Zelfs kleine aarzeling houdt Fabio Jakobsen niet tegen in Eurométropole Tour

Deceuninck-Quick Step kwam op die manier toch weer in koers en die prooi liet The Wolfpack niet liggen. Van Lerberghe zette Jakobsen perfect af, Jordi Meeus geraakte niet meer uit zijn wiel. Jakobsen volgt op de erelijst Piet Allegaert op.

Bouhanni en Pedersen hadden de slag niet gemist en zetten hun mannetjes aan het werk. Ook de teams zonder sprinter, zoals Ineos en Lotto-Soudal, hadden er alle baat bij dat de groep voorop bleef. Zo kregen we een lang gevecht, dat pas halverwege het laatste rondje door Doornik werd beslecht in het voordeel van het peloton.

Het was ex-wereldkampioen Mads Pedersen die iets meer dan 50 kilometer van het einde de lange finale inluidde. Zijn aanval zorgde voor een breuk in het peloton. Een 30-tal renners zette sprinters als Jakobsen, Kristoff, Gaviria en Viviani voor het blok.

Bekijk de sprintzege van Fabio Jakobsen:

Jakobsen: "Ik ben dankbaar dat ik weer mag koersen"

Voor Fabio Jakobsen is het al de 6e zege van het seizoen, en dat terwijl hij door zijn zware crash in de Ronde van Polen van 2020 pas laat en traag gebracht werd dit jaar. "Eigenlijk is het al mijn 7e zege, als je de puntentrui in de Vuelta meetelt", stipt de Nederlander aan.

"Ik denk dat het een mooie koers was om te volgen op tv. Toen die groep van 30 wegging, hadden we maar 2 mannetjes mee. Dat was geen ideale situatie voor ons, maar we zijn altijd rustig gebleven."

"Uiteindelijk kwam het toch nog samen en heeft de ploeg mij perfect afgezet. Ik moest nog even mijn benen stilhouden om te kiezen tussen links en rechts, maar het pakte goed uit."

Voor Jakobsen is elke zege een prachtig geschenk, zeker dit jaar. "Wie had dit een jaar geleden gedacht? Ik ben dankbaar dat ik weer mag koersen. Ik heb er heel veel plezier in."