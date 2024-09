Het voorspelde sprintersbal of verstoren vrijbuiters à la Van der Poel de orde? Kijk om 12.30 u naar het EK

Zondag koersdag

223 kilometer van Heusden-Zolder naar Hasselt. Dat staat de profs bij de mannen vandaag te wachten op het EK in Limburg. Het milde parcours lijkt spek voor de bek van de snelle jongens, maar ook klassieke types zijn niet kansloos.



Zijn straks renners als Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jonathan Milan aan het feest, of steken avonturiers als Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Christophe Laporte stokken in de wielen van de rassprinters?



