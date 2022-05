LIVE: Avontuur van Jens Reynders eindigt op slotklim, peloton raast over vlaktes richting Frankfurt

Op de Dag van de Arbeid vieren de sprinters feest in Eschborn-Frankfurt. In de vorige editie was Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) oppermachtig. Trekt hij ook vandaag het laken naar zich toe, of kan recordhouder Alexander Kristoff de jonge Belg kloppen? Volg het koersverloop vanaf 12.15 uur.