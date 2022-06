Tim Merlier jaagt op zijn 3e overwinning op rij in de Elfstenronde

Tim Merlier jaagt vanmiddag op zijn 3e zege op rij in de Elfstedenronde, maar de concurrentie is niet min. Heel wat snelle jongens zijn afgezakt naar Brugge en ze hebben allemaal hetzelfde doel als Merlier. Een kleine greep uit het blik spurters dat vandaag opengetrokken wordt: Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Simone Consonni en Gerben Thijssen. Ook Thibau Nys komt aan de start.

De Elfstedenronde start en komt aan in Brugge. Na het vertrek wacht het peloton eerst een grote lus zuidwaarts. Via onder meer Oostkamp, Tielt, Torhout en Jabbeke gaat het opnieuw richting Brugge, waar nog 6 plaatselijke rondjes van 16 km wachten.

12 uur 58. Drie op een rij voor Tim Merlier? De Elfstedenronde is de voorbije jaren steevast een speeltuin geweest voor snelle jongens, met overwinningen voor Wout van Aert, Adam Blythe en Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix won de laatste twee edities, in 2019 en 2021. In 2020 ging de koers niet door omwille van de coronapandemie. Mag Merlier straks opnieuw juichen? We volgen het hier. .