LIVESTREAM EK wielrennen: Tarling en Bissegger trekken ten aanval, Belgen en Denen controleren vlucht

clock 13:58

Het gaat heel snel. Met een gemiddelde snelheid van meer dan 51 km/u is het voorlopig het snelste EK dat al gereden is. Met nog 7 beklimmingen van de VAM-berg in aantocht gaan we wellicht de recordeditie van 2019 (49,1 km/u) in Alkmaar niet overtreffen. . 13 uur 58.