Wout van Aert strandt in het wiel van Christophe Laporte, die de Europese titel mee graait in Drenthe

Weer nét niet voor Wout van Aert. In een nagelbijter van een finale had Christophe Laporte nog net voldoende over om onze landgenoot af te houden in een prangend sprintje om de Europese titel. Olav Kooij werd 3e en maakte zo het volledige podium van Jumbo-Visma in Drenthe compleet.