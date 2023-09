LIVESTREAM: Italië zet de toon bij de mannen, wat kunnen Frankrijk en Zwitserland?

Polen rolt Oekraïne op en zet een richttijd neer: 45'02". Nieuwiadoma en Jaskulska komen uitgeput over de streep, maar zijn ruim 3 minuten sneller dan de Belgen.

Na 48'09" zit de wedstrijd van de Belgen erop. Vermoedelijk is die tijd goed voor de 7e plaats van 8 deelnemers.

Twee seconden was het verschil tussen Duitsland en Nederland bij de finish. Die tijd maken de Nederlandse vrouwen nu goed. Het belooft nog een spannende strijd om brons te worden.

De Italianen zijn wel heel voortvarend van start gegaan. Het verschil werd gemaakt in het eerste deel.

clock 16:05

16 uur 05. In de achtergrond hebben de Poolse vrouwen de Oekraïense in het vizier. Het tijdsverschil van 3 minuten is helemaal weg. .