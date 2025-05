Op de valreep, Michael Matthews sluit zijn voorjaar af met winst in Frankfurt

kalender do 1 mei 2025 16:58

Eschborn - Frankfurt, afgelopen, winnaar Michael Matthews Eschborn - Frankfurt Wegwedstrijd - mannen wegwedstrijd 198.7 km 12:17 Eschborn - 17:05 Frankfurt am Main Michael Matthews einde 0 30 60 90 120 150 198.7

Michael Matthews (Jayco-Alula) heeft de Duitse klassieker Eschborn-Frankfurt gewonnen. De Australiër had duidelijk de beste eindsprint in huis van een omvangrijke kopgroep. Daarin geen spoor van Thibau Nys of ex-winnaar Jasper Philipsen. Xandro Meurisse werd 19e en eerste Belg.

Een tweede plaats met zijn team in de ploegentijdrit van Parijs-Nice, een vierde plaats in Milaan-Sanremo en een vijfde plaats in de Amstel Gold Race. Mooie resultaten, maar de kers op de taart ontbrak nog dit voorjaar. In de Duitse klassieker Eschborn - Frankfurt greep Michael Matthews zijn laatste kans. Hij koerste attent en maakte deel uit van een kopgroep met een dertigtal renners. Daarin geen spoor van Thibau Nys of Jasper Philipsen, zij hadden de boot gemist aan de Main. De Duitser Max Schachmann probeerde het op de laatste klim van de dag, maar de renner van Soudal-Quick Step kreeg weinig ruimte. Sprinten dus en daarin was Matthews heer en meester. Hij maakte dankbaar gebruik van Magnus Cort als springplank. Op de erelijst van Eschborn-Frankfurt volgt Matthews Maxim Van Gils op.

Nys best of the rest

Vijf minuten na Michael Matthews liet Thibau Nys zich nog zien als winnaar van de achtervolgende groep, goed voor de 35e plaats. Zijn 18-jarige ploegmaat Albert Withen Philipsen zat wel aan boord van de kopgroep. De Deen, die vorige maand Parijs-Roubaix voor beloften won, sprintte naar de 6e plaats in het financiële hart van Duitsland.

Geen nieuwe top 10-plaats voor Thibau Nys.