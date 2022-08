LIVE (13u): Volg straks het Circuit Franco-Belge met Girmay, De Lie en titelverdediger Jakobsen

Er wordt opnieuw gekoerst in eigen land. De renners trekken van Doornik naar La Louvière voor de 81e editie van het Circuit France-Belge. De voorbije jaren eindigde de wedstrijd in een sprint, maar door parcourswijziging zijn de laatste ronden bezaaid met hellingen. Ideaal voor revelaties Biniam Girmay of Arnaud De Lie, of rijdt er straks toch een sprinter als eerste over de streep? Volg het hier live met updates en vanaf 15.15 u met livestream.