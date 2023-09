LIVESTREAM: Kan Lotte Kopecky zichzelf verrassen met medaille in EK-tijdrit?

Lotte Kopecky en Sara Van de Vel verdedigen de Belgische eer op het EK tijdrijden in Nederland. De Belgische kampioene tijdrijden vertrekt zonder verwachtingen in Emmen, maar wil een medaille niet uitsluiten. Verrast Kopecky zichzelf en de tegenstand? Volg het vanaf 14.20 uur op VRT 1 of met onze livestream. Van de Vel vertrekt om 14.43 uur, Kopecky om 14.56 uur.