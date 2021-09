LIVESTREAM: Eurométropole lokt grote namen naar Henegouwen, wie kan er winnen?

Het ziet er somber uit voor de vluchters, want in het peloton zijn ze niet van plan om zomaar met minuten te gooien. Sterker nog, de 7 vluchters zijn nu al bijna een minuut van hun voorsprong kwijt: 2'40" hebben ze nog.

13:53

13 uur 53. Gilbert en Terpstra. In het peloton slaan Philippe Gilbert en Niki Terpstra een babbeltje. Wisselen ze sterke verhalen uit van hun overwinningen in Parijs-Roubaix? Misschien wel. De kans is in ieder geval groot dat ze meer met de koers van zondag in hun hoofds zitten dan deze Eurométropole Tour. .