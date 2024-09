LIVE EK wegrit: Tonen de ambitieuze aanvallers zich al in de beginfase van de koers?

Het parcours

De route leent zich er alvast toe om het meest van alle wegritten koers te maken. Liefst 3 keer staat het Limburg Circuit bij Borgloon en Tongeren op het menu. Dat betekent 6 kasseistroken van langer dan een kilometer, waarop het verschil zowel bij de junioren als de beloften gemaakt werd.



Vanuit Heusden-Zolder gaat het eerst nog via dezelfde weg als al dagenlang richting Hasselt, waar het al even bekende lokale rondje 3 keer voor de wielen komt. Pas daarna, na al een honderdtal kilometer, is het tijd voor de lus in Zuid-Limburg. De laatste 20 kilometer zijn weer in de provinciehoofdstad te doen.