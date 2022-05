Sam Bennett sleept in Frankfurt eindelijk zijn eerste zege van het seizoen binnen

Fase per fase

16:58 16 uur 58. Edward Theuns beste Belg. De Belgen kwamen te kort in de sprint, maar veroveren toch stekjes in de top 10. Edward Theuns (Trek) is de beste Belg op plek 6, Arnaud De Lie volgt op plaats 7. . Edward Theuns beste Belg De Belgen kwamen te kort in de sprint, maar veroveren toch stekjes in de top 10. Edward Theuns (Trek) is de beste Belg op plek 6, Arnaud De Lie volgt op plaats 7.

16:54 16 uur 54 match afgelopen Bennett triomfeert Het podium na een chaotische sprint:

1. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) 2. Fernando Gaviria (UAE) 3. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

16:52 16 uur 52. Sam Bennett doet het voor Bora! Sam Bennett pokerde, wachtte lang, maar is de snelste in de straten van Frankfurt! Girmay trok de sprint aan voor recordhouder Kristoff, maar die moet tevreden zijn met een podiumplek. . Sam Bennett doet het voor Bora! Sam Bennett pokerde, wachtte lang, maar is de snelste in de straten van Frankfurt! Girmay trok de sprint aan voor recordhouder Kristoff, maar die moet tevreden zijn met een podiumplek.

16:50 Sprinten maar! Nog 1 km tot aan de streep, welke sprinter haalt het? . 16 uur 50. Sprinten maar! Nog 1 km tot aan de streep, welke sprinter haalt het?

16:49 16 uur 49. De trein van Nizzolo (Israel) duwt Bora aan de kant, Bahrain loert op een counter en Philipsen zit alleen. Nog 2 km te gaan, chaos! . De trein van Nizzolo (Israel) duwt Bora aan de kant, Bahrain loert op een counter en Philipsen zit alleen. Nog 2 km te gaan, chaos!

16:47 16 uur 47. Girmay en zijn ploeggenoten zijn erg alert in het gewoel. Zit er bij zijn terugkeer op Europese bodem meteen opnieuw een triomf in? . Girmay en zijn ploeggenoten zijn erg alert in het gewoel. Zit er bij zijn terugkeer op Europese bodem meteen opnieuw een triomf in?

16:45 16 uur 45. Laatste ronde! Nog een keer dendert het peloton door Frankfurt. Wie zet zijn sprinttrein perfect op de rails? . Laatste ronde! Nog een keer dendert het peloton door Frankfurt. Wie zet zijn sprinttrein perfect op de rails?

16:43 16 uur 43. Heel wat ploegen willen een treintje maken, De Lie wordt even op de kant gereden en maakt een zwieper. Zonder gevolgen. . Heel wat ploegen willen een treintje maken, De Lie wordt even op de kant gereden en maakt een zwieper. Zonder gevolgen.

16:40 16 uur 40. Lotto-Soudal brengt Arnaud De Lie naar voren. Het wordt drummen voor de jonge sprinter zonder Jasper De Buyst in zijn sprinttrein. . Lotto-Soudal brengt Arnaud De Lie naar voren. Het wordt drummen voor de jonge sprinter zonder Jasper De Buyst in zijn sprinttrein.

16:38 16 uur 38. Nog 2 rondjes! Nog 2 rondjes van 6,5 km te gaan! Wie wint, weet niemand. Een ding staat wel vast: de fanclub van Biniam Girmay heeft de weg gevonden naar de finish in Frankfurt. . Nog 2 rondjes! Nog 2 rondjes van 6,5 km te gaan! Wie wint, weet niemand. Een ding staat wel vast: de fanclub van Biniam Girmay heeft de weg gevonden naar de finish in Frankfurt.

16:34 16 uur 34. Met nog 15 kilometer en ruim 2 lokale ronden voor de boeg, komen Trek en Alpecin-Fenix zich moeien vooraan. . Met nog 15 kilometer en ruim 2 lokale ronden voor de boeg, komen Trek en Alpecin-Fenix zich moeien vooraan.

16:28 Bora toont zich als volleerde gids:. 16 uur 28. Bora toont zich als volleerde gids:

16:26 16 uur 26. De kop van het peloton kleurt groen (Bora) en rood (Bahrain). Het Duitse team geeft een rondleiding aan het pak in Frankfurt am Main. . De kop van het peloton kleurt groen (Bora) en rood (Bahrain). Het Duitse team geeft een rondleiding aan het pak in Frankfurt am Main.

16:21 16 uur 21. In een razende vaart scheurt het peloton over de Duitse wegen. Nog 27 km te gaan tot aan de finish in Frankfurt. . In een razende vaart scheurt het peloton over de Duitse wegen. Nog 27 km te gaan tot aan de finish in Frankfurt.

16:12 16 uur 12.

16:07 16 uur 07. Het peloton slorpt Jens Reynders weer op. De vierde pasage op de Mammolshain levert geen grote breuken op. Het peloton vat in blok de vlakke kilometers rond Frankfurt aan. . Het peloton slorpt Jens Reynders weer op. De vierde pasage op de Mammolshain levert geen grote breuken op. Het peloton vat in blok de vlakke kilometers rond Frankfurt aan.

16:03 16 uur 03.

16:00 Laatste keer klimmen. Jens Reynders begint als leider aan de laatste keer Mammolshain. De kloof met het peloton bedraagt 14 seconden, wat niet genoeg zal zijn om de klim te overleven. . 16 uur . Laatste keer klimmen Jens Reynders begint als leider aan de laatste keer Mammolshain. De kloof met het peloton bedraagt 14 seconden, wat niet genoeg zal zijn om de klim te overleven.

15:53 15 uur 53. Daar is Jens Reynders opnieuw! Als een duiveltje uit een doosje! Op de Mammolshain moest Jens Reynders nog lossen, maar in de afdaling toont de Belg van Sport Vlaanderen dat zijn wedstrijd er nog niet op zit. Hij gaat meteen op en over de leiders. . Daar is Jens Reynders opnieuw! Als een duiveltje uit een doosje! Op de Mammolshain moest Jens Reynders nog lossen, maar in de afdaling toont de Belg van Sport Vlaanderen dat zijn wedstrijd er nog niet op zit. Hij gaat meteen op en over de leiders.