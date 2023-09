LIVESTREAM: Koptrio met Chabbey rijdt weg op 2e keer VAM-berg, Kopecky in het peloton

De voorsprong van de 3 aanvalsters is wel aantrekkelijk, al is natuurlijk alles nog speelbaar voor het peloton.

40 seconden. De voorsprong van de 3 aanvalsters is wel aantrekkelijk, al is natuurlijk alles nog speelbaar voor het peloton. Nog eens de namen vooraan: Soraya Paladin (Italië) Elise Chabbey (Zwitserland) Jelena Eric (Servië) . 15 uur 59.

De thuisploeg organiseert zich nu toch met enkele Nederlandse pionnen op kop van het peloton. Reusser probeert wat af te stoppen in dienst van haar landgenote Chabbey.

Niks wachten, denkt Demi Vollering. Ze trekt het peloton op een lint met een aanval en houdt dan weer in.

Paladin is de Italiaanse die mee is met Chabbey en Eric vooraan. De Nederlandse vrouwen maken er geen verschroeiende achtervolging van en wachten op de terugkerende Mackaij.

15 uur 51. In de vlakke fase groepeert het peloton zich weer wat achter de 3 leidsters. Nederland is ook niet mee vooraan en zal dus de handschoen moeten opnemen in de grote groep. .