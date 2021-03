LIVESTREAM: geen afscheiding op de plugstreets, wanneer barst de koers open?

17:22 17 uur 22. Heel rustig tempo. Het gaat er heel rustig aan toe in deze wedstrijd. Het peloton rijdt breed over de weg en dan zal het maar moeten gebeuren op de Monteberg en de Kemmel? . Heel rustig tempo Het gaat er heel rustig aan toe in deze wedstrijd. Het peloton rijdt breed over de weg en dan zal het maar moeten gebeuren op de Monteberg en de Kemmel?

17:19 17 uur 19. Veel wapenstilstand. We zitten voorlopig een beetje op onze honger. Ruben Van Gucht.

17:14 Een laatste keer op het grind. Op naar De Catacomben, de 3e en laatste plugstreet van deze Gent-Wevelgem. Zien we hier dan een aanvalspoging?

17:11 17 uur 11. Plugstreet 2: Christmas Truce. De dames beginnen aan de 2e onverharde strook: Christmas Truce. Het tempo ligt niet al te hoog en voorlopig maakt ook niemand aanstalten om het hazenpad te kiezen.

17:06 17 uur 06. Op de grindwegen zien we Lotte Kopecky goed vooraan zitten. Kan zij vandaag voor een 2e Belgische overwinning op een rij in Gent-Wevelgem zorgen?

17:04 17 uur 04. D'hoore gaat drinkbus ophalen op vreemd moment, is er iets aan de hand?

17:03 17 uur 03. Het tempo gaat nu wel snel de hoogte in. Jolien D'hoore zagen we nog even een drinkfles ophalen, maar een ideaal moment lijkt ons dat niet.

17:02 Plugstreets! Over een goede 5 kilometer rijden we Henegouwen binnen en beginnen we aan een eerste van 3 plugstreets. Hill 63 is de eerste onverharde strook die voor oorlog kan zorgen.

16:59 16 uur 59. Alles opnieuw bij elkaar. Jolien D'hoore zat in een 2e grote groep, maar gelukkig voor haar komt alles nu opnieuw zo goed als samen. Is dit een teken aan de wand of had ze te kampen met problemen?

16:58 16 uur 58. D'hoore zit in een tweede groep.

16:55 16 uur 55. Ruben Van Gucht geeft een stand van zaken.

16:54 samensmelting groep 1 en 2. De koplopers hebben gewacht op het achtervolgend groepje en een samensmelting is een feit. Het peloton is nu in 2 grote stukken uiteen en het verschil is 33 seconden.

16:49 16 uur 49. Breuk in het peloton, D'hoore mist de boot. De eerste keer Kemmel zorgt voor een breuk in het peloton. Jolien D'hoore heeft de boot gemist en zit in een 2e groepje.

16:42 16 uur 42. Gebeurt het dan op de Kemmel? Ook de Monteberg is niet het decor voor een aanvalspoging. De dames dokkeren nu over de kasseien van de Kemmelberg. Gebeurt hier iets?

16:35 Monteberg. Helling nummer 4, de Monteberg, is het volgende stukje asfalt dat stevig omhoog gaat. Is het wachten tot de eerste keer Kemmel vooraleer we een echte afscheiding zien, of proberen enkele dames al te anticiperen?

16:35 16 uur 35. Baneberg zorgt voor scheurtjes. Op de beklimming van de Baneberg wordt het kaf al een beetje van het koren gescheiden. Een aantal rensters moeten lossen en het peloten scheurt in enkele groepjes.

16:31 16 uur 31. Prikje van Jeanne Korevaar. Op de Vidaigneberg deelt Jeanne Korevaar een eerste prikje uit. De ploegmaat van Lotte Kopecky krijgt voorlopig geen toestemming van het peloton en de Nederlandse neemt terug plaats in de grote groep.