LIVE: Ook de vrouwen zijn begonnen aan hun Gent-Wevelgem

14:45 14 uur 45. De snelheid in het peloton is opnieuw gezakt, waardoor bijna alle geloste rensters opnieuw kunnen aansluiten. . De snelheid in het peloton is opnieuw gezakt, waardoor bijna alle geloste rensters opnieuw kunnen aansluiten.

14:41 14 uur 41. Het peloton verlaat Leisele via een kasseistrook en trekt nu richting Beveren. We zijn 30 kilometer onderweg. . Het peloton verlaat Leisele via een kasseistrook en trekt nu richting Beveren. We zijn 30 kilometer onderweg.

14:37 14 uur 37. Hoog tempo. Het tempo in het peloton gaat nog maar eens de hoogte in. Steeds meer rensters krijgen het moeilijk om te volgen en haken af. . Hoog tempo Het tempo in het peloton gaat nog maar eens de hoogte in. Steeds meer rensters krijgen het moeilijk om te volgen en haken af.

14:35 Val. En opnieuw een valpartij in het peloton. Deze keer is de Franse renster Victoire Berteau het slachtoffer. . 14 uur 35. Val En opnieuw een valpartij in het peloton. Deze keer is de Franse renster Victoire Berteau het slachtoffer.

14:27 14 uur 27. Momenteel blijft het windstil in het peloton. Wie durft het aan om straks weg te springen? . Momenteel blijft het windstil in het peloton. Wie durft het aan om straks weg te springen?

14:23 14 uur 23. Daarnet probeerde Emily Newsom nog weg te springen uit het peloton, nu moet ze de schade opmeten na een valpartij. Nog maar eens het bewijs dat het er zeer nerveus aan toe gaat bij de dames. . Daarnet probeerde Emily Newsom nog weg te springen uit het peloton, nu moet ze de schade opmeten na een valpartij. Nog maar eens het bewijs dat het er zeer nerveus aan toe gaat bij de dames.

14:20 14 uur 20. Hergroepering. Het peloton lijkt vandaag geen cadeautjes uit te delen. Na 16 kilometer is de hergroepering een feit. . Hergroepering Het peloton lijkt vandaag geen cadeautjes uit te delen. Na 16 kilometer is de hergroepering een feit.

14:17 14 uur 17. De voorsprong van de vier leidsters verdwijnt als sneeuw voor de zon. Momenteel hebben ze nog een bonus van amper 7 seconden. . De voorsprong van de vier leidsters verdwijnt als sneeuw voor de zon. Momenteel hebben ze nog een bonus van amper 7 seconden.

14:17 14 uur 17. Het gaat er onrustig aan toe in het begin van deze Gent-Wevelgem voor vrouwen. Om de haverklap krijgen we een valpartij te zien. . Het gaat er onrustig aan toe in het begin van deze Gent-Wevelgem voor vrouwen. Om de haverklap krijgen we een valpartij te zien.

14:13 Tijdsverschil. De voorsprong van de kopgroep op het peloton bedraagt momenteel 25 seconden. . 14 uur 13. Tijdsverschil De voorsprong van de kopgroep op het peloton bedraagt momenteel 25 seconden.

14:08 14 uur 08. Van twee naar vier leidsters. Marie-Soleil Blais en Leah Dixon vervoegen Franz en Ammerlaan aan de kop van de wedstrijd. Is dit de vlucht van de dag? De voorsprong van de vier leidsters blijft wel nog zeer beperkt. . Van twee naar vier leidsters Marie-Soleil Blais en Leah Dixon vervoegen Franz en Ammerlaan aan de kop van de wedstrijd. Is dit de vlucht van de dag? De voorsprong van de vier leidsters blijft wel nog zeer beperkt.



14:05 14 uur 05. We krijgen twee rensters aan de leiding momenteel: de Nederlandse Rozemarijn Ammerlaan en de Amerikaanse Heidi Franz. . We krijgen twee rensters aan de leiding momenteel: de Nederlandse Rozemarijn Ammerlaan en de Amerikaanse Heidi Franz.



14:00 Opgave Elisa Balsamo. We zijn nog niet goed vertrokken of er moet al een renster opgeven. De Italiaanse Elisa Balsamo kwam ten val en wordt momenteel naar het ziekenhuis gebracht. . 14 uur . Opgave Elisa Balsamo We zijn nog niet goed vertrokken of er moet al een renster opgeven. De Italiaanse Elisa Balsamo kwam ten val en wordt momenteel naar het ziekenhuis gebracht.

13:45 13 uur 45. In totaal verschenen er 131 rensters aan de start van deze Gent-Wevelgem. Wie wordt de opvolgster van Kirsten Wild? De Nederlandse renster moest wegens een positieve coronatest verstek geven vandaag. . In totaal verschenen er 131 rensters aan de start van deze Gent-Wevelgem. Wie wordt de opvolgster van Kirsten Wild? De Nederlandse renster moest wegens een positieve coronatest verstek geven vandaag.

13:43 13 uur 43 match begonnen Het peloton trekt zich op gang! Ook de vrouwen zijn eraan begonnen in Ieper. De rensters rijden eerst nog 3,9 kilometer tot het officiële startschot weerklinkt.

13:22 13 uur 22. Belgisch kampioene Lotte Kopecky is vandaag de kopvrouw voor Lotto-Soudal Ladies. Verder kijken we ook uit naar Jolien D'hoore (Boels Dolmans), in de afgelopen jaren al tweemaal tweede in Gent-Wevelgem. . Belgisch kampioene Lotte Kopecky is vandaag de kopvrouw voor Lotto-Soudal Ladies. Verder kijken we ook uit naar Jolien D'hoore (Boels Dolmans), in de afgelopen jaren al tweemaal tweede in Gent-Wevelgem.

12:53 12 uur 53. Geen Kirsten Wild. De Nederlandse sprintster Kirsten Wild zal haar titel vandaag niet kunnen verdedigen. De winnares van vorig jaar legde vrijdag een positieve coronatest af en gaat dus niet van start. Het team van de titelhoudster liet alvast weten dat de rest van de ploeg wel kan starten, aangezien de 37-jarige renster de ploegbubbel nog niet had vervoegd. Wild is in Gent-Wevelgem momenteel nog steeds alleen recordhoudster met twee zeges. . Geen Kirsten Wild De Nederlandse sprintster Kirsten Wild zal haar titel vandaag niet kunnen verdedigen. De winnares van vorig jaar legde vrijdag een positieve coronatest af en gaat dus niet van start. Het team van de titelhoudster liet alvast weten dat de rest van de ploeg wel kan starten, aangezien de 37-jarige renster de ploegbubbel nog niet had vervoegd. Wild is in Gent-Wevelgem momenteel nog steeds alleen recordhoudster met twee zeges.



10:44 10 uur 44. Lotte Kopecky gaat gewoon van start. In tegenstelling tot Tiesj Benoot zal Lotte Kopecky vandaag wel gewoon starten in Gent-Wevelgem. Beiden zaten afgelopen woensdag met Jan Bakelants aan de tafel van Extra Time Koers. Gisteren raakte bekend dat Bakelants positief getest heeft op COVID-19. "Ik heb geen rechtstreeks contact gehad met Jan Bakelants en zat op voldoende afstand tijdens Extra Time Koers. Ik heb na de aflevering op vrijdag nog een negatieve test afgelegd, ook nadat we het nieuws te horen hebben gekregen, heeft het team nog een extra PCR-test laten uitvoeren voor ik tot de teambubbel toetrad." Kopecky merkt ook op dat de ploegmaten van Bakelants die woensdag met hem nog de Brabantse Pijl rijden vandaag ook gewoon Gent-Wevelgem of Parijs-Tours. . Lotte Kopecky gaat gewoon van start In tegenstelling tot Tiesj Benoot zal Lotte Kopecky vandaag wel gewoon starten in Gent-Wevelgem. Beiden zaten afgelopen woensdag met Jan Bakelants aan de tafel van Extra Time Koers. Gisteren raakte bekend dat Bakelants positief getest heeft op COVID-19.

"Ik heb geen rechtstreeks contact gehad met Jan Bakelants en zat op voldoende afstand tijdens Extra Time Koers. Ik heb na de aflevering op vrijdag nog een negatieve test afgelegd, ook nadat we het nieuws te horen hebben gekregen, heeft het team nog een extra PCR-test laten uitvoeren voor ik tot de teambubbel toetrad."



Kopecky merkt ook op dat de ploegmaten van Bakelants die woensdag met hem nog de Brabantse Pijl rijden vandaag ook gewoon Gent-Wevelgem of Parijs-Tours.

