LIVE: alles opnieuw bij elkaar, maar wind zorgt voor constante dreiging

15:43 Wind op kop = snelheid eruit. Het tempo wordt noodgedwongen gedrukt in het peloton. De wind blaast recht op de neus. Straks draaien de dames opnieuw linksaf en dan kan het spel van de wind opnieuw beginnen. . 15 uur 43. Wind op kop = snelheid eruit Het tempo wordt noodgedwongen gedrukt in het peloton. De wind blaast recht op de neus. Straks draaien de dames opnieuw linksaf en dan kan het spel van de wind opnieuw beginnen.

15:37 15 uur 37.

15:30 15 uur 30. De wind blaast koplopers terug. Weggeraken wordt heel moeilijk met deze wind. Alles komt weer bij elkaar, maar de open vlaktes rond Poperinge zorgen voor constante waaierdreiging. . De wind blaast koplopers terug Weggeraken wordt heel moeilijk met deze wind. Alles komt weer bij elkaar, maar de open vlaktes rond Poperinge zorgen voor constante waaierdreiging.

15:30 15 uur 30. Groeien doet de voorsprong van het duo niet echt. De voorsprong schommelt nu al een tijdje rond de 20 seconden . Groeien doet de voorsprong van het duo niet echt. De voorsprong schommelt nu al een tijdje rond de 20 seconden

15:27 15 uur 27. Nog eens De Groot. Marieke De Groot probeert het nog eens met een aanval. Ze krijgt de Italiaanse Confalonieri mee als metgezel. Hoe lang houdt dit avontuurtje stand? De voorsprong bedraagt ondertussen 16 seconden. . Nog eens De Groot Marieke De Groot probeert het nog eens met een aanval. Ze krijgt de Italiaanse Confalonieri mee als metgezel. Hoe lang houdt dit avontuurtje stand? De voorsprong bedraagt ondertussen 16 seconden.

15:23 15 uur 23. Alles terug bij elkaar. Het peloton is weer 1 groot geheel. Er voelt zich wederom niemand geroepen om voor de aanval te kiezen. Het hoge tempo en de hevige wind maken het bijna onmogelijk om te demarreren. Ondertussen rijden we het centrum van Westvleteren binnen, dat wereldberoemd werd dankzij het gelijknamige bier. . Alles terug bij elkaar Het peloton is weer 1 groot geheel. Er voelt zich wederom niemand geroepen om voor de aanval te kiezen. Het hoge tempo en de hevige wind maken het bijna onmogelijk om te demarreren.



Ondertussen rijden we het centrum van Westvleteren binnen, dat wereldberoemd werd dankzij het gelijknamige bier.

15:15 Het breekt nu al in stukken. Waaiers! De wind zorgt nu al voor enkele breuken in het peloton. Dit wordt een heel zware koers, dat is nu al duidelijk. . 15 uur 15. Het breekt nu al in stukken Waaiers! De wind zorgt nu al voor enkele breuken in het peloton. Dit wordt een heel zware koers, dat is nu al duidelijk.

15:11 15 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376159383768420358

15:09 15 uur 09. Hellingen op een rijtje. Nu de koers zich nog niet meteen ontplooit, kunnen we de belangrijkste passages even opsommen: - Scherpenberg op 80 km van het einde - Vidaigneberg op 75 km "" - Baneberg op 74 km "" - Monteberg op 68 km "" - Kemmelberg op 66 km "" - Monteberg op 37 km "" - Kemmelberg op 35 km "" . Hellingen op een rijtje Nu de koers zich nog niet meteen ontplooit, kunnen we de belangrijkste passages even opsommen:

- Scherpenberg op 80 km van het einde

- Vidaigneberg op 75 km ""

- Baneberg op 74 km ""

- Monteberg op 68 km ""

- Kemmelberg op 66 km ""

- Monteberg op 37 km ""

- Kemmelberg op 35 km ""

15:00 15 uur .

14:59 14 uur 59. De wind eist al meteen zijn tol. Een vijftal rensters geraken nu al in de problemen en hebben moeite om het peloton te volgen. . De wind eist al meteen zijn tol. Een vijftal rensters geraken nu al in de problemen en hebben moeite om het peloton te volgen.

14:58 14 uur 58. Niet de juiste aanval. Het avontuurtje van De Groot en De Smedt rond de kaap van de 5 minuten niet. Hergroepering dus. Wie durft als volgende aangaan? . Niet de juiste aanval Het avontuurtje van De Groot en De Smedt rond de kaap van de 5 minuten niet. Hergroepering dus. Wie durft als volgende aangaan?

14:55 Tijdsverschil. De 2 koploopsters krijgen voorlopig een half minuutje voorsprong. Hoe lang kunnen zij hun inspanning volhouden? . 14 uur 55. Tijdsverschil De 2 koploopsters krijgen voorlopig een half minuutje voorsprong. Hoe lang kunnen zij hun inspanning volhouden?

14:53 14 uur 53. Eerste aanval is een feit. En daar is de eerste demarrage uit het peloton. Marieke De Groot en landgenote Marijke De Smedt kiezen voor een koppeltijdrit in de Polders. De Smedt probeerde donderdag ook al mee te zijn in de vlucht van de dag en vandaag probeert ze het opnieuw. Ze is de oudste renster van het ganse pak met 49 lentes op haar naam. . Eerste aanval is een feit En daar is de eerste demarrage uit het peloton. Marieke De Groot en landgenote Marijke De Smedt kiezen voor een koppeltijdrit in de Polders.



De Smedt probeerde donderdag ook al mee te zijn in de vlucht van de dag en vandaag probeert ze het opnieuw. Ze is de oudste renster van het ganse pak met 49 lentes op haar naam.

14:47 Hevige wind. De rensters zullen de wind meteen in hun zij voelen duwen. Met bijna 40km/h blaast de wind uit het zuidwesten. . 14 uur 47. Hevige wind De rensters zullen de wind meteen in hun zij voelen duwen. Met bijna 40km/h blaast de wind uit het zuidwesten.

14:43 14 uur 43. En nu voor echt! De officiële start van Gent-Wevelgem voor vrouwen 2021 is zopas gegeven. De 143 rensters mogen zich opmaken voor de 2e WorldTour wedstrijd op Belgische bodem van dit jaar. Wie kiest als eerste het hazenpad of krijgen we opnieuw (net zoals in Brugge - De Panne) geen vlucht van de dag? . En nu voor echt! De officiële start van Gent-Wevelgem voor vrouwen 2021 is zopas gegeven. De 143 rensters mogen zich opmaken voor de 2e WorldTour wedstrijd op Belgische bodem van dit jaar. Wie kiest als eerste het hazenpad of krijgen we opnieuw (net zoals in Brugge - De Panne) geen vlucht van de dag?

14:33 14 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376150064234700800

14:25 14 uur 25 match begonnen We zijn vertrokken! De dames zijn zopas vertrokken voor hun tocht van 145 kilometer. Ze krijgen een kleine 8 kilometer om de beentjes warm te draaien, daarna volgt de officiële start.

14:16 14 uur 16. Opnieuw D'hoore? Vorig jaar mocht Jolien D'hoore haar handen in de lucht smijten en ook dit jaar maakt ze een goede kans. Deze wedstrijd is op haar lijf geschreven en na donderdag is ze wellicht uit op revanche. Toen liet ze haar, samen met de andere sprintsters in de kopgroep, ringeloren door Grace Brown die Brugge - De Panne voor het eerst op haar naam schreef. De viervoudig Belgische kampioene is goed in vorm en werd nog 3e in de sprint achter het Deense talent Emma Norsgaard. Zet ze de wedstrijd vandaag wel naar haar hand? . Opnieuw D'hoore? Vorig jaar mocht Jolien D'hoore haar handen in de lucht smijten en ook dit jaar maakt ze een goede kans. Deze wedstrijd is op haar lijf geschreven en na donderdag is ze wellicht uit op revanche.

Toen liet ze haar, samen met de andere sprintsters in de kopgroep, ringeloren door Grace Brown die Brugge - De Panne voor het eerst op haar naam schreef.



De viervoudig Belgische kampioene is goed in vorm en werd nog 3e in de sprint achter het Deense talent Emma Norsgaard. Zet ze de wedstrijd vandaag wel naar haar hand?