LIVESTREAM: Kijk naar de wegrit bij de vrouwen op het EK wielrennen

clock 11:56 11 uur 56. Kim de Baat: "Op het einde goed communiceren wiens kaart we zullen trekken". Wat is vandaag het plannetje van de Belgen? "Ik denk dat we vooral moeten afwachten hoe de koers verloopt", zegt Kim de Baat. "Als er gekoerst wordt, mag je het parcours toch niet onderschatten. We moeten meekoersen en zien wat er gebeurt." "Het klopt dat Nederland en Italië het snelst zijn in de sprint, maar ze hebben een aantal sterke rensters, dus het kan een aantal kanten opgaan."



"Als er gekoerst wordt, mag je het parcours toch niet onderschatten. We moeten meekoersen en zien wat er gebeurt."



"Het klopt dat Nederland en Italië het snelst zijn in de sprint, maar ze hebben een aantal sterke rensters, dus het kan een aantal kanten opgaan."

clock 11:43 11 uur 43. Als het een sprint wordt, kan ik wel meedoen, maar het zal afwachten zijn wat het gevoel zegt op de fiets en in de koers. Marthe Truyen. Als het een sprint wordt, kan ik wel meedoen, maar het zal afwachten zijn wat het gevoel zegt op de fiets en in de koers. Marthe Truyen

clock 11:38 11 uur 38. Lorena Wiebes is in principe de snelste, maar wij hebben ook een goede lead-out. We zullen er alles aan doen om haar te verslaan. Elisa Balsamo. Lorena Wiebes is in principe de snelste, maar wij hebben ook een goede lead-out. We zullen er alles aan doen om haar te verslaan. Elisa Balsamo

clock 11:27 11 uur 27. Van Dijk: "We gaan voor een sprint". De Nederlandse Ellen van Dijk is vandaag de titelverdedigster. "Ik mocht elke dag dat mooie shirtje aantrekken en nu niet meer. Dat is wel een gek gevoel. Even wennen, maar ik heb er wel van genoten", zegt ze voor de start. Nederland zet alles op de snelle benen van Lorena Wiebes. "Vandaag hebben we een duidelijk doel en dat is om voor de sprint te gaan. Ik heb geen persoonlijke ambities. Ik ben benieuwd wat de andere landen voor ons in petto zullen hebben om het ons moeilijk te maken."



Nederland zet alles op de snelle benen van Lorena Wiebes. "Vandaag hebben we een duidelijk doel en dat is om voor de sprint te gaan. Ik heb geen persoonlijke ambities. Ik ben benieuwd wat de andere landen voor ons in petto zullen hebben om het ons moeilijk te maken."

