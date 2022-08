LIVESTREAM EK wielrennen: Wie wil of kan een massasprint in München ontlopen?

clock 14:00 14 uur . Silvan Dillier ontpopt zich tot de grapjas van de dag. Het peloton kruist de kopgroep en vice versa: de Zwitser groet zijn collega's met een handje. Intussen geven ze voorin wel echt plankgas. De duiven zullen snel landen. . Silvan Dillier ontpopt zich tot de grapjas van de dag. Het peloton kruist de kopgroep en vice versa: de Zwitser groet zijn collega's met een handje. Intussen geven ze voorin wel echt plankgas. De duiven zullen snel landen.

clock 13:58 13 uur 58. Het siert Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger wel dat ze het peloton zo lang aan de praat houden. Het verschil is honkvast: 1'17". . Het siert Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger wel dat ze het peloton zo lang aan de praat houden. Het verschil is honkvast: 1'17".

clock 13:57 13 uur 57. Nu het nog kan gaan we even door de selectie sprinters: België: Merlier Slovenië: Mezgec Frankrijk: Démare, Coquard, Hofstetter Nederland: Jakobsen Spanje: Aberasturi, Garcia Cortina Italië: Dainese, Viviani Denemarken: Pedersen Noorwegen: Kristoff Duitsland: Ackermann, Bauhaus Polen: Aniolkowski Ierland: Bennett Estland: Laas Slovakije: Baska Letland: Liepins . Nu het nog kan gaan we even door de selectie sprinters: België: Merlier Slovenië: Mezgec Frankrijk: Démare, Coquard, Hofstetter Nederland: Jakobsen Spanje: Aberasturi, Garcia Cortina Italië: Dainese, Viviani Denemarken: Pedersen Noorwegen: Kristoff Duitsland: Ackermann, Bauhaus Polen: Aniolkowski Ierland: Bennett Estland: Laas Slovakije: Baska Letland: Liepins

clock 13:52 13 uur 52. De koplopers trekken zelfs door een werf, waar er dus even geen fans zijn. In het peloton lijnen de Belgen zich op, net als de Duitsers, de Slovenen en de Noren. . De koplopers trekken zelfs door een werf, waar er dus even geen fans zijn. In het peloton lijnen de Belgen zich op, net als de Duitsers, de Slovenen en de Noren.

clock 13:48 13 uur 48. Finish: 5 x 13km. Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger groeten de fans aan de witte lijn. Met een gemiddelde van 43 km/u hebben ze niet stilgezeten. De voorsprong op het peloton: 55". . Finish: 5 x 13km Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger groeten de fans aan de witte lijn. Met een gemiddelde van 43 km/u hebben ze niet stilgezeten. De voorsprong op het peloton: 55".

clock 13:46 13 uur 46. We maken voor het eerst kennis met de U-turn rond de Arc de Triomphe van München. Die monumentale boog wordt straks een ankerpunt. . We maken voor het eerst kennis met de U-turn rond de Arc de Triomphe van München. Die monumentale boog wordt straks een ankerpunt.

clock 13:43 Politt lek. Nils Politt heeft de eerste rij al veel gekleurd, maar staat nu stil met een lekke tube. Ook dat is een factor om rekening mee te houden op een stadscircuit. . 13 uur 43. flat tyre Politt lek Nils Politt heeft de eerste rij al veel gekleurd, maar staat nu stil met een lekke tube. Ook dat is een factor om rekening mee te houden op een stadscircuit.

clock 13:40 13 uur 40. München. Onder een staalblauwe hemel bij 30 graden entert het peloton de binnenstad van München. Ons kopduo levert nog een halve minuut in: 1'05". . München Onder een staalblauwe hemel bij 30 graden entert het peloton de binnenstad van München. Ons kopduo levert nog een halve minuut in: 1'05".

clock 13:38 13 uur 38. Het is niet dat ze echt geprobeerd hebben om deze sprint te ontlopen. . Karl Vannieuwkerke. Het is niet dat ze echt geprobeerd hebben om deze sprint te ontlopen. Karl Vannieuwkerke

clock 13:35 13 uur 35. Eén en livestream. Ook op Eén zijn we terug bij de koers na de nieuwsupdates. Veel kijkplezier tijdens de finale van dit EK! . Eén en livestream Ook op Eén zijn we terug bij de koers na de nieuwsupdates. Veel kijkplezier tijdens de finale van dit EK!

clock 13:34 13 uur 34. Het decor verandert: we naderen de grootstad. In het peloton wordt er meer en meer geknokt voor de beste posities. Alberto Dainese haalt nog snel enkele drinkbussen op. . Het decor verandert: we naderen de grootstad. In het peloton wordt er meer en meer geknokt voor de beste posities. Alberto Dainese haalt nog snel enkele drinkbussen op.

clock 13:32 13 uur 32. Aimé De Gendt, Edward Theuns en Bert Van Lerberghe: dat moet in principe de lead-out voor Tim Merlier worden. Van Lerberghe en zijn toekomstige ploegmaat Tim Merlier zijn boezemvrienden. Merlier is de peter van het zoontje van zijn loods. . Aimé De Gendt, Edward Theuns en Bert Van Lerberghe: dat moet in principe de lead-out voor Tim Merlier worden. Van Lerberghe en zijn toekomstige ploegmaat Tim Merlier zijn boezemvrienden. Merlier is de peter van het zoontje van zijn loods.

clock 13:30 13 uur 30. Door wegenwerken duikt er een versmalling op. Die trechter dwingt enkele renners om voet aan de grond te zetten, zonder erg. . Door wegenwerken duikt er een versmalling op. Die trechter dwingt enkele renners om voet aan de grond te zetten, zonder erg.

clock 13:27 13 uur 27. In de Ronde van Polen haalde ik het niveau dat ik voor ogen had. Dit EK was een van mijn zomerdoelen. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). In de Ronde van Polen haalde ik het niveau dat ik voor ogen had. Dit EK was een van mijn zomerdoelen. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

clock 13:26 13 uur 26. Het zijn nog altijd de werkmieren van de eerste uren die het peloton en file indienne trekken. Het zal nu niet meer stilvallen, maar waar moet een renner met snode aanvalsplannen zijn intenties dan ontvouwen? Dat lijkt vrijwel onmogelijk. . Het zijn nog altijd de werkmieren van de eerste uren die het peloton en file indienne trekken. Het zal nu niet meer stilvallen, maar waar moet een renner met snode aanvalsplannen zijn intenties dan ontvouwen? Dat lijkt vrijwel onmogelijk.

clock 13:20 13 uur 20. Als Tim Merlier even in zijn achteruitkijkspiegel tuurt, dan monstert hij een hele tros Italianen. Daar zijn ze tijdens de pranzo druk aan het overleggen over hun tactische plan. . Als Tim Merlier even in zijn achteruitkijkspiegel tuurt, dan monstert hij een hele tros Italianen. Daar zijn ze tijdens de pranzo druk aan het overleggen over hun tactische plan.

clock 13:18 13 uur 18. Ook Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger hebben hun moppentrommel opgeborgen, want het tempo gaat de hoogte in. Tim Merlier verschuilt zich nog altijd in de staart van de kudde. . Ook Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger hebben hun moppentrommel opgeborgen, want het tempo gaat de hoogte in. Tim Merlier verschuilt zich nog altijd in de staart van de kudde.

clock 13:16 13 uur 16. Over 25 kilometer zitten we op de lokale omloop in München. Die is toch behoorlijk technisch met heel wat bochten. Vooral de U-turn nabij de rode vod wordt cruciaal richting de sprint. . Over 25 kilometer zitten we op de lokale omloop in München. Die is toch behoorlijk technisch met heel wat bochten. Vooral de U-turn nabij de rode vod wordt cruciaal richting de sprint.

clock 13:11 13 uur 11. Voorlopig rijden de Belgen foutloos rond, al geldt dat voor heel wat blokken. Rune Herregodts ondersteunt de jacht op de 2 vluchters, Dries Van Gestel en Dries De Bondt waren alert bij de kleine stroomstoten van een halfuurtje geleden. Alles verloopt volgens plan. . Voorlopig rijden de Belgen foutloos rond, al geldt dat voor heel wat blokken. Rune Herregodts ondersteunt de jacht op de 2 vluchters, Dries Van Gestel en Dries De Bondt waren alert bij de kleine stroomstoten van een halfuurtje geleden. Alles verloopt volgens plan.

clock 13:08 De 2 leiders rijden nu al 110 kilometer in de spits van de koers. . 13 uur 08. De 2 leiders rijden nu al 110 kilometer in de spits van de koers.

clock 13:04 13 uur 04. In het peloton melden ook de Ieren zich nu nadrukkelijk. Heeft Sam Bennett met de Vuelta in aantocht eindelijk zijn verloren benen gevonden? En ook de Spanjaarden blijven koppig trappen met hun neus in de wind. . In het peloton melden ook de Ieren zich nu nadrukkelijk. Heeft Sam Bennett met de Vuelta in aantocht eindelijk zijn verloren benen gevonden? En ook de Spanjaarden blijven koppig trappen met hun neus in de wind.

clock 13:02 13 uur 02. Het is weer een va-et-vient tussen de volgwagens. Nog 100 kilometer en ons duo bewaart nog 1'26". . Het is weer een va-et-vient tussen de volgwagens. Nog 100 kilometer en ons duo bewaart nog 1'26".

clock 12:59 12 uur 59. Livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer kunnen hun knorrende maag vullen, maar op onze livestream loopt de uitzending door (zonder commentaar). Na Het Journaal is ons duo terug. . Livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer kunnen hun knorrende maag vullen, maar op onze livestream loopt de uitzending door (zonder commentaar). Na Het Journaal is ons duo terug.

clock 12:58 12 uur 58. Het heeft er alles van weg dat we straks sprinten in München. . Karl Vannieuwkerke. Het heeft er alles van weg dat we straks sprinten in München. Karl Vannieuwkerke

clock 12:58 12 uur 58. Bert Van Lerberghe: "Het zal een hectische lead-out zijn". Bert Van Lerberghe: "Het zal een hectische lead-out zijn"

clock 12:56 12 uur 56. Nog 104 kilometer. Na de schermutselingen is "wachten" weer het codewoord. Het ziet er naar uit dat we opnieuw in een wak belanden. . Nog 104 kilometer Na de schermutselingen is "wachten" weer het codewoord. Het ziet er naar uit dat we opnieuw in een wak belanden.

clock 12:54 12 uur 54. Iedereen is weer gegrepen, maar de controle is een beetje verdwenen. Matteo Trentin gunt de rest geen rust. Zo probeert hij de rassprinters af te matten. . Iedereen is weer gegrepen, maar de controle is een beetje verdwenen. Matteo Trentin gunt de rest geen rust. Zo probeert hij de rassprinters af te matten.

clock 12:51 12 uur 51. Dries De Bondt en Rui Oliveira staken hun inspanningen al, de anderen zetten nog even door. Tegen beter weten in, zo lijkt het. . Dries De Bondt en Rui Oliveira staken hun inspanningen al, de anderen zetten nog even door. Tegen beter weten in, zo lijkt het.

clock 12:49 12 uur 49. Er zijn toch enkele onruststokers. Jan Tratnik, Marco Haller en Rui Oliveira dulden een landgenoot in hun zog: Dries De Bondt. Maar de verstandhouding is zoek. . Er zijn toch enkele onruststokers. Jan Tratnik, Marco Haller en Rui Oliveira dulden een landgenoot in hun zog: Dries De Bondt. Maar de verstandhouding is zoek.

clock 12:48 Eurasburg. Het onding is achter de kiezen en het is nu toch even naar adem happen, maar wie is enthousiast genoeg om deze inspanning te rekken? In het peloton zijn ze de brokken aan het lijmen. . 12 uur 48. hill Eurasburg Het onding is achter de kiezen en het is nu toch even naar adem happen, maar wie is enthousiast genoeg om deze inspanning te rekken? In het peloton zijn ze de brokken aan het lijmen.

clock 12:46 12 uur 46. Mocht je dit klimmetje op het lokale parcours gehad hebben, dan was het een ander verhaal. Karl Vannieuwkerke. Mocht je dit klimmetje op het lokale parcours gehad hebben, dan was het een ander verhaal. Karl Vannieuwkerke

clock 12:45 12 uur 45. Ook John Degenkolb geeft nog eens een teken van leven en sleept zich met de beste renners naar boven. Het vijftal wordt nog meer uitgebreid: de gaatjes zijn piepklein. . Ook John Degenkolb geeft nog eens een teken van leven en sleept zich met de beste renners naar boven. Het vijftal wordt nog meer uitgebreid: de gaatjes zijn piepklein.

clock 12:44 12 uur 44. Ontstaat er een klein groepje? Dries Van Gestel danst mee met Matteo Trentin, Bryan Coquard en Mikkel Honoré. . Ontstaat er een klein groepje? Dries Van Gestel danst mee met Matteo Trentin, Bryan Coquard en Mikkel Honoré.

clock 12:43 12 uur 43. Het zijn de Italianen die het stokje meteen overnemen. Dries Van Gestel houdt alles in de gaten voor de Belgen, zeker nu Matteo Trentin versnelt. . Het zijn de Italianen die het stokje meteen overnemen. Dries Van Gestel houdt alles in de gaten voor de Belgen, zeker nu Matteo Trentin versnelt.

clock 12:42 12 uur 42. De Duitsers leggen er duchtig de pees op richting de Eurasburg. De thuisrijders willen zich niet laten verrassen. . De Duitsers leggen er duchtig de pees op richting de Eurasburg. De thuisrijders willen zich niet laten verrassen.

clock 12:41 12 uur 41. Voorin moeten ze bij de les blijven. Het leek even alsof ze het parcours verlaten hadden, want er was wat verwarring door enkele auto's die gevaarlijk dicht kwamen. Dillier en Pöstlberger hebben hun GPS weer gevonden en beginnen aan het Vlaamse kaske. . Voorin moeten ze bij de les blijven. Het leek even alsof ze het parcours verlaten hadden, want er was wat verwarring door enkele auto's die gevaarlijk dicht kwamen. Dillier en Pöstlberger hebben hun GPS weer gevonden en beginnen aan het Vlaamse kaske.

clock 12:38 12 uur 38. 1.200 hoogtemeters op 208 kilometer: dat is vrijwel niets. . Karl Vannieuwkerke. 1.200 hoogtemeters op 208 kilometer: dat is vrijwel niets. Karl Vannieuwkerke

clock 12:35 12 uur 35. We trekken richting de Eurasburg, een vervelende muur. Heeft daar iemand zin om het peloton wakker te schudden? . We trekken richting de Eurasburg, een vervelende muur. Heeft daar iemand zin om het peloton wakker te schudden?

clock 12:32 12 uur 32. Nog 3 uur koers. We geven het toe: het is een beetje slaapverwekkend, maar rond 15.30 u zullen de klokken wel luiden. Het afsluitende criterium - 5 rondjes van 13 kilometer - begint dus op 65 kilometer van de finish. . Nog 3 uur koers We geven het toe: het is een beetje slaapverwekkend, maar rond 15.30 u zullen de klokken wel luiden. Het afsluitende criterium - 5 rondjes van 13 kilometer - begint dus op 65 kilometer van de finish.

clock 12:26 12 uur 26. Voor het eerst vangen we een glimp op van de Italianen. Trekken ze de kaart van Alberto Dainese? Hij won een rit in de Giro en reed ook een degelijke Tour, maar is met zijn 24 lentes misschien nog wat te groen achter de oren om deze toppers te kloppen. . Voor het eerst vangen we een glimp op van de Italianen. Trekken ze de kaart van Alberto Dainese? Hij won een rit in de Giro en reed ook een degelijke Tour, maar is met zijn 24 lentes misschien nog wat te groen achter de oren om deze toppers te kloppen.

clock 12:25 12 uur 25. Tim Merlier mocht niet naar de Tour en heeft zich voorbereid op de Vuelta. In de Ronde van Wallonië fietste hij anoniem mee. "En toch denk ik dat hij top is", zegt Karl Vannieuwkerke. "Hij heeft tijdens de Tour zitten knarsetanden en mikt nu op de Vuelta, waar hij ook zijn visitekaartje wil afgeven aan zijn toekomstige werkgever." . Tim Merlier mocht niet naar de Tour en heeft zich voorbereid op de Vuelta. In de Ronde van Wallonië fietste hij anoniem mee. "En toch denk ik dat hij top is", zegt Karl Vannieuwkerke. "Hij heeft tijdens de Tour zitten knarsetanden en mikt nu op de Vuelta, waar hij ook zijn visitekaartje wil afgeven aan zijn toekomstige werkgever."

clock 12:21 12 uur 21. Etten-Leur. Er wordt niet alleen in München gekoerst, ook in Etten-Leur rijdt een fraai peloton rond, weliswaar voor een criterium. Tom Dumoulin zou er afscheid nemen van het Nederlandse publiek, maar is ziekjes en rijdt niet mee. Wie er wel bij zijn: Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Vincenzo Nibali. . Etten-Leur Er wordt niet alleen in München gekoerst, ook in Etten-Leur rijdt een fraai peloton rond, weliswaar voor een criterium. Tom Dumoulin zou er afscheid nemen van het Nederlandse publiek, maar is ziekjes en rijdt niet mee. Wie er wel bij zijn: Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Vincenzo Nibali.

clock 12:20 12 uur 20. Fabio Jakobsen wuift naar de camera. Het typeert het complete gebrek aan nervositeit in het peloton. Dit neigt een beetje naar de slotdag van de Tour de France. . Fabio Jakobsen wuift naar de camera. Het typeert het complete gebrek aan nervositeit in het peloton. Dit neigt een beetje naar de slotdag van de Tour de France.

clock 12:17 12 uur 17. Het peloton remt af. Bert Van Lerberghe fungeert zo'n beetje als raadgever van Rune Herregodts. Heeft hij de boodschap gegeven dat de jagers niet te hard van stapel moeten lopen? Ze drukken het tempo een beetje, want het verschil topt te snel af. . Het peloton remt af Bert Van Lerberghe fungeert zo'n beetje als raadgever van Rune Herregodts. Heeft hij de boodschap gegeven dat de jagers niet te hard van stapel moeten lopen? Ze drukken het tempo een beetje, want het verschil topt te snel af.

clock 12:16 12 uur 16. Fabio Jakobsen: "Mijn conditie is wel goed, denk ik. Een paar weken na de Tour ben je altijd nog best oké". Fabio Jakobsen: "Mijn conditie is wel goed, denk ik. Een paar weken na de Tour ben je altijd nog best oké"

clock 12:15 12 uur 15. Ook op een EK zal het ploegenspel een rol spelen. Als loods laat je een ploegmakker misschien net iets sneller inschuiven dan een andere renner. . José De Cauwer. Ook op een EK zal het ploegenspel een rol spelen. Als loods laat je een ploegmakker misschien net iets sneller inschuiven dan een andere renner. José De Cauwer

clock 12:15 12 uur 15. 208 kilometer. Nog 135 kilometer tot de prijsuitreiking. Deze editie overstijgt de grens van de 200 kilometer en dat was ook wel een vereiste op dit slappe parcours. In de vorige edities bleef de koers beperkt tot ruim 170 kilometer, maar aan die omlopen hing meer vlees. . 208 kilometer Nog 135 kilometer tot de prijsuitreiking. Deze editie overstijgt de grens van de 200 kilometer en dat was ook wel een vereiste op dit slappe parcours. In de vorige edities bleef de koers beperkt tot ruim 170 kilometer, maar aan die omlopen hing meer vlees.

clock 12:15 Voor de fans van Barbier: hij is oké. 12 uur 15. Voor de fans van Barbier: hij is oké

clock 12:10 12 uur 10. Voor wie wat langer aan de ontbijttafel is blijven kleven: bijna 2 uur geleden zijn we van start gegaan. Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger trokken meteen ten aanval, maar de Zwitser en de Oostenrijker staan voor mission impossible. Het peloton is te gretig: onder meer België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Duitsland leggen hun wil op. . Voor wie wat langer aan de ontbijttafel is blijven kleven: bijna 2 uur geleden zijn we van start gegaan. Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger trokken meteen ten aanval, maar de Zwitser en de Oostenrijker staan voor mission impossible. Het peloton is te gretig: onder meer België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Duitsland leggen hun wil op.

clock 12:07 12 uur 07. Barbier (niet die van Sevilla) komt ten val. Barbier (niet die van Sevilla) komt ten val

clock 12:06 Barbier. Zat Rudy Barbier even te tukken? De Fransman komt ten val en kruipt met een grimas overeind. In het peloton gaat het nog altijd niet te snel. Ze moeten zich zelfs een beetje inhouden: 1'33". . 12 uur 06. fall Barbier Zat Rudy Barbier even te tukken? De Fransman komt ten val en kruipt met een grimas overeind. In het peloton gaat het nog altijd niet te snel. Ze moeten zich zelfs een beetje inhouden: 1'33".

clock 12:03 12 uur 03. Over iets minder dan 30 kilometer betokkelen we de Eurasburg. Dat is een muurtje van 1 kilometer aan 10,4 procent. Daar kun je wel enkele kletsen uitdelen, maar de afstand tot de finish zal toch ontmoedigend werken. . Over iets minder dan 30 kilometer betokkelen we de Eurasburg. Dat is een muurtje van 1 kilometer aan 10,4 procent. Daar kun je wel enkele kletsen uitdelen, maar de afstand tot de finish zal toch ontmoedigend werken.

clock 12:00 Geen EK, wel een potje voetbal voor de tijdritwinnaar in Kopenhagen. . 12 uur . Geen EK, wel een potje voetbal voor de tijdritwinnaar in Kopenhagen.

clock 12:00 12 uur . Ik verwacht straks eigenlijk zelfs geen echte aanval. . Karl Vannieuwkerke. Ik verwacht straks eigenlijk zelfs geen echte aanval. Karl Vannieuwkerke

clock 11:59 11 uur 59. Scartezzini. Volgens de Italiaanse pers dubbelt Elia Viviani straks niet en wordt hij voor de afvalling vervangen door Michele Scartezzini. Dinsdag rijden ze samen de ploegkoers. . Scartezzini Volgens de Italiaanse pers dubbelt Elia Viviani straks niet en wordt hij voor de afvalling vervangen door Michele Scartezzini. Dinsdag rijden ze samen de ploegkoers.

clock 11:58 11 uur 58. Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger overleggen even. Zij beseffen ook wel dat ze een vogel voor de kat zijn. Nog 145 kilometer en ze zitten al een hele poos op de schommel van 2'20". . Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger overleggen even. Zij beseffen ook wel dat ze een vogel voor de kat zijn. Nog 145 kilometer en ze zitten al een hele poos op de schommel van 2'20".

clock 11:56 11 uur 56. De Italianen spelen nog altijd verstoppertje. Zo hebben we Filippo Ganna niet gespot. De Italiaanse tenor neemt woensdag niet deel aan de tijdrit, maar focust op de piste. Dat maakt van Stefan Küng de torenhoge favoriet voor de Europese tijdrittitel. De concurrentie zal redelijk beperkt zijn. . De Italianen spelen nog altijd verstoppertje. Zo hebben we Filippo Ganna niet gespot. De Italiaanse tenor neemt woensdag niet deel aan de tijdrit, maar focust op de piste. Dat maakt van Stefan Küng de torenhoge favoriet voor de Europese tijdrittitel. De concurrentie zal redelijk beperkt zijn.

clock 11:53 11 uur 53. Tim Merlier: "Ik ben supergemotiveerd, maar ik voel de druk niet". Tim Merlier: "Ik ben supergemotiveerd, maar ik voel de druk niet"

clock 11:51 11 uur 51. Nog 150 kilometer. Voorlopig is het een koers zoals je er 13 in een dozijn hebt, al is dat beeld in het hedendaagse wielrennen flink geëvolueerd. Maar tot dusver heeft dit EK bijzonder weinig om het lijf. . Nog 150 kilometer Voorlopig is het een koers zoals je er 13 in een dozijn hebt, al is dat beeld in het hedendaagse wielrennen flink geëvolueerd. Maar tot dusver heeft dit EK bijzonder weinig om het lijf.

clock 11:49 11 uur 49. Bij de Fransen is Arnaud Démare in principe de aas, al tellen ze daar veel snelle mannen. Démare krikte zijn vertrouwen op met een sprintzege in de Ronde van Polen. Daar pikten ook Pascal Ackermann en Phil Bauhaus hun graantje mee. Wie van hen heeft het kopmanschap dan afgedwongen in de Duitse schoot? . Bij de Fransen is Arnaud Démare in principe de aas, al tellen ze daar veel snelle mannen. Démare krikte zijn vertrouwen op met een sprintzege in de Ronde van Polen. Daar pikten ook Pascal Ackermann en Phil Bauhaus hun graantje mee. Wie van hen heeft het kopmanschap dan afgedwongen in de Duitse schoot?

clock 11:46 11 uur 46. Bij de Denen leggen ze hun eieren in het mandje van Mads Pedersen. Zijn Tour kende ups en downs, maar was wel geslaagd dankzij zijn ritzege. Pedersen trekt na dit EK richting de Vuelta, waar hij debuteert. "Ik zie een 8-tal kansen in Spanje. Het wordt heet en dat was in het verleden een manco voor mij, maar in de Tour hebben we gezien dat mijn arbeid rond het hitteprobleem geloond heeft. Ik kijk er dus naar uit." . Bij de Denen leggen ze hun eieren in het mandje van Mads Pedersen. Zijn Tour kende ups en downs, maar was wel geslaagd dankzij zijn ritzege. Pedersen trekt na dit EK richting de Vuelta, waar hij debuteert. "Ik zie een 8-tal kansen in Spanje. Het wordt heet en dat was in het verleden een manco voor mij, maar in de Tour hebben we gezien dat mijn arbeid rond het hitteprobleem geloond heeft. Ik kijk er dus naar uit."

clock 11:42 11 uur 42. In de kopgroep kun je wel enkele gelijkenissen trekken. Silvan Dillier (32) won een ritje in de Giro van 2017 en is tweevoudig Zwitsers kampioen. Lukas Pöstlberger (30) won in diezelfde Giro de openingsrit en heeft de Oostenrijkse trui ook al twee keer gedragen. . In de kopgroep kun je wel enkele gelijkenissen trekken. Silvan Dillier (32) won een ritje in de Giro van 2017 en is tweevoudig Zwitsers kampioen. Lukas Pöstlberger (30) won in diezelfde Giro de openingsrit en heeft de Oostenrijkse trui ook al twee keer gedragen.

clock 11:38 11 uur 38. Elia Vivani en Matteo Trentin bij de start.

clock 11:37 11 uur 37. De piste in München ligt op 10 kilometer van de aankomst. Elia Viviani kan straks nog met de fiets afzakken naar die hal voor zijn avondopdracht. . Karl Vannieuwkerke. De piste in München ligt op 10 kilometer van de aankomst. Elia Viviani kan straks nog met de fiets afzakken naar die hal voor zijn avondopdracht. Karl Vannieuwkerke

clock 11:36 11 uur 36. Lange dag voor Elia Viviani! Elia Viviani is bij de Squadra de supersub voor Giacomo Nizzolo. Hij was al in München voor het EK op de piste en staat ook nog altijd op de deelnemerslijst voor de afvalling, even na 20 u. Straffe kost als hij zijn zondagsuren zo lang rekt. Als wereldkampioen op dat nummer is het natuurlijk moeilijk om je kat te sturen. . Lange dag voor Elia Viviani! Elia Viviani is bij de Squadra de supersub voor Giacomo Nizzolo. Hij was al in München voor het EK op de piste en staat ook nog altijd op de deelnemerslijst voor de afvalling, even na 20 u. Straffe kost als hij zijn zondagsuren zo lang rekt. Als wereldkampioen op dat nummer is het natuurlijk moeilijk om je kat te sturen.

clock 11:32 11 uur 32. België heeft de Europese trui nog nooit kunnen bemachtigen, al was ons land er al een paar keer dichtbij. In 2018 werd Wout van Aert in een kletsnat Glasgow 3e na Matteo Trentin en Mathieu van der Poel. Een jaar later was Yves Lampaert in een sprint-à-deux niet opgewassen tegen zijn ploegmaat Elia Viviani en vorig jaar was Remco Evenepoel in de sprint een maatje te klein voor Sonny Colbrelli. De oogst met andere woorden: 2x zilver en 1x brons. . België heeft de Europese trui nog nooit kunnen bemachtigen, al was ons land er al een paar keer dichtbij. In 2018 werd Wout van Aert in een kletsnat Glasgow 3e na Matteo Trentin en Mathieu van der Poel. Een jaar later was Yves Lampaert in een sprint-à-deux niet opgewassen tegen zijn ploegmaat Elia Viviani en vorig jaar was Remco Evenepoel in de sprint een maatje te klein voor Sonny Colbrelli. De oogst met andere woorden: 2x zilver en 1x brons.

clock 11:29 11 uur 29. Nizzolo-Colbrelli-Merlier. In 2020 won Giacomo Nizzolo, in 2021 was Sonny Colbrelli de sterkste. Zij wisselden hun Italiaanse kampioenentrui toen in voor het Europese exemplaar. De huidige Italiaanse kampioen, Filippo Zana, koerst hier niet mee. 3 op een rij wordt het niet, maar Belgisch kampioen Tim Merlier kan de reeks met een ander kleurenpallet wel in stand houden. . Nizzolo-Colbrelli-Merlier In 2020 won Giacomo Nizzolo, in 2021 was Sonny Colbrelli de sterkste. Zij wisselden hun Italiaanse kampioenentrui toen in voor het Europese exemplaar. De huidige Italiaanse kampioen, Filippo Zana, koerst hier niet mee. 3 op een rij wordt het niet, maar Belgisch kampioen Tim Merlier kan de reeks met een ander kleurenpallet wel in stand houden.

clock 11:26 2'22". Onze Zwitserse en Oostenrijkse gezellen peddelen goed rond, maar hun voorsprong kalft al af door de alliantie in het peloton. 2'20" vertelt de chrono. . 11 uur 26. time difference 2'22" Onze Zwitserse en Oostenrijkse gezellen peddelen goed rond, maar hun voorsprong kalft al af door de alliantie in het peloton. 2'20" vertelt de chrono.

clock 11:20 11 uur 20. Duitsland, Nederland, België, Spanje en Frankrijk: ze dragen allemaal hun steentje bij in het peloton. Italië kijkt de kat uit de boom, maar dat had Daniele Bennati ook aangekondigd. Het stijlicoon is de opvolger van Davide Cassani en had vooraf gezegd dat het gewicht van dit EK bij België en Nederland zou liggen gezien de status van hun kopmannen. . Duitsland, Nederland, België, Spanje en Frankrijk: ze dragen allemaal hun steentje bij in het peloton. Italië kijkt de kat uit de boom, maar dat had Daniele Bennati ook aangekondigd. Het stijlicoon is de opvolger van Davide Cassani en had vooraf gezegd dat het gewicht van dit EK bij België en Nederland zou liggen gezien de status van hun kopmannen.

clock 11:16 11 uur 16. José De Cauwer ziet nu al dat het voorspel "heel lang zal duren". Opvallend is dat de Spanjaarden hun duit mee in het zakje doen. Ivan Garcia Cortina en Jon Aberasturi zijn toch echt wel B-sprinters. Waarom zij dan toch meewerken, is een klein raadsel. . José De Cauwer ziet nu al dat het voorspel "heel lang zal duren". Opvallend is dat de Spanjaarden hun duit mee in het zakje doen. Ivan Garcia Cortina en Jon Aberasturi zijn toch echt wel B-sprinters. Waarom zij dan toch meewerken, is een klein raadsel.

clock 11:14 11 uur 14. Voorin kleuren Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger nog altijd onze dag. De Zwitser rijdt voor Alpecin-Deceuninck, de Oostenrijker voor Bora-Hansgrohe. In normale omstandigheden zou je zeggen dat zij Tim Merlier en Sam Bennett in een zetel zetten, maar dit is en blijft een landenkoers. . Voorin kleuren Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger nog altijd onze dag. De Zwitser rijdt voor Alpecin-Deceuninck, de Oostenrijker voor Bora-Hansgrohe. In normale omstandigheden zou je zeggen dat zij Tim Merlier en Sam Bennett in een zetel zetten, maar dit is en blijft een landenkoers.

clock 11:12 Het Belgische zevental op het startpodium. 11 uur 12. Het Belgische zevental op het startpodium

clock 11:10 11 uur 10. Bij de Belgen wordt Rune Herregodts als eerste aangesproken. Woensdag neemt hij ook deel aan de tijdrit. Ook hij verandert van werkgever: van Sport Vlaanderen-Baloise gaat het naar Intermarché-Wanty-Gobert. . Bij de Belgen wordt Rune Herregodts als eerste aangesproken. Woensdag neemt hij ook deel aan de tijdrit. Ook hij verandert van werkgever: van Sport Vlaanderen-Baloise gaat het naar Intermarché-Wanty-Gobert.

clock 11:09 11 uur 09. Ook de Belgen zetten een mannetje bij, maar ze onderhouden gewoon het tempo. . Karl Vannieuwkerke. Ook de Belgen zetten een mannetje bij, maar ze onderhouden gewoon het tempo. Karl Vannieuwkerke

clock 11:08 Buon compleanno! Bij de Squadra is er ook een jarige: Jacopo Guarnieri (35) kreeg vanmorgen op het startpodium een lekkere cake aangeboden, maar gaf die meteen terug. Karakterkop, de Italiaanse loods! Hij ruilt volgend jaar Groupama-FDJ voor Lotto-Dstny. . 11 uur 08. birthday Buon compleanno! Bij de Squadra is er ook een jarige: Jacopo Guarnieri (35) kreeg vanmorgen op het startpodium een lekkere cake aangeboden, maar gaf die meteen terug. Karakterkop, de Italiaanse loods! Hij ruilt volgend jaar Groupama-FDJ voor Lotto-Dstny.

clock 11:06 11 uur 06. Geen oortjes. Terwijl de Duitsers en de Nederlanders het pak controleren, zakt Matteo Trentin af tot bij de volgwagen. Dat is nodig om te overleggen, want in deze koers is er geen radiocommunicatie. . Geen oortjes Terwijl de Duitsers en de Nederlanders het pak controleren, zakt Matteo Trentin af tot bij de volgwagen. Dat is nodig om te overleggen, want in deze koers is er geen radiocommunicatie.

clock 11:01 11 uur 01. De Kesselberg zal de samenvatting niet halen, of toch niet voor de impact op het wedstrijdverhaal. Zelfs ons vergrootglas heeft geen aanval opgemerkt. . De Kesselberg zal de samenvatting niet halen, of toch niet voor de impact op het wedstrijdverhaal. Zelfs ons vergrootglas heeft geen aanval opgemerkt.

clock 10:58 10 uur 58. Onze commentatoren missen een renner als Victor Campenaerts. Zijn werkgever Lotto-Soudal heeft echter niemand vrijgegeven voor dit EK. Nochtans verdient de winnaar op dit EK - ook al gaat het om een landenwedstrijd - 250 punten. Maar wellicht hadden Lotto-mannen zich moeten opofferen en maken ze bijvoorbeeld vandaag in La Polynormande meer kans op succes. . Onze commentatoren missen een renner als Victor Campenaerts. Zijn werkgever Lotto-Soudal heeft echter niemand vrijgegeven voor dit EK. Nochtans verdient de winnaar op dit EK - ook al gaat het om een landenwedstrijd - 250 punten. Maar wellicht hadden Lotto-mannen zich moeten opofferen en maken ze bijvoorbeeld vandaag in La Polynormande meer kans op succes.

clock 10:55 10 uur 55. Voor de volledigheid: met onze tegenaanvallers houden we geen rekening meer. Vooral de Albanees Olsian Velia slaat een mal figuur. Het zwaargewicht waait terug en wordt nu zelfs al gelost uit het peloton. . Voor de volledigheid: met onze tegenaanvallers houden we geen rekening meer. Vooral de Albanees Olsian Velia slaat een mal figuur. Het zwaargewicht waait terug en wordt nu zelfs al gelost uit het peloton.

clock 10:54 10 uur 54. De omgekeerde wereld: Dillier en Pöstlberger moedigen de supporters aan. De omgekeerde wereld: Dillier en Pöstlberger moedigen de supporters aan

clock 10:53 10 uur 53. Komisch duo. Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger trappen goed door, maar doen dat met de gemoedelijke instelling van zondagse toeristen. Met synchrone handbewegingen zwepen ze enkele fans op. Zo stelen ze de show in dit eerste uur. . Komisch duo Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger trappen goed door, maar doen dat met de gemoedelijke instelling van zondagse toeristen. Met synchrone handbewegingen zwepen ze enkele fans op. Zo stelen ze de show in dit eerste uur.

clock 10:51 Kesselberg. Deze heuvel van 5,1 kilometer aan 4,9 procent kan het wedstrijdverhaal een bepaalde richting uitsturen. De Spanjaarden - zonder A-sprinter - trekken naar de kop, maar de handrem staat nog een beetje op. . 10 uur 51. hill Kesselberg Deze heuvel van 5,1 kilometer aan 4,9 procent kan het wedstrijdverhaal een bepaalde richting uitsturen. De Spanjaarden - zonder A-sprinter - trekken naar de kop, maar de handrem staat nog een beetje op.

clock 10:49 10 uur 49. Je moet op zo'n EK ook naar de helmen en fietsen kijken. Zo weet je wie voor welke ploeg rijdt. . José De Cauwer. Je moet op zo'n EK ook naar de helmen en fietsen kijken. Zo weet je wie voor welke ploeg rijdt. José De Cauwer

clock 10:47 10 uur 47. Terwijl het trio geen meter nadert op het kopduo, nemen de Nederlanders het heft in handen richting het knikje. Uit voorzichtigheid of met een plan? . Terwijl het trio geen meter nadert op het kopduo, nemen de Nederlanders het heft in handen richting het knikje. Uit voorzichtigheid of met een plan?

clock 10:46 10 uur 46. "En aan uw rechterkant ziet u de prachtige Kochelsee...". "En aan uw rechterkant ziet u de prachtige Kochelsee..."

clock 10:45 10 uur 45. Silvan Dillier verzorgt de PR voor deze regio. Tijdens een kopbeurt wijst hij de cameraman en de tv-kijkers op deze fraaie regio. . Silvan Dillier verzorgt de PR voor deze regio. Tijdens een kopbeurt wijst hij de cameraman en de tv-kijkers op deze fraaie regio.

clock 10:44 10 uur 44. In het peloton wordt de eerste linie nog altijd afgezet. Niemand maakt zich zorgen, niemand neemt nu al initiatief. Misschien gebeurt dat straks op de Kesselberg, de eerste bobbel op dit parcours? . In het peloton wordt de eerste linie nog altijd afgezet. Niemand maakt zich zorgen, niemand neemt nu al initiatief. Misschien gebeurt dat straks op de Kesselberg, de eerste bobbel op dit parcours?

clock 10:42 Chasse patate? Dillier en Pöstlberger Velia, Nuha en Januskevicius op 1'11" peloton op 2'30" . 10 uur 42. time difference Chasse patate? Dillier en Pöstlberger Velia, Nuha en Januskevicius op 1'11" peloton op 2'30"

clock 10:41 10 uur 41. Yves Lampaert haakte af voor dit EK, vervanger Jens Keukeleire werd uiteindelijk ook niet vrijgegeven. "Ik vind het jammer dat we hier maar met 7 Belgen zijn", stelt José De Cauwer. "Ik zou altijd ergens iemand gaan ronselen zijn en zo iemand een kans gegeven hebben om mee te doen in dit Belgische shirt." . Yves Lampaert haakte af voor dit EK, vervanger Jens Keukeleire werd uiteindelijk ook niet vrijgegeven. "Ik vind het jammer dat we hier maar met 7 Belgen zijn", stelt José De Cauwer. "Ik zou altijd ergens iemand gaan ronselen zijn en zo iemand een kans gegeven hebben om mee te doen in dit Belgische shirt."

clock 10:39 10 uur 39. De Belgische ploeg bij de start.

clock 10:38 10 uur 38. Albanese koffie. Dit deelnemersveld - niet het allersterkste - telt ook enkele exoten. Zo krijgen we een tegenaanval met jongens uit Albanië, Kosovo en Litouwen. Zij hebben straffe koffie genuttigd bij het ontbijt en gaan op zoek naar het kopduo. . Albanese koffie Dit deelnemersveld - niet het allersterkste - telt ook enkele exoten. Zo krijgen we een tegenaanval met jongens uit Albanië, Kosovo en Litouwen. Zij hebben straffe koffie genuttigd bij het ontbijt en gaan op zoek naar het kopduo.

clock 10:36 10 uur 36. Het eerste deel van dit parcours is geaccidenteerd. Daarna volgt een criterium zoals in Parijs. . Karl Vannieuwkerke. Het eerste deel van dit parcours is geaccidenteerd. Daarna volgt een criterium zoals in Parijs. Karl Vannieuwkerke

clock 10:35 10 uur 35. Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben hun stembanden gesmeerd. Veel plezier met de uitzending! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben hun stembanden gesmeerd. Veel plezier met de uitzending!

clock 10:32 10 uur 32. 2 leiders. Silvan Dillier (Zwi) en Lukas Pöstlberger (Oos) zijn opgewekt en bundelen hun krachten, het peloton begint te fluiten in het fraaie landschap. Ook in de kopgroep lachen ze, weliswaar een beetje groen. Met z'n tweeën wordt dit een complexe opdracht. . 2 leiders Silvan Dillier (Zwi) en Lukas Pöstlberger (Oos) zijn opgewekt en bundelen hun krachten, het peloton begint te fluiten in het fraaie landschap. Ook in de kopgroep lachen ze, weliswaar een beetje groen. Met z'n tweeën wordt dit een complexe opdracht.

clock 10:30 10 uur 30. De eerste aanval komt uit het Zwitserse kamp, waar ze geen sprinter hebben. Dat lijkt ons Silvan Dillier. Hij krijgt één maat mee en daarna legt het peloton het blok er al op. . De eerste aanval komt uit het Zwitserse kamp, waar ze geen sprinter hebben. Dat lijkt ons Silvan Dillier. Hij krijgt één maat mee en daarna legt het peloton het blok er al op.

clock 10:30 10 uur 30. Start! Daar is de vlag van de koerscommissaris. Dit EK kan nu echt beginnen. Op de eerste rij zitten enkele Belgische waakhonden en laat Nils Politt zijn tandpastagebit nog eens blinken. . Start! Daar is de vlag van de koerscommissaris. Dit EK kan nu echt beginnen. Op de eerste rij zitten enkele Belgische waakhonden en laat Nils Politt zijn tandpastagebit nog eens blinken.

clock 10:27 10 uur 27. 1. Sonny Colbrelli kan het rugnummer 1 niet dragen, maar ook de Italianen zijn naar achteren geduwd. De Belgen claimen de eerste rij. 1: Dries De Bondt 2: Aimé De Gendt 3: Rune Herregodts 4: Tim Merlier 5: Edward Theuns 6: Dries Van Gestel 7: Bert Van Lerberghe . 1 Sonny Colbrelli kan het rugnummer 1 niet dragen, maar ook de Italianen zijn naar achteren geduwd. De Belgen claimen de eerste rij. 1: Dries De Bondt

2: Aimé De Gendt

3: Rune Herregodts

4: Tim Merlier

5: Edward Theuns

6: Dries Van Gestel

7: Bert Van Lerberghe

clock 10:25 10 uur 25. Het oranje van Oranje blinkt iets minder fel na de wissel met de kledingsponsor.

clock 10:22 10 uur 22. Ik ben snel, maar ik ben niet de allersnelste. Het wordt moeilijk om jongens als Fabio Jakobsen en Tim Merlier te kloppen. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik ben snel, maar ik ben niet de allersnelste. Het wordt moeilijk om jongens als Fabio Jakobsen en Tim Merlier te kloppen. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 10:22 10 uur 22. Op een kampioenschap rijden we met landenteams, maar de ploegeninsteek is natuurlijk nooit ver weg. Dat zal ook op dit EK het geval zijn, zeker als we kijken naar wie de lead-out moet verzorgen. Michael Morkov gidst niet Fabio Jakobsen, wel Mads Pedersen. Danny van Poppel moet zich om zijn Nederlandse landgenoot ontfermen en niet om Sam Bennett. En Bert Van Lerberghe moet met Tim Merlier al aan volgend jaar denken. Het wordt interessant om na te gaan of die mengelmoes niet te veel kabbelt in de slotkilometer. . Op een kampioenschap rijden we met landenteams, maar de ploegeninsteek is natuurlijk nooit ver weg. Dat zal ook op dit EK het geval zijn, zeker als we kijken naar wie de lead-out moet verzorgen. Michael Morkov gidst niet Fabio Jakobsen, wel Mads Pedersen. Danny van Poppel moet zich om zijn Nederlandse landgenoot ontfermen en niet om Sam Bennett. En Bert Van Lerberghe moet met Tim Merlier al aan volgend jaar denken. Het wordt interessant om na te gaan of die mengelmoes niet te veel kabbelt in de slotkilometer.

clock 10:18 10 uur 18. De Duitse regie zoomt meteen in op Tim Merlier. Hij zoekt zijn Duitse ploegmaat Alexander Krieger op. . De Duitse regie zoomt meteen in op Tim Merlier. Hij zoekt zijn Duitse ploegmaat Alexander Krieger op.

clock 10:16 Een man in - uiteraard - lederhosen zwaait de wegrit op gang. 10 uur 16. Een man in - uiteraard - lederhosen zwaait de wegrit op gang

clock 10:15 10 uur 15. De countdown is voorbij. In het gezellige en zonnige Murnau worden de renners losgelaten. Ze kunnen nog even keuvelen voor we kilometerpaal 0 bereiken. . De countdown is voorbij. In het gezellige en zonnige Murnau worden de renners losgelaten. Ze kunnen nog even keuvelen voor we kilometerpaal 0 bereiken.

clock 10:15 10 uur 15 match begonnen start time Start



clock 10:14 10 uur 14. Oranje? De Nederlandse wielrenners hebben met AGU een nieuwe kledingsponsor. Dat is toch even wennen, want de oranje shirts zijn ingewisseld door een wit truitje met vederlichte oranje tinten. . Oranje? De Nederlandse wielrenners hebben met AGU een nieuwe kledingsponsor. Dat is toch even wennen, want de oranje shirts zijn ingewisseld door een wit truitje met vederlichte oranje tinten.

clock 10:10 10 uur 10. In Murnau am Staffelsee wordt alles in gereedheid gebracht voor het EK, maar een zondag in augustus, dan kan er al eens wat vertraging op het schema zitten. Er zit ergens een kink in de kabel en dat betekent dat we de deuren van onze uitzending op Eén openzwaaien omstreeks 10.35 u. . In Murnau am Staffelsee wordt alles in gereedheid gebracht voor het EK, maar een zondag in augustus, dan kan er al eens wat vertraging op het schema zitten. Er zit ergens een kink in de kabel en dat betekent dat we de deuren van onze uitzending op Eén openzwaaien omstreeks 10.35 u.

clock 09:59 09 uur 59. Dat ik topfavoriet ben? Dat zeggen anderen. Maar ik heb inderdaad naar dit EK toegewerkt. . Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Dat ik topfavoriet ben? Dat zeggen anderen. Maar ik heb inderdaad naar dit EK toegewerkt. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 09:59 Krijgen we straks een titanenduel tussen toekomstig ploegmaats Tim Merlier en Fabio Jakobsen? 09 uur 59. Krijgen we straks een titanenduel tussen toekomstig ploegmaats Tim Merlier en Fabio Jakobsen?

clock 09:23 09 uur 23. Eén en livestream. Dit EK is er eentje voor de vroege vogels. Om 10.15 u gaat de uitzending op Eén van start en Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer gidsen u uiteraard ook op onze livestream door de eerste uren. Om 13 u gaan we er even uit voor Het Journaal, maar op onze livestream loopt de EK-uitzending gewoon door. Rond 13.30 u zijn we dan terug bij het oude met de uitzending op Eén en onze livestream. Ook Radio 1 fietst dan mee tijdens de finale. . Eén en livestream Dit EK is er eentje voor de vroege vogels. Om 10.15 u gaat de uitzending op Eén van start en Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer gidsen u uiteraard ook op onze livestream door de eerste uren. Om 13 u gaan we er even uit voor Het Journaal, maar op onze livestream loopt de EK-uitzending gewoon door. Rond 13.30 u zijn we dan terug bij het oude met de uitzending op Eén en onze livestream. Ook Radio 1 fietst dan mee tijdens de finale.

clock 09:20 09 uur 20. De Belgische selectie telt geen 8 maar 7 renners, bijna moesten ook Italië en Nederland een mannetje inleveren. Giacomo Nizzolo was een van de sprintkopmannen bij gli Azzurri, maar hij is nog niet hersteld van zijn val in de Franco Belge. Elia Viviani zou zich focussen op de piste, maar staat als ex-winnaar toch aan de start. Bij de Nederlandse equipe haakt Pascal Eenkhoorn af na een corona-contact, Boy van Poppel werd op de valreep ingevlogen. . De Belgische selectie telt geen 8 maar 7 renners, bijna moesten ook Italië en Nederland een mannetje inleveren. Giacomo Nizzolo was een van de sprintkopmannen bij gli Azzurri, maar hij is nog niet hersteld van zijn val in de Franco Belge. Elia Viviani zou zich focussen op de piste, maar staat als ex-winnaar toch aan de start. Bij de Nederlandse equipe haakt Pascal Eenkhoorn af na een corona-contact, Boy van Poppel werd op de valreep ingevlogen.

clock 08:56 08 uur 56. Bekijk nog eens hoe Sonny Colbrelli vorig jaar Remco Evenepoel roosterde in de sprint. Bekijk nog eens hoe Sonny Colbrelli vorig jaar Remco Evenepoel roosterde in de sprint

clock 08:55 08 uur 55. Dat ik één van de favorieten ben, geeft mij geen extra druk. Wel een goed gevoel. Alle signalen zeggen dat het goed zit. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Dat ik één van de favorieten ben, geeft mij geen extra druk. Wel een goed gevoel. Alle signalen zeggen dat het goed zit Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

clock 08:52 08 uur 52. Opvolger van Sonny Colbrelli. Rond 10.15 u wordt in de buurt van München het startschot gegeven voor dit EK. De Europese titelstrijd is nog jong en wordt niet door iedereen met evenveel liefde omarmd, maar op de erelijst staan geen pannenkoeken. Peter Sagan, Alexander Kristoff, Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en Sonny Colbrelli kleuren de erelijst sinds de herintroductie in 2016. Trekken de Italianen hun reeks door of staan ze de trui af? De finish wordt tussen 15.30 u en 16 u verwacht. . Opvolger van Sonny Colbrelli Rond 10.15 u wordt in de buurt van München het startschot gegeven voor dit EK. De Europese titelstrijd is nog jong en wordt niet door iedereen met evenveel liefde omarmd, maar op de erelijst staan geen pannenkoeken. Peter Sagan, Alexander Kristoff, Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en Sonny Colbrelli kleuren de erelijst sinds de herintroductie in 2016. Trekken de Italianen hun reeks door of staan ze de trui af? De finish wordt tussen 15.30 u en 16 u verwacht.

clock 08:24 08 uur 24.

clock 14-08-2022 14-08-2022.

clock 16:18 16 uur 18. De snelste sprinters in München. Tim Merlier Fabio Jakobsen Arnaud Démare Sam Bennett Mads Pedersen Alberto Dainese, Elia Viviani (hij vervangt de geblesseerde Giacomo Nizzolo) Alexander Kristoff . De snelste sprinters in München Tim Merlier Fabio Jakobsen Arnaud Démare Sam Bennett Mads Pedersen Alberto Dainese, Elia Viviani (hij vervangt de geblesseerde Giacomo Nizzolo) Alexander Kristoff

clock 16:17 16 uur 17.

clock 16:15 16 uur 15. Het parcours. Voordat de mannen het lokale circuit in de wegrit aansnijden, krijgen ze eerst een lange aanloop voorgeschoteld met daarin 3 relatief korte beklimmingen: de Kesselberg, de Schloßberg en de Starnberg. Het stadscentrum van München vormt het decor voor het lokale circuit. Het rondje van 13 kilometer krijgen de mannen 5 keer voor de wielen geschoven. Vrij technisch en zo goed als vlak. Op de Odeonsplatz ligt na een race van 208 kilometer de aankomstlijn getrokken. Gaan de bloemen en de Europese kampioenentrui naar een sterke vluchter of naar een topsprinter? We zullen het zondag weten rond 15.30 uur. . Het parcours Voordat de mannen het lokale circuit in de wegrit aansnijden, krijgen ze eerst een lange aanloop voorgeschoteld met daarin 3 relatief korte beklimmingen: de Kesselberg, de Schloßberg en de Starnberg. Het stadscentrum van München vormt het decor voor het lokale circuit. Het rondje van 13 kilometer krijgen de mannen 5 keer voor de wielen geschoven. Vrij technisch en zo goed als vlak. Op de Odeonsplatz ligt na een race van 208 kilometer de aankomstlijn getrokken. Gaan de bloemen en de Europese kampioenentrui naar een sterke vluchter of naar een topsprinter? We zullen het zondag weten rond 15.30 uur.