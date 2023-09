LIVESTREAM: Snelt Wout van Aert naar de Europese tijdrittitel? Kijk naar het EK

16 uur 44. Van Aert is gestart in de tijdrit.

16 uur 43. Daar is Wout van Aert. Klaar om te vliegen? Wout van Aert staat met zijn Red Bull-helm klaar om zijn vleugels te spreiden. Kan hij de ziekte van de afgelopen dagen van zijn lichaam schudden? Onder gejuicht vertrekt hij in een rotvaart.

Zwitserland boven de afgelopen jaren. In 2020 en 2021 vierde Stefan Küng de Europese titel op de tijdritfiets. Vorig jaar moest hij landgenoot Stefan Bissegger voor zich dulden. Volgt dit jaar de revanche, of moeien er wat buitenlanders zich met de zaak?

clock 16:25

16 uur 25. Yves Lampaert vertrekt. Yves Lampaert is vertrokken. Een plekje bij de beste 10 is zijn ambitie. Of dat lukt, weten we over 30 kilometer.