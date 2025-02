Sant in eigen land: Antonio Morgado houdt zijn solo net lang genoeg vol in Portugese eendagskoers

Het seizoen is nog maar pas begonnen, maar Antonio Morgado (UAE-XRG) zit al aan twee overwinningen. Na zijn zege in de GP Castellon was hij nu ook de beste in de Figueira Champions Classic, de Portugese eendagskoers die Remco Evenepoel vorig jaar met een indrukwekkende solo wist te winnen.

Ex-wereldkampioen Rui Costa fonkelt al een tijdje niet meer, maar met Antonio Morgado heeft het Portugese wielrennen een nieuwe ster gevonden.



De onlangs 21 jaar geworden renner van UAE had in zijn debuutseizoen al indruk gemaakt, onder meer met een 5e plaats in de Ronde van Vlaanderen.



Maar deze winter heeft hij duidelijk een stap vooruit gezet. In de Figueira Champions Classic, de belangrijkste eendagskoers van Portugal, floot hij eigenhandig vluchter Filippo Ganna terug op de derde en laatste beklimming van de Rua Parque Florestal.

Jefferson Cepeda spartelde nog even tegen, maar het weerwerk voor Morgado moest uiteindelijk komen van een groepje renners die net de slag hadden gemist.

Met een halve minuut voorsprong naderde Morgado de finish in Figueira da Foz. De achtervolgers zagen in de laatste bocht zijn achterwiel, maar kwamen toch net te laat. Van zijn 8 koersdagen in 2025 eindigde Morgado 4 keer in de top 3.

Paul Magnier, de generatiegenoot van Morgado die ook blinkt in zijn vel, sprintte naar de tweede plaats. Quinten Hermans was op de 7e plaats de beste Belg, Julian Alaphilippe werd bij zijn debuut voor Tudor 8e.