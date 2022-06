LIVE: Tim Merlier jaagt op zijn 3e overwinning op rij in de Elfstedenronde

Fase per fase

Fase per fase

Reynders en Vanoverschelde zijn bekende gezichten voorin. Gisteren maakten ze ook al het mooie weer in de vlucht van Dwars door het Hageland. Louis Blouwe (het neefje van Johan Bruyneel) reed dan weer bijna de hele dag voorop in de Ronde van Limburg. Met de 24-jarige Reece Wood hebben ze vandaag een lange ranke Brit aan hun zijde die afkomstig is uit Yorkshire.



Louis Blouwe (het neefje van Johan Bruyneel) reed dan weer bijna de hele dag voorop in de Ronde van Limburg.



Met de 24-jarige Reece Wood hebben ze vandaag een lange ranke Brit aan hun zijde die afkomstig is uit Yorkshire.

4 renners voorop is een ideaal scenario, denken ze in het peloton. Reynders en co krijgen al anderhalve minuut speelruimte. De wedstrijdsituatie zou zomaar eens voor heel lang kunnen vastliggen.



De wedstrijdsituatie zou zomaar eens voor heel lang kunnen vastliggen.

3 Belgen in leiderskwartet. In de spits van de koers hebben 4 renners de vlucht van de dag in elkaar geknutseld: - Jens Reynders (Bel/Sport Vlaanderen-Baloise) - Louis Blouwe (Bel/Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) - Kobe Vanoverschelde (Bel/Tarteletto-Isorex) - Reece Wood (GBr/WiV SunGod)



- Jens Reynders (Bel/Sport Vlaanderen-Baloise)

- Louis Blouwe (Bel/Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

- Kobe Vanoverschelde (Bel/Tarteletto-Isorex)

- Reece Wood (GBr/WiV SunGod)

Thibau Nys pleziert een fan voor de start met een handtekening.

Favoriet Jakobsen kan vandaag rekenen op 3 Belgen, 1 Fransman en 1 Deen.

Kan Taco van der Hoorn opnieuw verrassen?

Onder een stralend zonnetjes hebben de renners zich in Brugge op gang getrokken. Wie verovert een ticket voor de lange ontsnapping?

Stevige concurrentie voor Merlier. Tim Merlier jaagt vanmiddag op zijn 3e zege op rij in de Elfstedenronde, maar de concurrentie is niet min. Heel wat snelle jongens zijn afgezakt naar Brugge en ze hebben allemaal hetzelfde doel als Merlier. Een kleine greep uit het blik spurters dat vandaag opengetrokken wordt: Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Simone Consonni en Gerben Thijssen. Ook Thibau Nys komt aan de start.



Een kleine greep uit het blik spurters dat vandaag opengetrokken wordt: Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Simone Consonni en Gerben Thijssen. Ook Thibau Nys komt aan de start.

Het parcours. De Elfstedenronde start en komt aan in Brugge. Na het vertrek wacht het peloton eerst een grote lus zuidwaarts. Via onder meer Oostkamp, Tielt, Torhout en Jabbeke gaat het opnieuw richting Brugge, waar nog 6 plaatselijke rondjes van 16 km wachten.

