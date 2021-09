LIVESTREAM Eurométropole: finale is ingezet, kunnen ze de sprinters lossen?

16:38 Verschil slinkt. In peloton 2 komt nu ook Groupama-FDJ een duit in het zakje doen, terwijl ook Rally Cycling en Sport Vlaanderen blijven zwoegen. Het verschil zakt zo naar 38 seconden. . 16 uur 38. Verschil slinkt In peloton 2 komt nu ook Groupama-FDJ een duit in het zakje doen, terwijl ook Rally Cycling en Sport Vlaanderen blijven zwoegen. Het verschil zakt zo naar 38 seconden.

16:34 16 uur 34. Nog 2 ronden. De kopgroep, of moeten we het peloton 1 noemen, gaat met minder dan een voorsprong van een minuut de laatste 2 ronden in. In de groep erachter is het nu Sport Vlaanderen dat de dans leidt. . Nog 2 ronden De kopgroep, of moeten we het peloton 1 noemen, gaat met minder dan een voorsprong van een minuut de laatste 2 ronden in. In de groep erachter is het nu Sport Vlaanderen dat de dans leidt.

16:29 25 man springt weg uit het peloton. 16 uur 29. 25 man springt weg uit het peloton

16:27 Sinkeldam. Groupama-FDJ verliest met Ramon Sinkeldam zijn enige vertegenwoordiger in de kopgroep. De Nederlander is lek gereden. . 16 uur 27. Sinkeldam Groupama-FDJ verliest met Ramon Sinkeldam zijn enige vertegenwoordiger in de kopgroep. De Nederlander is lek gereden.

16:24 16 uur 24. Samenstelling groep 1. Allegaert Bissegger Scully Rowe Kwiatkowski Golas Devenyns Van Tricht Vermeersch Van der Sande Frison Meurisse Dries De Bondt Edward Planckaert Sinkeldam Lecroq Robeet Vanmarcke Hofstetter Bystrom Claeys Gogl Strachov Bouhanni Russo Mads Pedersen Kirsch Meeus Aimé De Gendt Danny van Poppel . Samenstelling groep 1 Allegaert

16:22 16 uur 22. Voor Gogl gaat het vooraan nog niet snel genoeg, ook al loopt het verschil op tot 50 seconden. Erg ver geraakt de Oostenrijker wel niet. . Voor Gogl gaat het vooraan nog niet snel genoeg, ook al loopt het verschil op tot 50 seconden. Erg ver geraakt de Oostenrijker wel niet.

16:21 16 uur 21.

16:17 Uno-X en Rally. Veel oranje aan de kop van het peloton, want de Noren van Uno-X en de Amerikanen van Rally Cycling proberen het verschil te verkleinen. Dat is wel al meer dan 40 seconden. . 16 uur 17. Uno-X en Rally Veel oranje aan de kop van het peloton, want de Noren van Uno-X en de Amerikanen van Rally Cycling proberen het verschil te verkleinen. Dat is wel al meer dan 40 seconden.

16:16 16 uur 16. Wie zijn mee? Titelverdediger Allegaert lijkt de enige man van Cofidis te zijn in de kopgroep, terwijl Deceuninck-Quick Step met Devenyns en Van Tricht wellicht ook niet de goeie mannen mee heeft. Lotto-Soudal heeft met Van der Sande, Vermeersch en Frison 3 pionnetjes, terwijl Ineos (Rowe en Kwiatkowski) en Trek (Pedersen-Kirsch) ook goed vertegenwoordigd zijn. Ook Vanmarcke en Bissegger zijn gevaarlijke klanten. Van de snelle jongens lijken Meeus, Van Poppel, Hofstetter en Bouhanni de slag overleefd te hebben. De definitieve slag? . Wie zijn mee? Titelverdediger Allegaert lijkt de enige man van Cofidis te zijn in de kopgroep, terwijl Deceuninck-Quick Step met Devenyns en Van Tricht wellicht ook niet de goeie mannen mee heeft. Lotto-Soudal heeft met Van der Sande, Vermeersch en Frison 3 pionnetjes, terwijl Ineos (Rowe en Kwiatkowski) en Trek (Pedersen-Kirsch) ook goed vertegenwoordigd zijn. Ook Vanmarcke en Bissegger zijn gevaarlijke klanten.



Van de snelle jongens lijken Meeus, Van Poppel, Hofstetter en Bouhanni de slag overleefd te hebben. De definitieve slag?

16:10 16 uur 10. Een 30-tal renners heeft zich losgerukt. Daaracht kijken ze vooral naar elkaar. Wie wil de kastanjes uit het vuur halen? . Een 30-tal renners heeft zich losgerukt. Daaracht kijken ze vooral naar elkaar. Wie wil de kastanjes uit het vuur halen?

16:09 16 uur 09. Oorlog. De koplopers zijn inmiddels gegrepen. Ineos en Lotto-Soudal zijn de drijvende krachten in het eerste deel van het peloton. De sprintersploegen lijken even schaak gezet te zijn, maar nog niet schaakmat. . Oorlog De koplopers zijn inmiddels gegrepen. Ineos en Lotto-Soudal zijn de drijvende krachten in het eerste deel van het peloton. De sprintersploegen lijken even schaak gezet te zijn, maar nog niet schaakmat.

16:06 16 uur 06. Lotto-Soudal, zonder sprinter in deze koers, wil mee de koers hard maken met Pedersen. Een grote schifting is er nog niet, maar het zal bij sommigen stilaan beginnen te nijpen. . Lotto-Soudal, zonder sprinter in deze koers, wil mee de koers hard maken met Pedersen. Een grote schifting is er nog niet, maar het zal bij sommigen stilaan beginnen te nijpen.

16:04 16 uur 04. Aanval Pedersen! Mads Pedersen schudt aan de boom. Luidt de aanval van de ex-wereldkampioen de finale in? . Aanval Pedersen! Mads Pedersen schudt aan de boom. Luidt de aanval van de ex-wereldkampioen de finale in?

16:04 16 uur 04. In het peloton moeten ze bijna in de remmen knijpen om de vluchters niet te vroeg terug te pakken. Er staat nog altijd iets meer dan 50 kilometer op de teller, maar we stevenen af op een hergroepering. . In het peloton moeten ze bijna in de remmen knijpen om de vluchters niet te vroeg terug te pakken. Er staat nog altijd iets meer dan 50 kilometer op de teller, maar we stevenen af op een hergroepering.

15:54 15 uur 54. In het peloton is het nu niet echt een georganiseerde achtervolging meer. Het valt weer helemaal stil, over de volledige breedte van een sowieso al brede steenweg. . In het peloton is het nu niet echt een georganiseerde achtervolging meer. Het valt weer helemaal stil, over de volledige breedte van een sowieso al brede steenweg.

15:51 15 uur 51. Van den Berg en Janse van Rensburg worden al op de nek gevallen door het peloton, dat in twee stukken is gebroklen. . Van den Berg en Janse van Rensburg worden al op de nek gevallen door het peloton, dat in twee stukken is gebroklen.

15:49 15 uur 49. Julius van den Berg is bij Reinardt Janse van Rensburg gekomen. Samen naderen ze tot op 44 seconden van de spits. . Julius van den Berg is bij Reinardt Janse van Rensburg gekomen. Samen naderen ze tot op 44 seconden van de spits.

15:48 15 uur 48. Tegenaanvallers. We zien een jongen van Qhubeka en wat verderop ook EF die er vanonder willen muizen. De kloof met de kopgroep is exact 1 minuut. . Tegenaanvallers We zien een jongen van Qhubeka en wat verderop ook EF die er vanonder willen muizen. De kloof met de kopgroep is exact 1 minuut.

15:40 Nieuwe fiets voor Steimle. Jannik Steimle zal ongetwijfeld een belangrijke rol krijgen in het geval van een sprint. De Duitser moet nu wel al een kleine inspanning leveren om weer aan te sluiten, na een snelle pitstop bij de auto van Deceuninck-Quick Step. . 15 uur 40. Nieuwe fiets voor Steimle Jannik Steimle zal ongetwijfeld een belangrijke rol krijgen in het geval van een sprint. De Duitser moet nu wel al een kleine inspanning leveren om weer aan te sluiten, na een snelle pitstop bij de auto van Deceuninck-Quick Step.