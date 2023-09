LIVESTREAM: Wie onttroont Italië op het EK gemengde ploegentijdrit? België bijt de spits af

Vorig jaar stond de mixed relay niet op het EK-programma, maar de laatste editie in 2021 werd gewonnen door de Italianen, voortgestuwd door een sterke Filippo Ganna. Zwitserland leek dit jaar de uitgesproken kandidaat voor het goud, met gepatenteerde hardrijders als Stefan Bissegger, Stefan Küng en Marlen Reusser, maar Küng zal er straks niet bij zijn na zijn zware val van gisteren in de individuele tijdrit . Het is nog afwachten wie Küng vandaag zal vervangen. Naast Zwitserland starten ook landen als Frankrijk, Polen, Duitsland en Italië met podiumambities. Bij de titelverdediger ontbreken wel specialisten Edoardo Affini en Filippo Ganna. België mag straks trouwens de spits afbijten. De Belgen zullen om 15.30 uur als eerste land van start gaan. Daarna volgen nog Oekraïne (15.33 uur), Polen (15.36 uur), Nederland (15.39 uur), Italië (15.42 uur), Duitsland (15.45 uur), Frankrijk (15.48 uur) en Zwitserland (15.51 uur).

BEKIJK: Stefan Küng rijdt vol in dranghekken en komt zwaar gehavend over finish

Voor Victor Vercouillie, die gisteren ook al de tijdrit bij de beloften reed, wordt het straks en vertrouwd rondje. Het parcours van de mixed relay is namelijk identiek aan dat van de tijdrit bij de junioren en beloften. De omloop van 19,4 kilometer telt nauwelijks bochten en is nagenoeg vlak. Spek naar de bek van de doorgewinterde tempobeulen dus.

clock 08:46

08 uur 46. Hoe werkt het? Na een jaartje afwezigheid staat de mixed relay in Emmen opnieuw op het EK-programma. Maar hoe werkte dat nu weer, die gemengde ploegentijdrit? We frissen even uw geheugen op. Elk land start met 3 mannen en 3 vrouwen. Dat mogen zowel renners uit de beloftecategorie als eliterenners zijn. De mannen gaan als eerste van start. Zodra de tweede man aan de streep gepasseerd is, mogen de 3 vrouwen vertrekken. De chrono wordt stopgezet wanneer de 2e vrouw over de finish bolt. .