rooijen breiden hun voorsprong uit tot 1'43". Het Russisch-Nederlands duo lijkt de eerste uren van deze koers te mogen kleuren.

14:26 14 uur 26. Ik was verkouden, maar intussen ben ik weer helemaal fit. Het parcours is echt zwaar en dat zal zeker doorwegen. De steile kant van de Kemmelberg ken ik nog niet, we gaan het zien. Marianne Vos (Jumbo-Visma).

14:25 14 uur 25. Vos: "Voel me weer gezond".

14:20 14 uur 20. Het zijn Goelnaz Chatoentseva (Roland Cogeas Edelweiss) en opnieuw de gretige Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) voorin. Ze rijden een half minuutje voor het peloton uit. Favoriete Marianne Vos (Jumbo-Visma) vraagt intussen assistentie.

14:17 14 uur 17. Opnieuw kiezen 2 rensters voor het hazenpad. Het gat bedraagt al een 25-tal seconden, we geven binnen enkele ogenblikken de namen mee.

14:10 14 uur 10. Hergroepering. Van Rooijen en Prins krijgen geen vrijgeleide, ze worden opnieuw opgeslokt door het peloton. Het tempo ligt best hoog in de beginfase.

14:09 14 uur 09. Vorig jaar was ik er niet bij door een sleutelbeenbreuk dus ik heb er heel veel zin in. Ik

14:08 14 uur 08. Bossuyt: "Heb er enorm veel zin in". Bossuyt: "Heb er enorm veel zin in"

14:06 14 uur 06. Nederlands duo. Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Willemijn Prins (Multum Accountants) versnellen uit het peloton. Het duo heeft meteen een dikke 15 seconden, voldoende om de ontsnapping te vormen? . Nederlands duo Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Willemijn Prins (Multum Accountants) versnellen uit het peloton. Het duo heeft meteen een dikke 15 seconden, voldoende om de ontsnapping te vormen?

13:58 13 uur 58. Officiële start. De dames die graag een dagje in de vroege vlucht zitten, kunnen zich uitleven want de officiële start is gegeven. Voorlopig wacht iedereen nog even af. . Officiële start De dames die graag een dagje in de vroege vlucht zitten, kunnen zich uitleven want de officiële start is gegeven. Voorlopig wacht iedereen nog even af.

13:54 13 uur 54 match begonnen Start! De dames zijn er iets voor 14 uur aan begonnen in Ieper. We maken ons op voor een kleine 160 kilometer koers. De echte start is uiteraard pas over een aantal kilometer en niet hier in het centrum van Ieper.

13:51 13 uur 51. Het zal voor mij een zaak zijn om de Kemmelberg te overleven. De kans om te sprinten in een grote groep is sowieso vrij groot en dan is het natuurlijk oppassen voor Elisa Balsamo. . Lorena Wiebes (Team DSM). Het zal voor mij een zaak zijn om de Kemmelberg te overleven. De kans om te sprinten in een grote groep is sowieso vrij groot en dan is het natuurlijk oppassen voor Elisa Balsamo. Lorena Wiebes (Team DSM)

13:49 13 uur 49. Wiebes: "Proberen heuvelzone te overleven". Wiebes: "Proberen heuvelzone te overleven"

13:46 13 uur 46. Normaal is Van Vleuten plan A en ben ik als sprintster plan B, maar Van Vleuten is er vandaag niet bij dus zal ik het zelf moeten doen. Ik hoop beter te doen dan mijn 9e plaats van vorig jaar. . Emma Norsgaard (Movistar). Normaal is Van Vleuten plan A en ben ik als sprintster plan B, maar Van Vleuten is er vandaag niet bij dus zal ik het zelf moeten doen. Ik hoop beter te doen dan mijn 9e plaats van vorig jaar. Emma Norsgaard (Movistar)

13:44 13 uur 44. Norsgaard: "Zal het zelf moeten doen vandaag". Norsgaard: "Zal het zelf moeten doen vandaag"

13:36 13 uur 36. Slenteren door de Moeren. Bij de mannen zijn intussen de Moeren aangesneden. Doorgaans staat deze passage garant voor spektakel, maar dit jaar gaat het aan een slakkengangetje. In tegenstelling tot vorig jaar snijden ook de vrouwen straks de Moeren aan, maar als we op de mannen afgaan hoeven we niet al te veel spektakel te verwachten. Omwille van de passage door de Moeren ontbreken de Plugstreets dit jaar. . Slenteren door de Moeren Bij de mannen zijn intussen de Moeren aangesneden. Doorgaans staat deze passage garant voor spektakel, maar dit jaar gaat het aan een slakkengangetje. In tegenstelling tot vorig jaar snijden ook de vrouwen straks de Moeren aan, maar als we op de mannen afgaan hoeven we niet al te veel spektakel te verwachten. Omwille van de passage door de Moeren ontbreken de Plugstreets dit jaar.

13:25 13 uur 25. Van Gucht: "De kansen voor Kopecky liggen goed". Van Gucht: "De kansen voor Kopecky liggen goed"

13:10 13 uur 10. Het is heel moeilijk om deze wedstrijd in te schatten. Ons finaleplan zal in de laatste 25 kilometer gemaakt worden. Persoonlijke ambities? Niet echt, ik zet me in voor de ploeg. Sanne Cant (Plantur-Pura). Het is heel moeilijk om deze wedstrijd in te schatten. Ons finaleplan zal in de laatste 25 kilometer gemaakt worden. Persoonlijke ambities? Niet echt, ik zet me in voor de ploeg. Sanne Cant (Plantur-Pura)

13:06 13 uur 06. Cant: "Me inzetten voor de ploeg vandaag". Cant: "Me inzetten voor de ploeg vandaag"

12:55 12 uur 55. De eerste startinterviews druppelen binnen vanuit Ieper. Beginnen doen we met 3-voudig wereldkampioene in het veldrijden Sanne Cant. Ook vorig seizoen stond ze aan de start in Gent-Wevelgem en eindigde toen als 89e. . De eerste startinterviews druppelen binnen vanuit Ieper. Beginnen doen we met 3-voudig wereldkampioene in het veldrijden Sanne Cant. Ook vorig seizoen stond ze aan de start in Gent-Wevelgem en eindigde toen als 89e.

12:00 12 uur . Starten na de middag. De mannen zijn er een half uurtje geleden aan begonnen, op de dames is het nog even wachten tot 13.50 uur. De rensters leggen dan een kleine 160 kilometer af, de finish wordt verwacht rond 18 uur. . Starten na de middag De mannen zijn er een half uurtje geleden aan begonnen, op de dames is het nog even wachten tot 13.50 uur. De rensters leggen dan een kleine 160 kilometer af, de finish wordt verwacht rond 18 uur.

11:30 11 uur 30. Pittige parcoursverandering. Op verzoek van de vrouwelijke rensters is er een pittige saus over het parcours van Gent-Wevelgem gegoten, want net als bij de mannen zijn nu ook De Moeren toegevoegd. Bovendien wordt bij de 2e keer van de Kemmelberg de steile kant (de Ossuaire) toegevoegd. Dit moet de kansen op een massasprint verminderen. Jolien D'hoore is de enige Belgische die Gent-Wevelgem al wist te winnen, al kwam Lotte Kopecky er de voorbije 2 jaar telkens dichtbij. In 2020 werd ze 2e na D'hoore, vorig jaar 2e na Marianne Vos. Vos en Kopecky zullen ook nu ongetwijfeld weer een hoofdrol opeisen, maar de tegenstand is niet van de poes: Lorena Wiebes, Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard, Chantal van den Broek-Blaak, Elisa Balsamo, Lisa Brennauer... Annemiek van Vleuten is zowat de enige grote naam die niet aan de start staat. . Pittige parcoursverandering Op verzoek van de vrouwelijke rensters is er een pittige saus over het parcours van Gent-Wevelgem gegoten, want net als bij de mannen zijn nu ook De Moeren toegevoegd. Bovendien wordt bij de 2e keer van de Kemmelberg de steile kant (de Ossuaire) toegevoegd. Dit moet de kansen op een massasprint verminderen. Jolien D'hoore is de enige Belgische die Gent-Wevelgem al wist te winnen, al kwam Lotte Kopecky er de voorbije 2 jaar telkens dichtbij. In 2020 werd ze 2e na D'hoore, vorig jaar 2e na Marianne Vos. Vos en Kopecky zullen ook nu ongetwijfeld weer een hoofdrol opeisen, maar de tegenstand is niet van de poes: Lorena Wiebes, Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard, Chantal van den Broek-Blaak, Elisa Balsamo, Lisa Brennauer... Annemiek van Vleuten is zowat de enige grote naam die niet aan de start staat.

16:32 16 uur 32. Na twee keer zilver, (eindelijk) goud voor Kopecky in Wevelgem? De voorbije twee jaar strandde Lotte Kopecky telkens op de tweede plaats in Gent-Wevelgem, in 2020 na Jolien D'hoore, in 2021 na de Nederlandse Marianne Vos. Zondag hoopt de 26-jarige Belgische kampioene eindelijk eens de hoofdvogel af te schieten. "De Ronde van Vlaanderen blijft het hoofddoel, maar een zege in Wevelgem zal ik zeker niet laten liggen", vertelde de Belgische kampioene zelf. Donderdag reed Kopecky de Women's Classic Brugge-De Panne in functie van de ploeg en trok ze de sprint aan voor Lonneke Uneken, die vierde werd. "De jongste weken heb ik hard getraind. Ondanks die hoge trainingsarbeid kreeg ik in Brugge-De Panne de bevestiging dat de benen echt goed zijn." "Het spreekt voor zich dat Gent-Wevelgem me ligt, maar ik heb na die tweede plaatsen geen revanchegevoelens en schrik er niet voor terug om zoals in Brugge-De Panne opnieuw in dienst te rijden. De sterkte van SD Worx is dat we in elke koers verschillende pionnen kunnen uitspelen. Ik heb dit jaar enkele belangrijke stappen gezet en heb mijn plaats aan de top van het vrouwenwielrennen, maar ben niet het type dat dat van de daken gaat schreeuwen. Ik laat de resultaten liever voor zich spreken." . Na twee keer zilver, (eindelijk) goud voor Kopecky in Wevelgem? De voorbije twee jaar strandde Lotte Kopecky telkens op de tweede plaats in Gent-Wevelgem, in 2020 na Jolien D'hoore, in 2021 na de Nederlandse Marianne Vos. Zondag hoopt de 26-jarige Belgische kampioene eindelijk eens de hoofdvogel af te schieten. "De Ronde van Vlaanderen blijft het hoofddoel, maar een zege in Wevelgem zal ik zeker niet laten liggen", vertelde de Belgische kampioene zelf.

Donderdag reed Kopecky de Women's Classic Brugge-De Panne in functie van de ploeg en trok ze de sprint aan voor Lonneke Uneken, die vierde werd. "De jongste weken heb ik hard getraind. Ondanks die hoge trainingsarbeid kreeg ik in Brugge-De Panne de bevestiging dat de benen echt goed zijn."

"Het spreekt voor zich dat Gent-Wevelgem me ligt, maar ik heb na die tweede plaatsen geen revanchegevoelens en schrik er niet voor terug om zoals in Brugge-De Panne opnieuw in dienst te rijden. De sterkte van SD Worx is dat we in elke koers verschillende pionnen kunnen uitspelen. Ik heb dit jaar enkele belangrijke stappen gezet en heb mijn plaats aan de top van het vrouwenwielrennen, maar ben niet het type dat dat van de daken gaat schreeuwen. Ik laat de resultaten liever voor zich spreken."