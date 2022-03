LIVE Gent-Wevelgem (v): Duo mag al snel wegrijden, krijgen we strijd in de Moeren?

14:34 14 uur 34.

14:29 14 uur 29. Duo rijdt verder weg. Chatoentseva en Van Rooijen breiden hun voorsprong uit tot 1'43". Het Russisch-Nederlands duo lijkt de eerste uren van deze koers te mogen kleuren. . Duo rijdt verder weg Chatoentseva en Van Rooijen breiden hun voorsprong uit tot 1'43". Het Russisch-Nederlands duo lijkt de eerste uren van deze koers te mogen kleuren.

14:26 14 uur 26. Ik was verkouden, maar intussen ben ik weer helemaal fit. Het parcours is echt zwaar en dat zal zeker doorwegen. De steile kant van de Kemmelberg ken ik nog niet, we gaan het zien. Marianne Vos (Jumbo-Visma). Ik was verkouden, maar intussen ben ik weer helemaal fit. Het parcours is echt zwaar en dat zal zeker doorwegen. De steile kant van de Kemmelberg ken ik nog niet, we gaan het zien. Marianne Vos (Jumbo-Visma)

14:25 14 uur 25. Vos: "Voel me weer gezond". Vos: "Voel me weer gezond"

14:20 14 uur 20. Het zijn Goelnaz Chatoentseva (Roland Cogeas Edelweiss) en opnieuw de gretige Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) voorin. Ze rijden een half minuutje voor het peloton uit. Favoriete Marianne Vos (Jumbo-Visma) vraagt intussen assistentie. . Het zijn Goelnaz Chatoentseva (Roland Cogeas Edelweiss) en opnieuw de gretige Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) voorin. Ze rijden een half minuutje voor het peloton uit. Favoriete Marianne Vos (Jumbo-Visma) vraagt intussen assistentie.

14:17 14 uur 17. Opnieuw kiezen 2 rensters voor het hazenpad. Het gat bedraagt al een 25-tal seconden, we geven binnen enkele ogenblikken de namen mee. . Opnieuw kiezen 2 rensters voor het hazenpad. Het gat bedraagt al een 25-tal seconden, we geven binnen enkele ogenblikken de namen mee.

14:10 14 uur 10. Hergroepering. Van Rooijen en Prins krijgen geen vrijgeleide, ze worden opnieuw opgeslokt door het peloton. Het tempo ligt best hoog in de beginfase. . Hergroepering Van Rooijen en Prins krijgen geen vrijgeleide, ze worden opnieuw opgeslokt door het peloton. Het tempo ligt best hoog in de beginfase.

14:09 14 uur 09. Vorig jaar was ik er niet bij door een sleutelbeenbreuk dus ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het in de Moeren wel al zou kunnen scheuren, we zullen zien. Shari Bossuyt (Canyon/SRAM Racing). Vorig jaar was ik er niet bij door een sleutelbeenbreuk dus ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het in de Moeren wel al zou kunnen scheuren, we zullen zien. Shari Bossuyt (Canyon/SRAM Racing)

14:08 14 uur 08. Bossuyt: "Heb er enorm veel zin in". Bossuyt: "Heb er enorm veel zin in"

14:06 14 uur 06. Nederlands duo. Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Willemijn Prins (Multum Accountants) versnellen uit het peloton. Het duo heeft meteen een dikke 15 seconden, voldoende om de ontsnapping te vormen? . Nederlands duo Anne Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Willemijn Prins (Multum Accountants) versnellen uit het peloton. Het duo heeft meteen een dikke 15 seconden, voldoende om de ontsnapping te vormen?

13:58 13 uur 58. Officiële start. De dames die graag een dagje in de vroege vlucht zitten, kunnen zich uitleven want de officiële start is gegeven. Voorlopig wacht iedereen nog even af. . Officiële start De dames die graag een dagje in de vroege vlucht zitten, kunnen zich uitleven want de officiële start is gegeven. Voorlopig wacht iedereen nog even af.

13:56 13 uur 56.

13:54 13 uur 54 match begonnen Start! De dames zijn er iets voor 14 uur aan begonnen in Ieper. We maken ons op voor een kleine 160 kilometer koers. De echte start is uiteraard pas over een aantal kilometer en niet hier in het centrum van Ieper.

13:51 13 uur 51. Het zal voor mij een zaak zijn om de Kemmelberg te overleven. De kans om te sprinten in een grote groep is sowieso vrij groot en dan is het natuurlijk oppassen voor Elisa Balsamo. . Lorena Wiebes (Team DSM). Het zal voor mij een zaak zijn om de Kemmelberg te overleven. De kans om te sprinten in een grote groep is sowieso vrij groot en dan is het natuurlijk oppassen voor Elisa Balsamo. Lorena Wiebes (Team DSM)

13:49 13 uur 49. Wiebes: "Proberen heuvelzone te overleven". Wiebes: "Proberen heuvelzone te overleven"

13:48 13 uur 48.

13:46 13 uur 46. Normaal is Van Vleuten plan A en ben ik als sprintster plan B, maar Van Vleuten is er vandaag niet bij dus zal ik het zelf moeten doen. Ik hoop beter te doen dan mijn 9e plaats van vorig jaar. . Emma Norsgaard (Movistar). Normaal is Van Vleuten plan A en ben ik als sprintster plan B, maar Van Vleuten is er vandaag niet bij dus zal ik het zelf moeten doen. Ik hoop beter te doen dan mijn 9e plaats van vorig jaar. Emma Norsgaard (Movistar)

13:44 13 uur 44. Norsgaard: "Zal het zelf moeten doen vandaag". Norsgaard: "Zal het zelf moeten doen vandaag"

13:36 13 uur 36. Slenteren door de Moeren. Bij de mannen zijn intussen de Moeren aangesneden. Doorgaans staat deze passage garant voor spektakel, maar dit jaar gaat het aan een slakkengangetje. In tegenstelling tot vorig jaar snijden ook de vrouwen straks de Moeren aan, maar als we op de mannen afgaan hoeven we niet al te veel spektakel te verwachten. Omwille van de passage door de Moeren ontbreken de Plugstreets dit jaar. . Slenteren door de Moeren Bij de mannen zijn intussen de Moeren aangesneden. Doorgaans staat deze passage garant voor spektakel, maar dit jaar gaat het aan een slakkengangetje. In tegenstelling tot vorig jaar snijden ook de vrouwen straks de Moeren aan, maar als we op de mannen afgaan hoeven we niet al te veel spektakel te verwachten. Omwille van de passage door de Moeren ontbreken de Plugstreets dit jaar.